OL Lyonnes - Paris FC : Sombath à droite, Dumornay en attaque

Ce samedi, l'OL Lyonnes reçoit le Paris FC pour le choc de la 6e journée de Première Ligue. Jonatan Giraldez a choisi d'aligner Alice Sombath à droite de la défense plutôt que Tarciane.
Après deux semaines de trêve, retour à la compétition pour l'OL Lyonnes. Restées sur un succès probant contre Nantes (6-1), les Fenottes retrouvent le Parc OL ce samedi 1er novembre pour un choc. Comme souvent après la période internationale, les Lyonnaises doivent vite se remettre dans le bain avec la réception du Paris FC, leur dauphin en Première Ligue. Pour ce rendez-vous, Jonatan Giraldez doit composer avec les absences de Marie-Antoinette Katoto, Lindsey Heaps, Lily Yohannes et Christiane Endler. Quatre forfaits notables, mais le onze de l'OL Lyonnes garde fière allure.
Si Teagan Micah va vivre sa première en Première Ligue, sa défense sera proche de celle des titulaires depuis le début de saison. Tarciane, qui s'est installée à ce poste, laisse sa place à Alice Sombath. C'est au milieu qu'il y a le plus de changements avec les absences des Américaines. Ines Benyahia, Korbin Shrader et Damaris Egurrola formeront le trio de l'entrejeu avec devant une attaque composée par Diani et Dumornay qui entoureront Hegerberg.
La composition de l'OL Lyonnes : Micah - Sombath, Engen, Renard, Bacha - Shrader, Damaris, Benyahia - Diani, Hegerberg, Dumornay
Dumornay remontée d'un cran et Benyahia préférée à Brand sur le côté et Melchie au milieu. C'est intéressant. Je pensais qu'il allait mettre Brand à gauche et Melchie au milieu, mais peut-être qu'il gère aussi la fatigue des unes et des autres : Brand a joué 2 matchs complets à haute intensité, Chawinga également plus un long voyage, tandis que Benyahia n'a pas joué depuis quelques temps, Ada et Melchie n'ont joué qu'un amical mardi dernier. A Benyahia de saisir sa chance car aujourd'hui elle me paraît avoir un bon temps de retard sur Dumornay, Heaps, Yohannes, et Shrader au milieu.
Ah bon ! je m'attendais à voir Chawinga mais cette compo n'est pas mal.
C'est vrai qu'avec ces joueuses qui ont joué en sélections et fait de longs voyages, ce n'est pas facile pour le coach.
Moi aussi Dede, mais surtout Zvava vu comment a finit Bacha en EDFF.
Chawinga a fait 2 matchs importants avec le Malawi + voyage, j'imagine que c'est difficile... Dumornay et Benyahia sont assez fraîches. Svava a été mis de côté pour ce match, ce qui est étonnant, on en a déjà parlé.
Oui ça peut se comprendre pour Chawinga, j'espère qu'elle rentrera au moins en deuxième...
Bonsoir,
Pour les concernés (ceux qui ont acheté des places via notre code promo), nous avons bien reçu vos mails pour le maillot à gagner.
Bon match à tous !
Annoncé sur YT mais avec 10 mn de décalage. donc à 21h10