OL Lyonnes - Paris FC : Sombath à droite, Dumornay en attaque

Ce samedi, l'OL Lyonnes reçoit le Paris FC pour le choc de la 6e journée de Première Ligue. Jonatan Giraldez a choisi d'aligner Alice Sombath à droite de la défense plutôt que Tarciane.

Après deux semaines de trêve, retour à la compétition pour l'OL Lyonnes. Restées sur un succès probant contre Nantes (6-1), les Fenottes retrouvent le Parc OL ce samedi 1er novembre pour un choc. Comme souvent après la période internationale, les Lyonnaises doivent vite se remettre dans le bain avec la réception du Paris FC, leur dauphin en Première Ligue. Pour ce rendez-vous, Jonatan Giraldez doit composer avec les absences de Marie-Antoinette Katoto, Lindsey Heaps, Lily Yohannes et Christiane Endler. Quatre forfaits notables, mais le onze de l'OL Lyonnes garde fière allure.

Si Teagan Micah va vivre sa première en Première Ligue, sa défense sera proche de celle des titulaires depuis le début de saison. Tarciane, qui s'est installée à ce poste, laisse sa place à Alice Sombath. C'est au milieu qu'il y a le plus de changements avec les absences des Américaines. Ines Benyahia, Korbin Shrader et Damaris Egurrola formeront le trio de l'entrejeu avec devant une attaque composée par Diani et Dumornay qui entoureront Hegerberg.

La composition de l'OL Lyonnes : Micah - Sombath, Engen, Renard, Bacha - Shrader, Damaris, Benyahia - Diani, Hegerberg, Dumornay