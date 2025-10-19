Actualités
Justin Bengui avec l'équipe de France U20
Justin Bengui avec l’équipe de France U20 (@FIFA)

OL : prêté à Molenbeek, Justin Bengui termine 4e du Mondial U20 avec la France

  • par Gwendal Chabas

    • Après un beau parcours, la France U20 a craqué en demi-finales contre le Maroc, avant de perdre la petite finale face à la Colombie. Justin Bengui a joué ce dernier match.

    On ne les attendait peut-être pas aussi loin, mais la frustration restera grande malgré tout. Douze ans après la génération Samuel Umtiti - Paul Pogba, l'équipe de France U20 a retrouvé le dernier carré d'une Coupe du monde. Mais, privée de plusieurs éléments retenus par les clubs (dont Khalis Merah à l'OL), elle a craqué au moment de potentiellement retrouver la finale.

    Ce groupe, dans lequel figure notamment Justin Bengui, est tombé aux tirs au but contre le Maroc (1-1, 5-4), malgré une infériorité numérique pendant la prolongation. Auparavant, les Bleuets avaient éliminé successivement le Japon en 8es de finale (1-0, ap), puis la Norvège lors des quarts (2-1).

    Un match pour Bengui durant le Mondial

    Privés de finale, les protégés de Bernard Diomède jouaient pour s'offrir une troisième place samedi soir, au Chili. Titulaire pour la première fois du tournoi, le gardien prêté par l'OL à Molenbeek a concédé la seule réalisation de la partie après moins de deux minutes. Les Français auront des regrets tout de même, avec particulièrement deux situations litigieuses dans la surface en fin de match qui n'ont pas débouché sur un penalty en leur faveur. Leur aventure s'est conclue sur une frappe heurtant la transversale signée Ilane Touré (97e).

    Pour Justin Bengui, il s'agit de sa quatrième cape chez les U20. Au cours de l'année 2025, il aura largement fréquenté les équipes de France, avec notamment un passage chez les Espoirs lors de l'Euro, ou encore un succès au tournoi Maurice-Revello au mois de juin. Retour en Belgique pour lui désormais, où il tentera d'obtenir du temps de jeu.

    à lire également
    Justin Bengui, gardien de l'OL, avec la France
    OL : prêté à Molenbeek, Justin Bengui attaque les 8es de finale du Mondial U20

    Laisser un commentaire

    Suivez le Live sur Score'n'co
    d'heure en heure
    Justin Bengui avec l'équipe de France U20
    OL : prêté à Molenbeek, Justin Bengui termine 4e du Mondial U20 avec la France 16:00
    Moussa Niakhaté (OL) face à l'OM
    Ligue 1 : l'OL n'a plus la meilleure défense 15:10
    Avant d'affronter l'OL, Bâle s'amuse en championnat 14:20
    Maxence Flachez
    Mercato - National : prolongé cet été, Maxence Flachez (ex-OL) écarté par le Paris 13 Atletico  13:30
    Antoine Mendy (Nice) au duel avec Malick Fofana (OL)
    À Nice, l'OL a confirmé ses difficultés après la trêve 12:40
    Samy Saci, nouvel entraîneur des U17 de l'OL
    OL Académie : les U17 et U19 poursuivent leur très bonne saison 11:50
    Ainsley Maitland-Niles penalty face à Nice
    OL : encore un penalty manqué 11:00
    Tiago Goncalves, attaquant des U17 de l'OL contre Saint-Priest
    OL académie : la réserve retrouve le goût de la victoire 10:10
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    Franck Haise, ancien entraîneur du RC Lens, aujourd'hui à Nice
    Face à l'OL, Nice "a accepté" d'avoir moins la balle 09:25
    les joueurs de l'OL
    Trois titulaires en moins, c'est trop pour cet OL ? 08:40
    Pavel Sulc avec l'OL
    Nice - OL (3-2) : Pavel Šulc, un double buteur frustré 08:00
    Jorge Maciel, entraîneur adjoint de l'OL
    Jorge Maciel après Nice - OL (3-2) : "On va voir maintenant la force du groupe" 07:30
    Tabitha Chawinga a inscrit un doublé lors d'OL - Juventus Turin.
    Avant la trêve, l'OL Lyonnes en balade face au FC Nantes (6-1) 18/10/25
    Marie-Antoinette Katoto lors d'OL Lyonnes - PSG
    OL Lyonnes - Nantes : encore un 11 entièrement remodelé 18/10/25
    Clinton Mata
    Clinton Mata reconnaît la "fébrilité" de l'OL à Nice (3-2) 18/10/25
    Morton face à Boga (Nice - OL)
    Nice - OL (3-2) : top, flop, ce qu’il faut retenir 18/10/25
    Corner Nice - OL
    Plombé par trop de ratés, l'OL chute à Nice (3-2) 18/10/25
    Moussa Niakhaté
    Nice - OL : Moussa Niakhaté ratera ses premières minutes de la saison 18/10/25
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut