Paris FC : Stéphane Gilli craint l'OL, même sans Malick Fofana

Le Paris FC réalise un début de saison mitigé après sa montée de Ligue 2. Le promu reçoit l'OL mercredi (21h05), un adversaire qu'a complimenté l'entraîneur, Stéphane Gilli.

Un promu un peu particulier. Certes, le Paris FC retrouve la Ligue 1 pour la première fois depuis 46 ans, mais il n'a pas vraiment le visage d'un ancien pensionnaire de Ligue 2. Son rachat par la famille Arnault l'a fait entrer dans une autre dimension, avec des ambitions élevées à l'avenir.

Pour l'instant, les Franciliens cumulent dix points avec notamment trois victoires et pointent au 11e rang. Ils restent néanmoins sur un revers à domicile contre le FC Nantes vendredi dernier (1-2). Mercredi, ils accueillent l'Olympique lyonnais pour un second rendez-vous consécutif à la maison.

L'OL, une "équipe très complète"

Avant cette affiche, Stéphane Gilli a largement loué son futur adversaire. "Lyon a déjà un très bon coach qui fait de très belles choses. C'est une formation très complète qui met beaucoup d'intensité avec des joueurs d'expérience. Il nous faudra être très juste, car elle va nous mettre sous pression défensivement, prévoit l'entraîneur. Avec le ballon, ils savent attaquer la profondeur et fait preuve de maîtrise. Ils utilisent bien la largeur."

En face, les hommes de Paulo Fonseca viseront un 7e succès en championnat pour confirmer leur place dans le top 4. "Leurs résultats sont en adéquation avec ce qu'ils réalisent sur le terrain. Il faudra qu'on soit dans un bon jour, avec plus d'agressivité. C'est une des équipes qui commet le plus de fautes en Ligue 1 et nous, on est avant-derniers. À un moment donné, le foot, c'est avec le ballon, mais il faut aussi gagner des duels, note le technicien parisien. On doit progresser dans ce domaine."

Stéphane Gilli triste pour Malick Fofana

Les Rhodaniens devront tout de même composer sans Malick Fofana, blessé pour trois mois. Mais cela ne change pas la vision de Stéphane Gilli. "Afonso Moreira, son remplaçant, a marqué un super but. Je suis toujours triste de voir un footballeur se blesser. J'aurais préféré qu'il soit là, on ne peut jamais se réjouir de la blessure d'un joueur. Je lui souhaite un bon rétablissement. L'OL a un groupe de qualité et peut faire sans lui", estime-t-il. Aux coéquipiers de Corentin Tolisso de lui donner raison.