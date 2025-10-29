Avant-match, horaire et diffusion TV, retrouvez les informations pratiques avant l'affiche de la 10e journée de Ligue 1 entre le Paris FC et l’OL.

Avant-match

Le jour d’après. Trois jours après une belle victoire contre Strasbourg et quarante-huit heures après le verdict brutal concernant la blessure de Malick Fofana, l’OL est de nouveau sur le pont. Avec cette journée de Ligue 1 placée en pleine semaine, le temps de repos a été très court pour les joueurs de Paulo Fonseca. Le groupe étant déjà limité, cette période de récupération restreinte ne joue pas forcément en faveur des Lyonnais. Mais, en retrouvant le goût de la victoire, ils ont activé une pensée positive qui offre finalement un surplus d’énergie. Il en faudra ce mercredi contre le Paris FC pour la 10e journée de Ligue 1. Pour confirmer le succès face à Strasbourg, les coéquipiers de Corentin Tolisso n’ont pas d'autre choix que de s’imposer à Jean Bouin pour maintenir la pression sur le haut du classement.

Dans la capitale, Afonso Moreira connaitra sa première titularisation avec l’OL. Auteur de deux buts la semaine passée, le Portugais profite logiquement des malheurs de Fofana. Détonateur en sortie de banc, le sera-t-il également dès le coup d’envoi ? Réponse dans les prochaines heures. À compter de ça, Fonseca n’a pas réservé de grosses surprises dans son groupe avec les retours d’Enzo Molebe et Alejandro Gomes Rodriguez pour renforcer le secteur offensif. Du côté du Paris FC, la défaite contre Nantes à la maison vendredi dernier a fait mal et les Parisiens auront à cœur de s’offrir le scalp d’un gros du championnat.

À quelle heure se joue Paris FC - OL ?

Pas de 20h45 ni de 21h mais bien un coup d’envoi à 21h05, ce mercredi soir du côté du stade Jean Bouin. Face à un parcage visiteurs délaissé par les supporters lyonnais, interdits de déplacement, Jérémy Stinat lancera le dernier match de cette 10e journée de Ligue 1.

Sur quelle chaîne voir Paris FC - OL ?

Dans un multiplex à cinq matchs à 21h05, beIN Sports a choisi de prendre la rencontre entre le FC Nantes et l’AS Monaco. Le match entre le Paris FC et l’OL sera donc diffusé sur Ligue 1+ avec un multiplex sur la chaîne principale. Il faudra trouver sur l’un des canaux secondaires le match dans son intégralité avec des commentaires de Vincent Petitpezet Felipe Saad.