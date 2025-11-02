Avant-match, horaire et diffusion TV, retrouvez les informations pratiques avant l'affiche de la 11e journée de Ligue 1 entre Brest et l’OL.

Avant-match

Comment l'OL a-t-il digéré son nul improbable contre le Paris FC mercredi (3-3) ? Les premiers éléments de réponse tomberont ce dimanche. Il se déplace pour la deuxième fois de rang en championnat chez une formation toujours difficile à bouger. Direction la Bretagne et le Finistère ce 2 novembre pour Moussa Niakhaté et ses partenaires. Ils défient Brest dans le cadre de la 11e journée de Ligue 1.

Une rencontre que les Lyonnais seraient bien inspirés de gagner. Cela ferait du bien comptablement, déjà. Mais surtout, cela ferait redescendre la pression avant la grosse semaine qui les attend. Car jeudi, il faudra aller chez le Real Betis, avant d'accueillir le PSG dimanche 9 novembre. Mais avant d'y penser, le cinquième de Ligue 1 doit se concentrer sur lui et sur l'opposition brestoise, une équipe en délicatesse actuellement.

Dans le viseur, une remontée dans le top 4, ou une possible sortie des places européennes. Un déplacement qu'il faudra négocier sans Malick Fofana, évidemment, et Abner, suspendu. Eric Roy, lui, est privé de Kamory Doumbia, mais voit revenir Rémy Labeau-Lascary.

À quelle heure se joue Brest - OL ?

Comme la semaine passée contre Strasbourg (2-1) et la prochaine face à Paris, l'OL clôturera le bal. Le duel face aux Finistériens aura lieu à 20h45 pour terminer le week-end. Au sifflet, nous retrouverons un arbitre bien connu dans l'Hexagone, Clément Turpin.

Sur quelle chaîne voir Brest - OL ?

Vous en avez l'habitude désormais, direction la plateforme Ligue 1 + pour regarder la confrontation entre Brestois et Lyonnais. Aux commentaires, le duo Xavier Domergue - Benoît Cheyrou vous fera vivre la partie. Marina Lorenzo sera elle en bord de pelouse.