Tabitha Chawinga a inscrit un doublé lors d'OL - Juventus Turin.
CAN féminine : qualification historique pour Chawinga (OL Lyonnes) et le Malawi

  • par David Hernandez
    • Exploit historique pour le Malawi qui disputera la Coupe d’Afrique des Nations féminine. Les coéquipières de Tabitha Chawinga ont battu l’Angola en barrages retour (2-0).

    C’est une capitaine heureuse qui va retrouver Décines dans les prochaines heures. Et peut-être un peu fatiguée par les festivités. Elle n’aura certainement pas pu profiter comme elle l’aurait souhaité, mais Tabitha Chawinga écrit un peu plus son nom dans l’histoire de son pays. Depuis mardi après-midi, le Malawi est officiellement un participant à la prochaine Coupe d’Afrique des Nations féminine. Le pays africain a validé sa présence au Maroc en 2026 grâce à sa victoire 2-0 à la maison contre l’Angola.

    Une barre et une passe pour la Lyonnaise

    Après s’être neutralisées à l’aller, les deux nations avaient encore toutes leurs chances pour le retour et cela a tourné en faveur de Chawinga et des siennes. Comme en mission, l’ailière de l’OL Lyonnes avait à cœur d’amener son pays à la CAN 2026 et a tenté par tous les moyens de se montrer décisif. Un coup franc proche de la barre en première mi-temps, une tête sur la transversale (56e) ou encore un duel perdu. C’est finalement en passeuse que la Lyonnaise s’est muée en offrant le 1-0 à dix minutes de la fin à Faith Chinzimu, autre grande héroïne malawite avec son doublé.

    Paris FC - OL en décembre 2021
    Paris FC - OL : un précédent que tout le monde veut oublier
    1. isabielle
      isabielle - mer 29 Oct 25 à 12 h 06

      Reste aux bleues, le match pour la 3e place... 🤞
      https://www.instagram.com/p/DQZAiRfjMJ2/?utm_source=ig_web_copy_link

