OL Lyonnes : nouveau match nul pour Becho avec la France U23

  • par Gwendal Chabas

    • Capitaine des Bleuettes, Vicki Becho a participé au match nul de la France U23 contre la Norvège (2-2). L'attaquant va désormais revenir à Lyon.

    Lundi, l'équipe de France U23 disputait son deuxième duel lors de la trêve internationale. Après un premier match nul contre le Portugal jeudi dernier (0-0), les Françaises ont encore été contrariées. Lundi, elles disputaient leur deuxième rencontre durant la trêve internationale d'octobre face à la Norvège. Avec Vicki Becho en tant que capitaine.

    Remplaçante et entrée pour 25 minutes face aux Portugaises, la Lyonnaise était cette fois-ci titulaire. Elle a même disputé l'intégralité de la partie. Une affiche équilibrée au cours de laquelle chaque sélection a pris l'avantage à un moment donné. Les Bleuettes ont ouvert le score à la 24e minute, avant la réponse norvégienne dix minutes plus tard.

    Passe décisive pour Becho

    En deuxième période, leur adversaire a pris les devants à la 80e, avant que les joueuses de Fabien Lefèvre n'égalisent par Chancelle Effa Effa à la 85e minute. Avec une passe décisive de Vicki Becho sur l'action. L'attaquante de l'OL Lyonnes est désormais attendue à l'entraînement sous les ordres de Jonatan Giráldez. Dans le viseur, le choc face au Paris FC* samedi soir (21 heures).

    Nous vous offrons la possibilité d'obtenir un tarif préférentiel pour ce match. Mais aussi de gagner un maillot d'OL Lyonnes (toutes les infos ici). Une fois votre achat effectué, merci de nous adresser un mail à razik.brikh@olympique-et-lyonnais.com avec une preuve de votre commande. Un tirage au sort sera effectué le lundi 3 novembre.

