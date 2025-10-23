OL - FC Bâle : de la rotation avec plus de garanties

Ce jeudi, Paulo Fonseca a assuré qu’il y aurait de la rotation dans son onze de départ face au FC Bâle. Des changements qui devraient permettre à l’OL de retrouver une assise défensive avec les retours de Niakhaté, Tessmann et Tagliafico.

Dominer n’est pas gagner. Depuis le début de saison, l’OL avait plutôt réussi à maximiser ses chances, au point d’afficher quinze points après six journées. Seulement, depuis deux matchs, le club lyonnais apprend à rentrer bredouille, en ayant montré bien plus que son adversaire. C’est la dure loi du football et malheureusement, après le bon démarrage, la série de deux défaites contre Toulouse et Nice a ramené l’OL à une certaine réalité. Celle que ce groupe a été construit avec plusieurs contraintes auxquelles la cellule de recrutement a tenté de répondre, et que les limites presque attendues se dévoilent désormais au grand jour.

Samedi dernier, Paulo Fonseca a "vu de bonnes choses" à Nice et il compte s’appuyer dessus pour ne pas voir son équipe s’enfoncer un peu plus ce jeudi soir (18h45) face au FC Bâle. Toutefois, le Portugais est bien conscient que la solidité du début de saison n’est plus la même sur les deux derniers matchs. L’OL subit aujourd’hui ce qu’il faisait subir aux autres depuis deux mois : frapper fort avec peu. "Nous n’avons pas perdu contre plus forts que nous. Mais défensivement, nous n’avons pas été assez agressifs."

Une rotation avec le retour de titulaires

Ce constat, Moussa Niakhaté l’avait fait après Toulouse, assurant que cela devait servir de leçon. Ça n’a pas vraiment été le cas à Nice avec des errements défensifs collectifs et individuels, à l’image de Ruben Kluivert, pointé du doigt depuis cinq jours. Si son entraîneur a concédé qu’il "n’était pas au mieux", il n’a pas voulu l’enfoncer pour autant. Une chose est presque sûre, l’OL retrouvera un peu plus de garanties, sur le papier, ce jeudi en Ligue Europa. Fonseca n’a pas souhaité donner d’indice sur sa formation de départ.

Mais tout porte à croire que Tanner Tessmann, Nicolas Tagliafico et Niakhaté retrouveront le onze, après avoir été gérés lors du match de Ligue 1. Une décision que ne regrette pas le coach rhodanien. "Avant Nice, Nico, Tessmann et Moussa étaient arrivés le vendredi. Nico (Tagliafico) était malade, et était resté au vestiaire. La saison dernière, on avait joué dans les mêmes conditions à Strasbourg, et Moussa était titulaire alors qu’il ne s’était pas entraîné, mais c’est toujours difficile de faire jouer des joueurs qui arrivent la veille. On sait aussi qu’il y aura la CAN en décembre et janvier, on n’aura pas Moussa et Clinton, et on doit préparer nos joueurs pour l’avenir."

Une semaine charnière à gérer

Cette rotation presque imposée est une nécessité. Le match de Ligue Europa n’échappera pas à la règle car "on fait tout le temps des changements quand on joue tous les trois jours." Ce jeudi, Paulo Fonseca veut enrayer la spirale négative en retrouvant le chemin du succès. Cela permettrait de faire déjà un pas en avant vers les barrages, mais aussi de préparer au mieux la venue de Strasbourg, dimanche. Deux tournants en une semaine et ce besoin de concerner tout le monde, même si les solutions restent limitées.

Face à Bâle, l’OL va retrouver une colonne vertébrale qui a fait son succès sur ce début d’exercice. Mais comme souvent, la scène européenne devrait permettre à certains remplaçants de gratter du temps de jeu. Rester compétitif tout en gérant les temps de jeu, c’est le difficile équilibre auquel doit faire face Paulo Fonseca depuis un mois. Cela avait plutôt bien fonctionné jusqu’à là, mais la déroute niçoise a quelque peu tout remis en cause. Aux Lyonnais de rectifier le tir dans cette semaine charnière.