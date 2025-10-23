OL - FC Bâle et ASVEL - Dubaï à Décines… anticipez votre venue

Ce jeudi, l’OL Vallée va être bien rempli avec deux évènements programmés à une heure d’intervalle. Si le Parc OL ne sera pas plein pour la venue de Bâle, le match entre l’ASVEL et Dubaï à l’Arena risque de créer quelques embouteillages aux abords du stade.

D’ordinaire, prendre la Rocade Est aux alentours de 18h relève d’un vrai parcours du combattant. Quand on y ajoute un match de foot du côté du Parc OL, cela risque de rendre encore un peu plus dense la circulation aux abords de Décines. Ce jeudi, l’enceinte décinoise ne fera pas le plein avec 35 000 spectateurs attendus. Cela reste suffisant pour créer quelques retenues sur l’axe routier, déjà bien fréquenté. Le mot d’ordre est donc d’utiliser au maximum les transports en commun avec les parkings relais Meyzieu et Eurexpo ouverts dès 16h30 ou les navettes tramways.

45 minutes d'intervalle entre les deux rencontres

En plus de ce match de Ligue Europa, l’OL Vallée accueillera une autre rencontre sportive, à quelques minutes d’intervalle. En effet, à 19h30, se tient le match d’Euroligue de l’ASVEL contre Dubaï à l’Arena. Un autre flux de spectateurs qui risque donc de créer quelques ralentissements si vous prévoyez une arrivée au dernier moment. Alors un seul mot d’ordre si vous le pouvez : anticipez au maximum votre arrivée à Décines.