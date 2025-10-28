Actualités
John Textor, président e l'OL et Botafogo, lors de son audition au Brésil
John Textor, président e l’OL et Botafogo, lors de son audition au Brésil (Photo by EVARISTO SA / AFP)

OL : John Textor n'a pas abandonné l'idée d'acheter un club anglais

  • par Gwendal Chabas
  • 5 Commentaires

    • Désengagé de Crystal Palace depuis l'été dernier, John Textor veut de nouveau placer des billes en Angleterre. Il aurait fait une offre pour Wolverhampton.

    Eagle Football Group est toujours d'actualité, même si du côté de l'OL, Michele Kang pris le pouvoir qui revenait jusqu'à là à John Textor. Néanmoins, le natif du Missouri reste officiellement le grand patron de cette multipropriété avec Botafogo et le RWDM Bruxelles via Eagle Football Holding. Et il espère encore faire prospérer son affaire, alors qu'il doit mener dans le même temps plusieurs batailles juridiques avec des associés.

    Son objectif reste l'introduction en bourse, jusqu'ici une chimère, et pour cela, il a besoin d'avoir des pions dans une formation anglaise. Ce qu'il n'a plus depuis la vente de ses parts à Crystal Palace à l'été 2025. En ce sens, The Athletic a annoncé lundi que l'homme d'affaires avait fait une offre pour racheter Wolverhampton. Actuelle dernière de Premier League, la formation appartient depuis 2016 à Fosun, un conglomérat chinois.

    Quelle marge de manœuvre pour Textor ?

    John Textor aurait proposé 450 millions d'euros pour boucler l'acquisition. La presse britannique précise que cette opération paraît ardue et improbable. En effet, même s'il a obtenu un sursis, il devra rembourser l'un de ses préteurs, Ares, d'ici à un an. Des échéances qui restreignent forcément la marge d'action de l'Américain.

    Néanmoins, cela ne semble pas le décourager, puisqu'il viserait également Charlton Athletic, Derby County, Queens Park Rangers, Sheffield Wednesday et Watford, "pour ne citer qu'eux". Des équipes de Championship, en deuxième division, et donc moins coûteuses.

    5 commentaires
    1. Avatar
      tigana66 - mar 28 Oct 25 à 10 h 30

      Pitié olympique&lyonnais.com, oubliez cet individu.

      Signaler
      1. Dragon2332
        Dragon2332 - mar 28 Oct 25 à 11 h 19

        tigana66 : +69

        Signaler
    2. Darn
      Darn - mar 28 Oct 25 à 10 h 58

      John Textor n'a pas oublié l'idée d'être kon.

      Signaler
      1. Bioman
        Bioman - mar 28 Oct 25 à 11 h 10

        Je n'aime pas quand tu es vulgaire...Même si c'est un véritable trou du cul !

        Signaler
        1. Darn
          Darn - mar 28 Oct 25 à 11 h 17

          Moi, j'aime quand tu es vulgaire... surtout dans notre intimité... le trashtalk d'un Sentaï, je ne connais rien de meilleur !

