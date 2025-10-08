Actualités
Justin Bengui, gardien de l'OL, avec la France
Justin Bengui, gardien de l’OL, avec la France (FFF)

OL : prêté à Molenbeek, Justin Bengui attaque les 8es de finale du Mondial U20

  • par Gwendal Chabas

    • Remplaçant depuis le début du tournoi, Justin Bengui a vu ses coéquipiers français se qualifier pour les 8es de finale du Mondial U20. Le gardien lyonnais est actuellement en prêt à Molenbeek.

    Malgré de nombreux bouleversements, Bernard Diomède tente d'emmener la génération 2005 le plus loin possible dans le Mondial U20. Il faut dire que le sélectionneur doit compenser avec plusieurs joueurs retenus par le club, la compétition n'étant pas entièrement intégrée dans les dates FIFA.

    L'OL, notamment, a souhaité conserver Khalis Merah et Enzo Molebe. Mais il y a un peu de l'Olympique lyonnais dans la liste des Bleuets, avec le portier Justin Bengui. Certes prêté à Molenbeek depuis le 23 juillet, le gardien est sous contrat avec le club rhodanien jusqu'en 2028.

    Doublure du fils d'Olmeta

    À 20 ans, le natif de Montbéliard participe donc à l'épreuve internationale, même si pour l'instant, il se contente du rôle de doublure. C'est Lisandru Olmeta qui a gardé les cages des Français sur les trois affiches de la phase de poules. Une première partie de tournoi durant laquelle la France a connu quelques difficultés.

    Ils ont battu dans la douleur l'Afrique du Sud (2-1) grâce à une réalisation du Monégasque Lucas Michal à la 80e minute. Ensuite, ils ont lourdement chuté devant les États-Unis (3-0), encaissant trois buts à partir de la 85e. Dos au mur, les coéquipiers d'Elyaz Zidane ont dominé largement la Nouvelle-Calédonie pour se qualifier (6-0).

    Choc face au Japon en 8es

    Les Bleuets terminent finalement meilleurs troisièmes, étant devancés à la différence de buts par les Américains et les Sud-Africains. Leur 8e de finale s'annonce donc délicat. Ils affronteront le Japon, invaincu et meilleure nation comptablement de la Coupe du monde jusqu'à présent. Match prévu dans la nuit de mardi à mercredi (1 heure du matin).

    à lire également
    Enzo Molebé buteur pour la France lors du deuxième match contre l'Espagne
    France : l'OL ne libérera pas Khalis Merah et Enzo Molebe pour le Mondial U20

    Laisser un commentaire

    Suivez le Live sur Score'n'co
    d'heure en heure
    Franck Haise, ancien entraîneur du RC Lens, aujourd'hui à Nice
    Un Nice en délicatesse attend l'OL après la trêve 13:30
    Justin Bengui, gardien de l'OL, avec la France
    OL : prêté à Molenbeek, Justin Bengui attaque les 8es de finale du Mondial U20 12:40
    Nicolas Tagliafico au duel avec Hamza Igamane lors de Lille - OL
    Ligue 1 : l'OL, dernière équipe sans penalty 11:50
    Des supporters devant le Parc OL
    OL : la majorité des supporters vont au stade via les transports en commun 11:00
    Malick Fofana face à Utrecht
    Ce qu'a gagné l'OL avec ses deux victoires en Ligue Europa 10:10
    Nicolas de Tavernost, patron de LFP Média, qui va lancer la chaîne 100% Ligue 1
    OL : Ligue 1+ augmentera le prix de l'abonnement si elle récupère le 9e match 09:25
    Liana Joseph à l'entraînement de l'OL
    OL Lyonnes : inquiétude pour Liana Joseph, touchée au genou gauche 08:40
    Ainsley Maitland-Niles, symbole d'un OL "trop facile" 08:00
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    Pavel Sulc et Afonso Moreira (OL), face à l'OM
    OL : le programme international des Lyonnais 07:30
    Ingrid Engen félicite Melchie Dumornay, auteure d'un doublé lors d'Arsenal - OL
    Un doublé de Dumornay offre la victoire à l'OL Lyonnes à Arsenal (1-2) 07/10/25
    Marie-Antoinette Katoto lors d'OL Lyonnes - PSG
    Arsenal - OL Lyonnes : un trio Chawinga - Katoto - Diani devant 07/10/25
    Les joueurs de l'OL après la défaite contre Toulouse
    OL : "Tant qu’il y aura des Gones" du lundi 6 octobre en podcast  07/10/25
    Ali Abdi, latéral de Nice
    Contre l’OL, Nice fera également sans Ali Abdi 07/10/25
    Gueïda Fofana, entraîneur de la réserve de l'OL
    OL Académie : Fofana a reçu la visite de Deschamps à Clairefontaine pour son BEPF 07/10/25
    Ainsley Maitland-Niles lors d'OL - Toulouse
    Avec les deux buts de Toulouse, l’OL n’est plus invincible à onze 07/10/25
    Corentin Tolisso, milieu de l'OL
    OL : retour à l’entraînement prévu ce mardi après-midi 07/10/25
    Christiane Endler lors d'Arsenal - OL
    Arsenal - OL Lyonnes : qui a le plus de chances de gagner ? 07/10/25
    John Textor, président et propriétaire de l'OL
    Poussé vers la sortie comme à l'OL, Textor veut "mourir à Botafogo" 07/10/25
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut