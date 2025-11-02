Brest - OL : Hateboer et Satriano intègreront-ils le 11 ?

L'OL devrait renouer avec un 11 quasiment type ce dimanche à Brest (20h45). Reste à savoir qui sera l'arrière-droit et l'attaquant de pointe.

L'expérience Pavel Šulc en pointe a plutôt bien fonctionné mercredi face au Paris FC (3-3). Auteur d'un doublé, le Tchèque enchaînera-t-il une troisième titularisation consécutive à ce poste ? C'est une des interrogations que lèvera l'OL à une heure du coup d'envoi contre Brest ce dimanche (20h45).

Si ce n'est pas l'ancien joueur Plzen, alors Martin Satriano pourrait retrouver sa place de numéro 9. Généreux dans l'effort et plutôt adroit pour conserver le cuir, l'Uruguayen affiche néanmoins des lacunes connues pour se créer des occasions. Le relancer face à son ex-équipe peut-il créer un déclic ?

Première titularisation pour Hateboer ?

Pour le reste, la composition lyonnaise devrait être assez classique, avec un possible turnover en Ligue Europa jeudi chez le Real Betis. Corentin Tolisso évoluera probablement en soutien de l'attaquant, un peu plus haut qu'un double pivot composé de Tyler Morton et Tanner Tessmann. L'Américain est attendu dans le 11 plutôt que Mathys de Carvalho. Sur les ailes, nous devrions retrouver Afonso Moreira et Adam Karabec.

Derrière, Moussa Niakhaté et Clinton Mata sont partis pour enchaîner, eux qui aimeraient voir l'OL retrouver son efficacité défensive. Nicolas Tagliafico va remplacer Abner, le Brésilien étant de toute façon suspendu. Enfin, quid d'Hans Hateboer ? Paulo Fonseca avait indiqué que le Néerlandais serait prêt pour cette affiche en Bretagne. Il est certes entré quelques minutes mercredi sur le terrain du PFC, mais peut-il démarrer ce 2 novembre à Francis-Le Blé ? Ainsley Maitland-Niles glisserait alors sur le banc.

La composition probable de l'OL à Brest : Greif - Maitland-Niles (ou Hateboer), Mata, Niakhaté, Tagliafico - Morton, Tessmann - Karabec, Tolisso, A. Moreira - Sulc (ou Satriano)