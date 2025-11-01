Actualités
Saël Kumbedi face à Romain Del Castillo lors de Brest - OL
Saël Kumbedi face à Romain Del Castillo lors de Brest – OL (Photo by DAMIEN MEYER / AFP)

Un Stade Brestois à l’accent très lyonnais

  • par David Hernandez

    • Ce dimanche, l’OL se déplace à Brest pour la 11e journée de Ligue 1. L’occasion de retrouver certains anciens Lyonnais, qui ont pris leurs quartiers en Bretagne, comme Lucas Tousart depuis le début de la saison.

    Il y a deux semaines, le but de Melvin Bard avec Nice avait fait sourire jaune les supporters de l’OL. Comme souvent au moment de croiser un ancien de la maison, ce dernier trouvait le moyen de marquer contre la formation lyonnaise. Contre Strasbourg et le Paris FC, Mamadou Sarr, Diego Moreira ou Willem Geubbels n’ont heureusement pas perpétué cette malheureuse tradition. Ce dimanche soir (20h45), les chances de voir un ancien Lyonnais marquer sont quand même assez grandes à Brest. Ancien défenseur de l’OL aujourd’hui sur le banc des "Ti Zefs", Eric Roy n’est pas le seul à avoir des attaches entre Rhône et Saône.

    Tousart et Mboup ont rejoint le projet cet été

    Dans l’effectif brestois, les anciens sont d’ailleurs légion. Romain Del Castillo, formé à l’Académie, fait figure d’ancien, lui qui est au club depuis 2021 et a été rejoint par plusieurs ex de la maison OL. Mama Baldé a rejoint les rangs brestois à l’été 2024 avant d’être suivi un an plus tard par deux autres joueurs. Homme aux 165 matchs sous le maillot rhodanien, Lucas Tousart a rejoint la Bretagne après sa longue parenthèse en Bundesliga. Il a été suivi quelques heures plus tard par Pathé Mboup. Ce dernier n’avait jamais joué en pro à l’OL mais avait évolué en réserve avant de profiter du pont Eagle Football pour rejoindre Molenbeek en septembre 2023.

    Saël Kumbedi face à Romain Del Castillo lors de Brest - OL
    Un Stade Brestois à l'accent très lyonnais
