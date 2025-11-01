Actualités
OL - PSG : les supporters parisiens interdits de déplacement

    • Après le déplacement à Brest ce dimanche, l’OL recevra le PSG le 9 novembre. Cette rencontre se jouera sans supporters parisiens, interdits de déplacement par un arrêté préfectoral.

    Les évènements lors de Paris FC - OL en Coupe de France il y a quatre ans, le guet-apens lors de la finale de la Coupe de France il y a dix-huit mois ont fini de terminer l’antagonisme entre supporters lyonnais et parisiens. Les conséquences ont été assez graves pour qu’imaginer la présence de fans adverses dans les parcages visiteurs soit devenu quelque chose d’impensable. La saison passée, le Parc des Princes et le Parc OL avaient été le théâtre d’arrêtés préfectoraux pour les confrontations entre le PSG et l’OL et rien ne va changer pour ce nouvel exercice.

    Un match classé 5 sur 5 par la Direction Nationale de Lutte contre le Hooliganisme

    Le dimanche 9 novembre, les joueurs de Paulo Fonseca recevront le leader de Ligue 1 à Décines. Ce choc de la 12e journée se fera sans la présence de supporters du club de la capitale. Ainsi en a décidé la Préfecture du Rhône, une semaine avant la rencontre. Dans un arrêté qui classe ce match à haut risque au niveau maximal, elle interdit formellement la présence parisienne dans le Parc OL mais aussi dans le centre-ville de Lyon pendant toute la journée du dimanche.

    3 commentaires
    1. Avatar
      MIMI38 - sam 1 Nov 25 à 16 h 49

      Aucune surprise....y peuvent deja annoncer en debut de saison que les 6 matches concernant lyonnais ,qsg et sardines se dérouleront sans parcage extérieur y gagnerait du temps....

      1. JUNi DU 36
        JUNi DU 36 - sam 1 Nov 25 à 17 h 11

        On peut mettre Nice dans le lot, ils ont des sacrés abrutis là-bas aussi.

    2. JUNi DU 36
      JUNi DU 36 - sam 1 Nov 25 à 17 h 16

      Et pendant ce temps là des policiers commettent des viols sur des femmes à Bobigny ou font des homicides volontaires sur le périphériques envers des motards.
      Tout va bien chez les copains de darmanin... 😡🤮

