Brest - OL : Abner suspendu et seul absent

Pour le compte de la 11e journée de Ligue 1, l'OL se déplace à Brest dimanche. Paulo Fonseca doit faire sans Abner suspendu.

Après la déception, place à la réaction. Ce dimanche, l'OL est attendu au tournant sur la pelouse de Brest. Quatre jours après la désillusion liée au nul face au Paris FC, les joueurs de Paulo Fonseca doivent apporter une réponse à ce faux-pas. Celle d'une équipe qui ne doute pas et qui veut reprendre sa marche en avant dans cette Ligue 1. Pour ce rendez-vous de la 11e journée, l'entraîneur portugais dispose d'un groupe presque au complet.

Il a certes les absents de longue date avec Orel Mangala, qui revient petit à petit, Ernest Nuamah et Malick Fofana. Mais à côté de ça, Fonseca est avant tout privé d'Abner, qui purge son match de suspension automatique en attendant de connaitre sa sanction mercredi prochain. Malgré cette absence défensive, Téo Barisic n'en profite pas pour intégrer le groupe pro, bien qu'il ait participé à la séance collective vendredi.

Le groupe de l'OL : Descamps, Greif, Da Silva - Tagliafico, Niakhaté, Kluivert, Mata, Hateboer, Maitland-Niles - Tessmann, Tolisso, Sulc, Morton, De Carvalho, Merah - Karabec, Moreira, Satriano, Ghezzal, Molebe