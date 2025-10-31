Actualités
Les deux équipes de l'OL et Chelsea au Parc OL
Le Parc OL candidat à la réception de finales européennes

  • par David Hernandez

    • Hôte de la finale de la Ligue Europa en 2018, le Parc OL pourrait bien accueillir une nouvelle finale européenne dans un futur proche. L’enceinte de Décines postule pour la finale de Ligue Europa mais aussi de Ligue des champions féminine.

    Avec neuf points sur neuf possibles, l’OL a parfaitement entamé sa campagne de Ligue Europa. Il est encore trop tôt pour savoir quelles seront les ambitions finales de la formation lyonnaise, mais une chose reste sûre : en tant que compétiteurs, les Lyonnais visent forcément une place en finale du côté d’Istanbul. Cette saison, le dénouement de la Ligue Europa se tiendra dans le stade de Besiktas. Dans les années à venir, le Parc OL sera-t-il de nouveau l’hôte de ce dénouement de la compétition européenne ? En 2018, l’enceinte de Décines avait accueilli l’OM et l’Atlético de Madrid pour le sacre. Ce vendredi, l’UEFA a dévoilé que le stade lyonnais (ou le Parc des Princes) postulait pour la saison 2027-2028 et 2028-2029.

    Un sacre européen à la maison pour l'OL Lyonnes ?

    Si la France devra faire un choix entre les deux stades, pour la Ligue des champions féminine, la question ne se pose pas. Les dirigeants français ont choisi le Parc OL pour représenter la France pour 2028 et 2029. L’enceinte devra faire face à la concurrence de San Mamès (Bilbao), du Parc Saint-Jacques (Bâle) et du stade Ali Sami Yen (Istanbul) pour la première année. Pour la seconde, le stade bâlois a aussi posé sa candidature, tout comme la Dublin Arena et le stade national du Pays de Galles à Cardiff. De quoi voir l'OL Lyonnes soulever le trophée continental à la maison ?

