Actualités
Corentin Tolisso (OL) face au RB Salzburg en Ligue Europa
Corentin Tolisso (OL) face au RB Salzburg en Ligue Europa (Photo by Cyril Lestage / DPPI via AFP)

OL - FC Bâle : avant-match, horaire, diffusion TV

  • par David Hernandez

    • Avant-match, horaire et diffusion TV. Retrouvez les informations pratiques de la 3e journée de Ligue Europa entre l’OL et le FC Bâle.

    Avant-match

    Ce sera le match des "jamais deux sans trois". Reste à savoir si cela va tomber du bon côté ou non. Ce jeudi, l'OL reçoit le FC Bâle avec la ferme intention de relever la tête après la déroute à Nice. Si Paulo Fonseca concède que son équipe aurait dû repartir avec autre chose mathématiquement, cela fait bien deux défaites de suite au compteur pour les Lyonnais. Avant de recevoir Strasbourg en Ligue 1, un peu de baume au cœur grâce à l'Europe ne serait pas de refus. 

    D'autant plus que si l'OL veut éviter un troisième revers consécutif, il a aussi la possibilité d'enchaîner une troisième victoire en trois matchs en Ligue Europa. Avant de se rendre à Séville pour affronter le Betis, le 6 novembre prochain, les coéquipiers de Corentin Tolisso feraient déjà un bon pas en avant vers les phases finales. La saison passée, Fenerbahçe, dernier qualifié pour les barrages, avait fini avec 10 unités en 8 rencontres. Les enjeux sont donc multiples ce jeudi alors que Fonseca doit se passer de Hans Hateboer et Rachid Ghezzalnon qualifiés pour la phase de ligue.

    À quelle heure se joue OL - FC Bâle ?

    Cela a beau être les vacances scolaires, le Parc OL sera loin de faire le plein ce jeudi à Décines. En plus d'un adversaire habitué aux joutes européennes mais loin d'être un cador, les supporters sont confrontés à l'horaire de cette rencontre. À 18h45, ce n'est pas forcément le plus adéquat pour venir au stade, encore plus quand on connait les difficultés sur les routes lyonnaises à ce moment de la journée. Quoi qu'il en soit, le club attend 35 000 spectateurs pour cet OL - FC Bâle dont le coup d'envoi sera donné par M. Manfredas Lukjančukas, l'arbitre lituanien de ce match.

    Sur quelle chaîne voir OL - FC Bâle ?

    Comme la saison passée, Canal Plus est le diffuseur officiel de la Ligue Europa. Il faudra donc se brancher sur Canal+ Foot. David Berger et notre ancien milieu Clément Grenier assureront les commentaires, tandis que Laurent Paganelli sera en bord de terrain.

    à lire également
    Les joueurs de l'OL vainqueurs à Lille
    OL - FC Bâle : de la rotation avec plus de garanties

    Laisser un commentaire

    Suivez le Live sur Score'n'co
    d'heure en heure
    Les joueurs de l'OL vainqueurs à Lille
    OL - FC Bâle : de la rotation avec plus de garanties 08:45
    Corentin Tolisso (OL) face au RB Salzburg en Ligue Europa
    OL - FC Bâle : avant-match, horaire, diffusion TV 08:00
    Rachid Ghezzal à l'entraînement de l'OL
    Ligue Europa : Utrecht a déposé plainte sur le cas Ghezzal (OL) 07:30
    La joie des joueurs de l'OL contre Toulouse
    L'OL sans Hateboer ni Ghezzal, Molebe de retour contre le FC Bâle 22/10/25
    Ruben Kluivert lors d'OL - Metz
    Après Nice - OL, Fonseca a eu une discussion avec Kluivert 22/10/25
    Malick Fofana lors du match OL - Nantes
    L’OL célèbrera ses 75 ans contre Nantes le 30 novembre 22/10/25
    Pavel Sulc et Afonso Moreira (OL), face à l'OM
    Sulc (OL) : "Je déteste perdre" 22/10/25
    Paulo Fonseca (OL) en conférence de presse
    Fonseca continue de voir un OL "qui joue avec son identité" 22/10/25
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    Rachid Ghezzal lors d'Utrecht - OL
    OL : comme Hateboer, Ghezzal ne pourra plus jouer en Ligue Europa jusqu'en janvier 22/10/25
    Ainsley Maitland-Niles penalty face à Nice
    Nice - OL : le penalty accordé aux Lyonnais était valable 22/10/25
    Paulo Fonseca en discussion avec les joueurs de l'OL
    OL - FC Bâle : un groupe lyonnais au complet 22/10/25
    Les joueurs de l'OL après la victoire face à l'OM
    OL - FC Bâle : 35 000 spectateurs attendus jeudi soir 22/10/25
    Les supporters FC Bâle
    OL - FC Bâle : un déplacement encadré pour les supporters suisses 22/10/25
    Tyler Morton lors d'OL - Toulouse
    3 défaites de suite pour l'OL ? Ce serait une première depuis presque 2 ans 22/10/25
    Marina Ferrari, ministre des Sports
    La ministre des Sports a rendu visite à l’OL Lyonnes 22/10/25
    Nicolas Tagliafico lors de Montpellier - OL
    Ligue 1 : en 2025, l'OL a parfois fait le spectacle 22/10/25
    TKYDG
    OL : "Tant qu’il y aura des Gones" du lundi 20 octobre en podcast  21/10/25
    Tanner Tessmann buteur lors d'Utrecht - OL
    Ligue Europa : premier rendez-vous officiel entre l’OL et Bâle  21/10/25
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut