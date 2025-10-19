Actualités
Les joueuses de l'OL Lyonnes
Les joueuses de l’OL Lyonnes (Photo by Cyril Lestage / DPPI via AFP)

Première Ligue : l'OL Lyonnes, véritable rouleau compresseur offensif

  • par Gwendal Chabas
  • 1 Commentaire

    • Avec 25 buts à son actif, en 5 journées, l'OL Lyonnes écrase la concurrence. Surtout, on recense déjà 12 buteuses différentes.

    Ce n'est pas la première fois que l'on a cette impression, mais en 2025-2026, l'OL Lyonnes donne le sentiment d'être deux, voire trois tons au-dessus de la concurrence. Le PSG en a pris 6 récemment, tout comme Nantes (quatrième avant samedi). Sans oublier les 8 buts passés à Lens début octobre. Reste le Paris FC et Fleury, des rivaux toujours coriace.

    En attendant, le groupe de Jonatan Giraldez semble se balader en D1 (même s'il faut bien sûr faire les efforts pour dominer autant ses adversaires). En 5 journées, il a déjà marqué à 25 reprises, soit en moyenne 5 réalisations par rencontre. Personne ne fait mieux évidemment, la deuxième équipe étant le PFC, déjà loin derrière (13).

    Joseph et Shrader meilleures buteuses

    Au-delà de ces chiffres, c'est la profusion de la menace qui a de quoi inquiéter les adversaires, surtout en France. Ainsi, 12 joueuses ont ouvert leur compteur, la palme revenant pour l'instant à Korbin Shrader et à Liana Joseph (4). Suivent Tabitha Chawinga et Vicki Becho (3). Sachant que les deux attaquantes "stars", Ada Hegerberg (1) et Marie-Antoinette Katoto (2) n'ont pas encore vraiment lancé statistiquement leur saison.

    Tel un rouleau compresseur, les Fenottes paraissent bien parties pour empocher un 19e titre de championne en Première Ligue. Mais il leur faudra principalement exporter cette puissance offensive hors des frontières, en Ligue des champions. Une mission jusqu'ici accomplie, même sur les obstacles sont encore nombreux.

    1 commentaire
    1. Avatar
      brad - dim 19 Oct 25 à 17 h 30

      Ce n'est pas un sentiment de savoir que les fenottes sont 5 fois au dessus de ce que propose Arkéma , juste en lisant et connaissant les filles de ce dernier mercato venant se greffer au cadres existants ; le suspens pour le championnat et CDF est clos dès leurs entames.....
      Elles seront en finale de LDC parce qu'elles ne vont pas faillir sachant qu'elles ont un banc de premier ordre.........

      Signaler

    Les joueuses de l'OL Lyonnes
