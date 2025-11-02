Actualités
Clinton Mata (OL) face à Abdallah Sima (Brest)
Clinton Mata (OL) face à Abdallah Sima (Brest) (Photo by JEFF PACHOUD / AFP)

Brest -  OL : avant-match, horaire, diffusion TV

  • par Gwendal Chabas

    • Avant-match, horaire et diffusion TV, retrouvez les informations pratiques avant l'affiche de la 11e journée de Ligue 1 entre Brest et l’OL.

    Avant-match

    Comment l'OL a-t-il digéré son nul improbable contre le Paris FC mercredi (3-3) ? Les premiers éléments de réponse tomberont ce dimanche. Il se déplace pour la deuxième fois de rang en championnat chez une formation toujours difficile à bouger. Direction la Bretagne et le Finistère ce 2 novembre pour Moussa Niakhaté et ses partenaires. Ils défient Brest dans le cadre de la 11e journée de Ligue 1.

    Une rencontre que les Lyonnais seraient bien inspirés de gagner. Cela ferait du bien comptablement, déjà. Mais surtout, cela ferait redescendre la pression avant la grosse semaine qui les attend. Car jeudi, il faudra aller chez le Real Betis, avant d'accueillir le PSG dimanche 9 novembre. Mais avant d'y penser, le cinquième de Ligue 1 doit se concentrer sur lui et sur l'opposition brestoise, une équipe en délicatesse actuellement.

    Dans le viseur, une remontée dans le top 4, ou une possible sortie des places européennes. Un déplacement qu'il faudra négocier sans Malick Fofana, évidemment, et Abner, suspendu. Eric Roy, lui, est privé de Kamory Doumbia, mais voit revenir Rémy Labeau-Lascary.

    À quelle heure se joue Brest - OL ?

    Comme la semaine passée contre Strasbourg (2-1) et la prochaine face à Paris, l'OL clôturera le bal. Le duel face aux Finistériens aura lieu à 20h45 pour terminer le week-end. Au sifflet, nous retrouverons un arbitre bien connu dans l'Hexagone, Clément Turpin.

    Sur quelle chaîne voir Brest - OL ?

    Vous en avez l'habitude désormais, direction la plateforme Ligue 1 + pour regarder la confrontation entre Brestois et Lyonnais. Aux commentaires, le duo Xavier Domergue - Benoît Cheyrou vous fera vivre la partie. Marina Lorenzo sera elle en bord de pelouse.

    à lire également
    Martin Satriano lors d'OL - Angers
    Brest - OL : Hateboer et Satriano intègreront-ils le 11 ?

    Laisser un commentaire

    Suivez le Live sur Score'n'co
    d'heure en heure
    Clinton Mata (OL) face à Abdallah Sima (Brest)
    Brest -  OL : avant-match, horaire, diffusion TV 10:10
    Martin Satriano lors d'OL - Angers
    Brest - OL : Hateboer et Satriano intègreront-ils le 11 ? 09:25
    les joueurs de l'OL
    L'OL devant les exigences de son bon début de saison 08:40
    Gueïda Fofana, entraîneur de la réserve de l'OL
    OL académie : grosse rechute pour la réserve 08:00
    Bojan Zeković, attaquant des U17 de l'OL
    OL Académie : les U17 confortent difficilement leur place de leader 07:30
    Tabitha Chawinga, joueuse de l'OL, contre Wolfsburg
    Non sans mal, l’OL Lyonnes se sort du piège Paris FC (1-0) 01/11/25
    Ingrid Engen félicite Melchie Dumornay, auteure d'un doublé lors d'Arsenal - OL
    OL Lyonnes - Paris FC : Sombath à droite, Dumornay en attaque 01/11/25
    Abner face à Kebbal lors de Paris FC - OL
    Brest - OL : Abner suspendu et seul absent 01/11/25
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    Saël Kumbedi face à Romain Del Castillo lors de Brest - OL
    Un Stade Brestois à l’accent très lyonnais 01/11/25
    supporters psg
    OL - PSG : les supporters parisiens interdits de déplacement 01/11/25
    Malick Fofana buteur lors d'OL - Toulouse
    OL - Toulouse : le but de Fofana en lice pour le mois d’octobre 01/11/25
    Alexandra Collin, arbitre de D1 féminine
    OL Lyonnes - Paris FC arbitré par Alexandra Collin 01/11/25
    Kenny Lala, défenseur de Brest
    Avant de recevoir l'OL, Brest n’a plus gagné en Ligue 1 depuis un mois 01/11/25
    Vicki Becho lors d'OL Lyonnes - SKN St Pölten
    Première Ligue, Ligue des champions... le programme de l'OL Lyonnes 01/11/25
    Moussa Niakhaté (OL) face à l'OM
    Niakhaté : "Le drame, c’était de voir l’OL en Ligue 2 ou 18e" 01/11/25
    Eric Roy, coach de Brest
    Roy (Brest) voit un "OL plus fort" que la saison passée 01/11/25
    Ada Hegerberg à l'échauffement avant Saint-Etienne - OL Lyonnes
    OL Lyonnes - Paris FC : Hegerberg et Dumornay fières de jouer au Parc OL 01/11/25
    Endrick, attaquant du Real Madrid
    OL - Mercato : Endrick, un renfort quasiment bouclé ? 01/11/25
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut