Brest - OL : Hateboer et Satriano intègreront-ils le 11 ?

L'OL devrait renouer avec un 11 quasiment type ce dimanche à Brest (20h45). Reste à savoir qui sera l'arrière-droit et l'attaquant de pointe.
L'expérience Pavel Šulc en pointe a plutôt bien fonctionné mercredi face au Paris FC (3-3). Auteur d'un doublé, le Tchèque enchaînera-t-il une troisième titularisation consécutive à ce poste ? C'est une des interrogations que lèvera l'OL à une heure du coup d'envoi contre Brest ce dimanche (20h45).
Si ce n'est pas l'ancien joueur Plzen, alors Martin Satriano pourrait retrouver sa place de numéro 9. Généreux dans l'effort et plutôt adroit pour conserver le cuir, l'Uruguayen affiche néanmoins des lacunes connues pour se créer des occasions. Le relancer face à son ex-équipe peut-il créer un déclic ?
Première titularisation pour Hateboer ?
Pour le reste, la composition lyonnaise devrait être assez classique, avec un possible turnover en Ligue Europa jeudi chez le Real Betis. Corentin Tolisso évoluera probablement en soutien de l'attaquant, un peu plus haut qu'un double pivot composé de Tyler Morton et Tanner Tessmann. L'Américain est attendu dans le 11 plutôt que Mathys de Carvalho. Sur les ailes, nous devrions retrouver Afonso Moreira et Adam Karabec.
Derrière, Moussa Niakhaté et Clinton Mata sont partis pour enchaîner, eux qui aimeraient voir l'OL retrouver son efficacité défensive. Nicolas Tagliafico va remplacer Abner, le Brésilien étant de toute façon suspendu. Enfin, quid d'Hans Hateboer ? Paulo Fonseca avait indiqué que le Néerlandais serait prêt pour cette affiche en Bretagne. Il est certes entré quelques minutes mercredi sur le terrain du PFC, mais peut-il démarrer ce 2 novembre à Francis-Le Blé ? Ainsley Maitland-Niles glisserait alors sur le banc.
La composition probable de l'OL à Brest : Greif - Maitland-Niles (ou Hateboer), Mata, Niakhaté, Tagliafico - Morton, Tessmann - Karabec, Tolisso, A. Moreira - Sulc (ou Satriano)
Moreira et Sulc mériteraient d'enchaîner
Priorité à retrouver un bloc défensif, parce qu'on encaisse beaucoup de buts ces derniers temps, 2 contre Toulouse, 3 à Nice, 1 contre Strasbourg, 3 à Paris, on est loin de la solidité du début de saison qui permettait d'espérer aller loin
Hello,
Si on s’amuse aux compositions, voici la mienne :
Greif (et non Grief)
Kluivert Hateboer Niakhate Tagliafico
Tessmann Tolisso
AMN Sulc Moreira
Satriano
Comme ça Paulo démarre directement avec une compo totalement improbable et méritera toutes les calembours et autres remontrances de la part des experts de la blogosphère footballistique lyonnaise.
De plus grâce à cette équipe il pourra faire rentrer uniquement Mata, De Carvalho, Morton, Merah, Molebe et Karabec, donc possibilité de faire entrer un seul défenseur.
Sinon sérieusement, pour ce match perso voici mon équipe :
Greif
AMN Mata Niakhate Tagliafico
Morton Tessmann
Merah Tolisso Moreira
Satriano
Avec suivant l’évolution du match, les rentrées à la 60eme de Karabec et Sulc à la place de Morton et Moreira. Je mets Sulc sur le côté gauche et Karabec en 10 avec Tolisso qui descend d’un cran. Dans l’animation Satriano, Sulc et Karabec vont se partager le front de l’attaque et permuter :
Greif
AMN Mata Niakhate Tagliafico
Tessmann Tolisso
Merah Karabec Sulc
Satriano
Ensuite à la 75eme et si on gagne et qu’on maintient notre emprise sur le match, je fais rentrer De Carvalho, Hateboer et Molebe aux places de Merah, AMN et Satriano :
Greif
Hateboer Mata Niakhate Tagliafico
Tessmann De Carvalho
Karabec Tolisso Molebe
Sulc