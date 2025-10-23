Actualités
Le stade de l'Olympique lyonnais à Décines, le Parc OL
Le stade de l’Olympique lyonnais à Décines, le Parc OL / (Crédit : Romane Thevenot)

OL - FC Bâle et ASVEL - Dubaï à Décines… anticipez votre venue

  • par David Hernandez
  5 Commentaires

    • Ce jeudi, l’OL Vallée va être bien rempli avec deux évènements programmés à une heure d’intervalle. Si le Parc OL ne sera pas plein pour la venue de Bâle, le match entre l’ASVEL et Dubaï à l’Arena risque de créer quelques embouteillages aux abords du stade.

    D’ordinaire, prendre la Rocade Est aux alentours de 18h relève d’un vrai parcours du combattant. Quand on y ajoute un match de foot du côté du Parc OL, cela risque de rendre encore un peu plus dense la circulation aux abords de Décines. Ce jeudi, l’enceinte décinoise ne fera pas le plein avec 35 000 spectateurs attendus. Cela reste suffisant pour créer quelques retenues sur l’axe routier, déjà bien fréquenté. Le mot d’ordre est donc d’utiliser au maximum les transports en commun avec les parkings relais Meyzieu et Eurexpo ouverts dès 16h30 ou les navettes tramways.

    45 minutes d'intervalle entre les deux rencontres

    En plus de ce match de Ligue Europa, l’OL Vallée accueillera une autre rencontre sportive, à quelques minutes d’intervalle. En effet, à 19h30, se tient le match d’Euroligue de l’ASVEL contre Dubaï à l’Arena. Un autre flux de spectateurs qui risque donc de créer quelques ralentissements si vous prévoyez une arrivée au dernier moment. Alors un seul mot d’ordre si vous le pouvez : anticipez au maximum votre arrivée à Décines.

    Teagan Micah, gardienne de l'OL Lyonnes et de l'Australie
    Micah : "L’OL Lyonnes, le meilleur environnement pour progresser"
    5 commentaires
    1. JUNi DU 36
      JUNi DU 36 - jeu 23 Oct 25 à 11 h 55

      Dubaï en euroligue ???

      Signaler
      1. Juni38
        Juni38 - jeu 23 Oct 25 à 12 h 02

        et oui avec l'argent tu achètes tout .
        Neom le club artificiel bati sur du sable , ils auront une bonne équipe sous peu.
        ( et The line , leur projet fou , avance bien parait il ... )

        Signaler
    2. Juni38
      Juni38 - jeu 23 Oct 25 à 12 h 01

      l'asvel à l'arena , c'est du grand spectacle

      Signaler
    3. Dede Passion 69
      Dede Passion 69 - jeu 23 Oct 25 à 12 h 01

      Salut,
      C'est précisément dans ce genre de cas, que je ne regrette pas ( ou rarement) de ne plus faire le déplacement au stade !
      J'ai déjà beaucoup donné, et je laisse la place aux jeunes.

      Bon courage les gars sur la rocade Est, prenez de l'élan pour ne pas rater la 1ère mi-temps ! 😜

      Signaler
    4. JUNi DU 36
      JUNi DU 36 - jeu 23 Oct 25 à 12 h 08

      Même à pied ça vaut pas le coup tellement le taux de pollution est élevé à cette heure là 😱

      Signaler

