OL - PSG : les supporters parisiens interdits de déplacement

Après le déplacement à Brest ce dimanche, l’OL recevra le PSG le 9 novembre. Cette rencontre se jouera sans supporters parisiens, interdits de déplacement par un arrêté préfectoral.

Les évènements lors de Paris FC - OL en Coupe de France il y a quatre ans, le guet-apens lors de la finale de la Coupe de France il y a dix-huit mois ont fini de terminer l’antagonisme entre supporters lyonnais et parisiens. Les conséquences ont été assez graves pour qu’imaginer la présence de fans adverses dans les parcages visiteurs soit devenu quelque chose d’impensable. La saison passée, le Parc des Princes et le Parc OL avaient été le théâtre d’arrêtés préfectoraux pour les confrontations entre le PSG et l’OL et rien ne va changer pour ce nouvel exercice.

Un match classé 5 sur 5 par la Direction Nationale de Lutte contre le Hooliganisme

Le dimanche 9 novembre, les joueurs de Paulo Fonseca recevront le leader de Ligue 1 à Décines. Ce choc de la 12e journée se fera sans la présence de supporters du club de la capitale. Ainsi en a décidé la Préfecture du Rhône, une semaine avant la rencontre. Dans un arrêté qui classe ce match à haut risque au niveau maximal, elle interdit formellement la présence parisienne dans le Parc OL mais aussi dans le centre-ville de Lyon pendant toute la journée du dimanche.