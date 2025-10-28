Capitaine des Bleuettes, Vicki Becho a participé au match nul de la France U23 contre la Norvège (2-2). L'attaquant va désormais revenir à Lyon.

Lundi, l'équipe de France U23 disputait son deuxième duel lors de la trêve internationale. Après un premier match nul contre le Portugal jeudi dernier (0-0), les Françaises ont encore été contrariées. Lundi, elles disputaient leur deuxième rencontre durant la trêve internationale d'octobre face à la Norvège. Avec Vicki Becho en tant que capitaine.

Remplaçante et entrée pour 25 minutes face aux Portugaises, la Lyonnaise était cette fois-ci titulaire. Elle a même disputé l'intégralité de la partie. Une affiche équilibrée au cours de laquelle chaque sélection a pris l'avantage à un moment donné. Les Bleuettes ont ouvert le score à la 24e minute, avant la réponse norvégienne dix minutes plus tard.

Passe décisive pour Becho

En deuxième période, leur adversaire a pris les devants à la 80e, avant que les joueuses de Fabien Lefèvre n'égalisent par Chancelle Effa Effa à la 85e minute. Avec une passe décisive de Vicki Becho sur l'action. L'attaquante de l'OL Lyonnes est désormais attendue à l'entraînement sous les ordres de Jonatan Giráldez. Dans le viseur, le choc face au Paris FC* samedi soir (21 heures).

