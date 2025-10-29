Initialement prévue ce mardi 28 octobre, la publication des comptes annuels 2024-2025 de l’OL a été repoussée. Eagle Football Group devrait communiquer au plus tard le 30 novembre prochain.

John Textor n’est plus dans le pouvoir décisionnel quotidien à Décines, mais les retards sont quand même bien toujours présents. Ce mardi 28 octobre 2025, Eagle Football Group devait communiquer les comptes annuels pour la saison 2024-2025. Or, plutôt que d’avoir droit au listing des entrées et des sorties d’argent, le groupe a surtout annoncé un report de la publication de ses chiffres. "Cette décision a été prise par le conseil d’administration de la société, notamment dans l’attente de la finalisation de l’examen des flux entre la société et ses parties liées menée par un cabinet externe", peut-on lire sur le communiqué. Si cela peut être un signe positif dans la volonté de Michele Kang de faire toute la lumière sur l’ère Textor, cela peut aussi montrer qu’il reste encore certaines zones d'ombre qui ont peut-être du mal à se dissiper.

30M€ de garantie de la part de Kang

En tout cas, pour les férus de finances, il faudra patienter au maximum un mois puisque Eagle Football Group veut "mettre tout en œuvre pour finaliser et publier ses états financiers dans les meilleurs délais et au plus tard le 30 novembre 2025" et précise qu’il "informera le marché au plus vite de la date de publication". Toutefois, le groupe rappelle que l’exercice aura un "résultat très fortement déficitaire au titre de l’exercice 2024-2025" mais se veut positif pour la suite avec des "résultats sportifs du début de saison et un bilan du mercato estival qui témoignent des efforts poursuivis pour assurer la stabilité financière et opérationnelle du club à long terme".

Ayant apporté 30M€ de garantie auprès de la DNCG cet été, Michele Kang a encore du pain sur la planche mais montre qu’elle compte bien respecter ses engagements.