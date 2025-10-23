OL Lyonnes - Paris FC : un tarif préférentiel et un maillot à gagner

À l'occasion de l'affiche entre l'OL Lyonnes et le Paris FC, le samedi 1er novembre (21 heures), Olympique-et-Lyonnais.com vous permet de bénéficier d'un tarif préférentiel pour venir encourager les Fenottes.

Une véritable affiche au Parc OL entre les deux meilleures équipes actuelles de Première Ligue. L'OL Lyonnes, le leader du championnat avec 15 points, reçoit son dauphin le Paris FC (12 points), le samedi 1ᵉʳ novembre à 21 heures. Les Fenottes qui proposent un jeu attrayant depuis le début de saison, espèrent évoluer devant un stade plein.

De nombreuses animations pour les enfants et les adultes

Pour ce faire, le club a prévu de nombreuses animations sur le thème du Dia de los Muertos (la fête des "morts" au Mexique) avec notamment des ateliers maquillage, des photobooth thématique, de la musique et danses mexicaines et une chasse aux bonbons. De quoi ravir les enfants comme les grands.

Un maillot à remporter

Afin de participer à cette fête du football féminin, Olympique-et-lyonnais.com a décidé de mettre en place un tarif préférentiel. Pour pouvoir en bénéficier, il suffit de cliquer sur ce lien et d'indiquer le code promo suivant : OLETLY

Mais ce n'est pas tout. Pour tous ceux qui auront acheté un billet via notre lien, nous vous offrons la possibilité de remporter un maillot de l'OL Lyonnes.*

* Une fois votre achat effectué, merci de nous adresser un mail à razik.brikh@olympique-et-lyonnais.com avec une preuve de votre commande. Un tirage au sort sera effectué le lundi 3 novembre.