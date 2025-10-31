Niakhaté (OL) : "Un scénario de match assez inexplicable"

Taulier de la défense depuis le début de la saison, Moussa Niakhaté avait parlé de dégoût et d'énervement mercredi après Paris FC - OL. Le défenseur n'explique toujours pas cette perte des trois points dans la capitale.

On vous a entendu très remonté après le nul de l'OL (3-3) mercredi. Il y a toujours cette frustration deux jours après ?

Moussa Niakhaté : C'est sûr que la fin du match contre Paris FC est très frustrante. Surtout, quand on voit notre première heure, où on domine totalement ce match, où on est sur un 3-0, clair et net. Et c'est vrai que le scénario du match est difficilement inexplicable. Donc, c'est deux points de perdus en plus sur notre chemin, c'est sûr. Mais il ne faut pas tout remettre en question. Trois jours avant, on a joué le match contre Strasbourg. Ce n'était pas longtemps avant et on a fait un top match, peut-être l'un de nos meilleurs matchs de la saison. Donc, non, il ne faut pas tout remettre en question, loin de là.

Après Toulouse, vous aviez parlé d'une sorte de suffisance de ne pas enfoncer le clou. Est-ce pareil face au Paris FC ?

J'avais dit surtout qu'on avait mal géré le match. On se doit d'aller vers l'avant. Et on ne pouvait pas gérer le match de cette manière-là. Au contraire, on doit vouloir mettre le deuxième et le troisième but. Là, c'est un contexte totalement différent. Ça se rapproche un peu de Rennes où on prend un rouge aussi. Mais là, c'était plus décevant, parce qu'on mène 3-0. Le match n'est pas si compliqué que ça.

On a les trois points. On les laisse filer parce que ça ne tient pas qu'à un carton rouge. Mais comme je l'ai dit à la fin du match, ils prennent un rouge cinq minutes après. Et quand on a 10 contre 10, on est à 3-1. Là, c'est d'autres raisons. Mais c'est des raisons qu'il faut qu'on trouve vite car il ne faut plus que ça se reproduise. On n'a pas le temps de perdre des points en chemin.

"La gestion de cette fin de match n'est pas tactique"

Les différents scénarios de Rennes, Toulouse ou du Paris FC rappellent celui de Manchester avec des changements défensifs. Est-ce que garder un score est finalement quelque chose qui ne vous va pas ?

Je comprends le parallèle. On a peut-être rajouté des défenseurs, mais ce n'est pas forcément que pour défendre. Je pense qu'on peut avoir une organisation dans laquelle on est cinq défenseurs. La lecture simple, c'est de voir que c'est pour défendre. Mais c'est peut-être plus pour défendre sur la largeur et pour apporter aussi du danger différemment. Après, c'est nous, les joueurs, qui devons garder le même mindset. Ce ne sont pas les systèmes qui font la différence. C'est surtout comment on les anime.

Mais à partir du moment où on perd en concentration, forcément, l'animation ne peut être que mauvaise. C'est cette gestion de match qui est problématique. Ce n'est pas forcément le système. C'est davantage la gestion et on doit travailler là-dessus. Comme je l'ai dit tout à l'heure, ce sont des points perdus, des points qu'on a en main, qu'on lâche. Donc, on va travailler là-dessus. Que ce soit en 4-4-1, en 5-3-1 ou peu importe. Ce n'est pas une raison pour perdre des points comme ça.