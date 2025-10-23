OL - FC Bâle : avant-match, horaire, diffusion TV

Avant-match, horaire et diffusion TV. Retrouvez les informations pratiques de la 3e journée de Ligue Europa entre l’OL et le FC Bâle.

Avant-match

Ce sera le match des "jamais deux sans trois". Reste à savoir si cela va tomber du bon côté ou non. Ce jeudi, l'OL reçoit le FC Bâle avec la ferme intention de relever la tête après la déroute à Nice. Si Paulo Fonseca concède que son équipe aurait dû repartir avec autre chose mathématiquement, cela fait bien deux défaites de suite au compteur pour les Lyonnais. Avant de recevoir Strasbourg en Ligue 1, un peu de baume au cœur grâce à l'Europe ne serait pas de refus.

D'autant plus que si l'OL veut éviter un troisième revers consécutif, il a aussi la possibilité d'enchaîner une troisième victoire en trois matchs en Ligue Europa. Avant de se rendre à Séville pour affronter le Betis, le 6 novembre prochain, les coéquipiers de Corentin Tolisso feraient déjà un bon pas en avant vers les phases finales. La saison passée, Fenerbahçe, dernier qualifié pour les barrages, avait fini avec 10 unités en 8 rencontres. Les enjeux sont donc multiples ce jeudi alors que Fonseca doit se passer de Hans Hateboer et Rachid Ghezzal, non qualifiés pour la phase de ligue.

À quelle heure se joue OL - FC Bâle ?

Cela a beau être les vacances scolaires, le Parc OL sera loin de faire le plein ce jeudi à Décines. En plus d'un adversaire habitué aux joutes européennes mais loin d'être un cador, les supporters sont confrontés à l'horaire de cette rencontre. À 18h45, ce n'est pas forcément le plus adéquat pour venir au stade, encore plus quand on connait les difficultés sur les routes lyonnaises à ce moment de la journée. Quoi qu'il en soit, le club attend 35 000 spectateurs pour cet OL - FC Bâle dont le coup d'envoi sera donné par M. Manfredas Lukjančukas, l'arbitre lituanien de ce match.

Sur quelle chaîne voir OL - FC Bâle ?

Comme la saison passée, Canal Plus est le diffuseur officiel de la Ligue Europa. Il faudra donc se brancher sur Canal+ Foot. David Berger et notre ancien milieu Clément Grenier assureront les commentaires, tandis que Laurent Paganelli sera en bord de terrain.