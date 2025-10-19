Après un beau parcours, la France U20 a craqué en demi-finales contre le Maroc, avant de perdre la petite finale face à la Colombie. Justin Bengui a joué ce dernier match.

On ne les attendait peut-être pas aussi loin, mais la frustration restera grande malgré tout. Douze ans après la génération Samuel Umtiti - Paul Pogba, l'équipe de France U20 a retrouvé le dernier carré d'une Coupe du monde. Mais, privée de plusieurs éléments retenus par les clubs (dont Khalis Merah à l'OL), elle a craqué au moment de potentiellement retrouver la finale.

Ce groupe, dans lequel figure notamment Justin Bengui, est tombé aux tirs au but contre le Maroc (1-1, 5-4), malgré une infériorité numérique pendant la prolongation. Auparavant, les Bleuets avaient éliminé successivement le Japon en 8es de finale (1-0, ap), puis la Norvège lors des quarts (2-1).

Un match pour Bengui durant le Mondial

Privés de finale, les protégés de Bernard Diomède jouaient pour s'offrir une troisième place samedi soir, au Chili. Titulaire pour la première fois du tournoi, le gardien prêté par l'OL à Molenbeek a concédé la seule réalisation de la partie après moins de deux minutes. Les Français auront des regrets tout de même, avec particulièrement deux situations litigieuses dans la surface en fin de match qui n'ont pas débouché sur un penalty en leur faveur. Leur aventure s'est conclue sur une frappe heurtant la transversale signée Ilane Touré (97e).

Pour Justin Bengui, il s'agit de sa quatrième cape chez les U20. Au cours de l'année 2025, il aura largement fréquenté les équipes de France, avec notamment un passage chez les Espoirs lors de l'Euro, ou encore un succès au tournoi Maurice-Revello au mois de juin. Retour en Belgique pour lui désormais, où il tentera d'obtenir du temps de jeu.