Les Bleues n'y arrivent toujours pas contre l'Allemagne. Malgré une intensité retrouvée, l'équipe de France a fait match nul (2-2) mais ne verra pas la finale de la Ligue des nations face à l'Espagne après sa défaite de l'aller (1-0).

Les scenarii se ressemblent et les leçons sont toujours les mêmes contre l'Allemagne avec trois échecs en trois mois. Les Bleues ont trop gâché devant le but et l'Allemagne a eu besoin de si peu d'occasions pour transpercer deux fois la défense bleue. D'abord Nicole Anyomi à la 12e minute, qui a effacée trop facilement Maëlle Lakrar avant d'enchaîner une frappe limpide en pleine lucarne (1-1, 12e). Puis, Klara Bühl s'est défaite aisément d'Elisa De Almeida pour frapper dans un angle fermé et sous la barre transversale de Pauline Peyraud-Magnin (2-1, 50e). Les Allemandes ont failli marquer un troisième, annulé pour une position de hors-jeu (67e).

Sombath et Benyahia sur le banc tout le match

Les Tricolores - qui ont retrouvé mardi la capitaine Griedge Mbock et Sakina Karchaoui - avaient pourtant meilleure mine mardi soir à Caen et rien n'a ressemblé au match de Düsseldorf. Jouant très haut et grâce à un fort pressing, elles ont mis les ingrédients pour marquer dès la 3e minute: lancée par Selma Bacha très en jambes, Melvine Malard a repris de la tête le centre de la gauchère dans le petit filet du but allemand (1-0, 3e).

Alignée à la place de Marie-Antoinette Katoto - blessée -, la joueuse de Manchester United a raté ce qu'il ne fallait pas, avec une balle de doublé dans les pieds (32e). Au lieu de passer à Grace Geyoro, seule, elle a tenté de frapper en puissance sur la gardienne allemande, avant de tirer de nouveau (35e). L'égalisation de Clara Mateo en fin de match (2-2, 89e), a redonné un peu d'espoir, en vain.

Trois mois après la nouvelle élimination en quart de finale de l'Euro contre les mêmes Allemandes (1-1, tab 6-5), les Françaises continuent de reculer, sans réussir d'exploit, sous les yeux de 18.000 spectateurs dont le président de la FFF Philippe Diallo et de Didier Deschamps, présent pour la première fois à un match des Bleue depuis 2019.

Avec AFP.