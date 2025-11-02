Actualités
Jonatan Giraldez, ancien coach du Barça aujourd'hui à l'OL Lyonnes
Jonatan Giraldez, ancien coach du Barça aujourd’hui à l’OL Lyonnes (Photo by Joan Valls/Urbanandsport/NurPhoto) (Photo by Urbanandsport / NurPhoto / NurPhoto via AFP)

Giráldez, Micah, Chawinga... Les réactions après OL Lyonnes - Paris FC (1-0)

  • par Gwendal Chabas

    • Vainqueur dans la douleur du Paris FC samedi (1-0), l'OL Lyonnes caracole en tête de la Première Ligue. C'est ce que tout le monde retenait après la rencontre.

    Jonatan Giráldez

    "C'est une bonne victoire, méritée. Le match a été très difficile. On sait qu'une rencontre après une trêve, c'est difficile car il y a de la fatigue pour les internationales. Nous avons essayé d'impliquer beaucoup de joueuses avec des changements pour maintenir le rythme. La deuxième période a été meilleure que la première. Les profils des joueuses collaient mieux à ce que demandait la partie.

    Notre positionnement lors du premier acte n'était pas bon. On s'est ajustés après pause, en attaquant mieux la profondeur. Il y avait plus d'espace pour Tabitha (Chawinga), qui aujourd'hui est entrée en tant comme numéro 9. On a néanmoins manqué un peu de qualité à la finition pour marquer davantage de buts. Il y a eu de la précipitation et moins de maîtrise dans le dernier tiers du terrain."

    Teagan Micah

    "Oui, c'était un match difficile Je pense qu'on aurait pu un peu mieux contrôler la partie, mais à la fin, c'est un bon résultat, avec trois points sans encaisser de but. À présent, on va toutes se retrouver à l'entraînement pour retrouver nos repères. Il y a eu des hauts et des bas, c'était assez chaotique par moments, mais nous savions que cela allait arriver. Donc, je pense que nous nous améliorons et que nous allons trouver les solutions."

    Tabitha Chawinga

    "La rencontre était compliquée. Mais on savait que le Paris FC était une très bonne équipe, qu'elle serait bien préparée. C'était logique que le succès soit difficile à aller chercher. (Concernant son entrée en jeu) C'était le plan. J'ai marqué ce soir (samedi) mais le plus important, c'est comment nous jouons en tant qu'équipe, comment nous travaillons toutes ensemble pour remporter les rencontres. Dans les vestiaires, on s'est dits (avec le staff) ce que qu'on pouvait faire, et on s'est exécutées après la pause."

    Avec David Hernandez

    à lire également
    Stéphane Gilli, entraîneur du Paris FC
    Paris FC : Stéphane Gilli craint l'OL, même sans Malick Fofana

    Laisser un commentaire

    Suivez le Live sur Score'n'co
    d'heure en heure
    Nicolas Tagliafico (OL) et Mahdi Camara (Brest)
    Ligue 1 : pourquoi l'OL craint ce déplacement à Brest 11:50
    Jonatan Giraldez, ancien coach du Barça aujourd'hui à l'OL Lyonnes
    Giráldez, Micah, Chawinga... Les réactions après OL Lyonnes - Paris FC (1-0) 11:00
    Clinton Mata (OL) face à Abdallah Sima (Brest)
    Brest -  OL : avant-match, horaire, diffusion TV 10:10
    Martin Satriano lors d'OL - Angers
    Brest - OL : Hateboer et Satriano intègreront-ils le 11 ? 09:25
    les joueurs de l'OL
    L'OL devant les exigences de son bon début de saison 08:40
    Gueïda Fofana, entraîneur de la réserve de l'OL
    OL académie : grosse rechute pour la réserve 08:00
    Bojan Zeković, attaquant des U17 de l'OL
    OL Académie : les U17 confortent difficilement leur place de leader 07:30
    Tabitha Chawinga, joueuse de l'OL, contre Wolfsburg
    Non sans mal, l’OL Lyonnes se sort du piège Paris FC (1-0) 01/11/25
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    Ingrid Engen félicite Melchie Dumornay, auteure d'un doublé lors d'Arsenal - OL
    OL Lyonnes - Paris FC : Sombath à droite, Dumornay en attaque 01/11/25
    Abner face à Kebbal lors de Paris FC - OL
    Brest - OL : Abner suspendu et seul absent 01/11/25
    Saël Kumbedi face à Romain Del Castillo lors de Brest - OL
    Un Stade Brestois à l’accent très lyonnais 01/11/25
    supporters psg
    OL - PSG : les supporters parisiens interdits de déplacement 01/11/25
    Malick Fofana buteur lors d'OL - Toulouse
    OL - Toulouse : le but de Fofana en lice pour le mois d’octobre 01/11/25
    Alexandra Collin, arbitre de D1 féminine
    OL Lyonnes - Paris FC arbitré par Alexandra Collin 01/11/25
    Kenny Lala, défenseur de Brest
    Avant de recevoir l'OL, Brest n’a plus gagné en Ligue 1 depuis un mois 01/11/25
    Vicki Becho lors d'OL Lyonnes - SKN St Pölten
    Première Ligue, Ligue des champions... le programme de l'OL Lyonnes 01/11/25
    Moussa Niakhaté (OL) face à l'OM
    Niakhaté : "Le drame, c’était de voir l’OL en Ligue 2 ou 18e" 01/11/25
    Eric Roy, coach de Brest
    Roy (Brest) voit un "OL plus fort" que la saison passée 01/11/25
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut