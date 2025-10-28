OL : John Textor n'a pas abandonné l'idée d'acheter un club anglais

John Textor, président e l’OL et Botafogo, lors de son audition au Brésil (Photo by EVARISTO SA / AFP)

Désengagé de Crystal Palace depuis l'été dernier, John Textor veut de nouveau placer des billes en Angleterre. Il aurait fait une offre pour Wolverhampton.

Eagle Football Group est toujours d'actualité, même si du côté de l'OL, Michele Kang pris le pouvoir qui revenait jusqu'à là à John Textor. Néanmoins, le natif du Missouri reste officiellement le grand patron de cette multipropriété avec Botafogo et le RWDM Bruxelles via Eagle Football Holding. Et il espère encore faire prospérer son affaire, alors qu'il doit mener dans le même temps plusieurs batailles juridiques avec des associés.

Son objectif reste l'introduction en bourse, jusqu'ici une chimère, et pour cela, il a besoin d'avoir des pions dans une formation anglaise. Ce qu'il n'a plus depuis la vente de ses parts à Crystal Palace à l'été 2025. En ce sens, The Athletic a annoncé lundi que l'homme d'affaires avait fait une offre pour racheter Wolverhampton. Actuelle dernière de Premier League, la formation appartient depuis 2016 à Fosun, un conglomérat chinois.

Quelle marge de manœuvre pour Textor ?

John Textor aurait proposé 450 millions d'euros pour boucler l'acquisition. La presse britannique précise que cette opération paraît ardue et improbable. En effet, même s'il a obtenu un sursis, il devra rembourser l'un de ses préteurs, Ares, d'ici à un an. Des échéances qui restreignent forcément la marge d'action de l'Américain.

Néanmoins, cela ne semble pas le décourager, puisqu'il viserait également Charlton Athletic, Derby County, Queens Park Rangers, Sheffield Wednesday et Watford, "pour ne citer qu'eux". Des équipes de Championship, en deuxième division, et donc moins coûteuses.