Vainqueur dans la douleur du Paris FC samedi (1-0), l'OL Lyonnes caracole en tête de la Première Ligue. C'est ce que tout le monde retenait après la rencontre.

Jonatan Giráldez

"C'est une bonne victoire, méritée. Le match a été très difficile. On sait qu'une rencontre après une trêve, c'est difficile car il y a de la fatigue pour les internationales. Nous avons essayé d'impliquer beaucoup de joueuses avec des changements pour maintenir le rythme. La deuxième période a été meilleure que la première. Les profils des joueuses collaient mieux à ce que demandait la partie.

Notre positionnement lors du premier acte n'était pas bon. On s'est ajustés après pause, en attaquant mieux la profondeur. Il y avait plus d'espace pour Tabitha (Chawinga), qui aujourd'hui est entrée en tant comme numéro 9. On a néanmoins manqué un peu de qualité à la finition pour marquer davantage de buts. Il y a eu de la précipitation et moins de maîtrise dans le dernier tiers du terrain."

Teagan Micah

"Oui, c'était un match difficile Je pense qu'on aurait pu un peu mieux contrôler la partie, mais à la fin, c'est un bon résultat, avec trois points sans encaisser de but. À présent, on va toutes se retrouver à l'entraînement pour retrouver nos repères. Il y a eu des hauts et des bas, c'était assez chaotique par moments, mais nous savions que cela allait arriver. Donc, je pense que nous nous améliorons et que nous allons trouver les solutions."

Tabitha Chawinga

"La rencontre était compliquée. Mais on savait que le Paris FC était une très bonne équipe, qu'elle serait bien préparée. C'était logique que le succès soit difficile à aller chercher. (Concernant son entrée en jeu) C'était le plan. J'ai marqué ce soir (samedi) mais le plus important, c'est comment nous jouons en tant qu'équipe, comment nous travaillons toutes ensemble pour remporter les rencontres. Dans les vestiaires, on s'est dits (avec le staff) ce que qu'on pouvait faire, et on s'est exécutées après la pause."

Avec David Hernandez