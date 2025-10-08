Remplaçant depuis le début du tournoi, Justin Bengui a vu ses coéquipiers français se qualifier pour les 8es de finale du Mondial U20. Le gardien lyonnais est actuellement en prêt à Molenbeek.

Malgré de nombreux bouleversements, Bernard Diomède tente d'emmener la génération 2005 le plus loin possible dans le Mondial U20. Il faut dire que le sélectionneur doit compenser avec plusieurs joueurs retenus par le club, la compétition n'étant pas entièrement intégrée dans les dates FIFA.

L'OL, notamment, a souhaité conserver Khalis Merah et Enzo Molebe. Mais il y a un peu de l'Olympique lyonnais dans la liste des Bleuets, avec le portier Justin Bengui. Certes prêté à Molenbeek depuis le 23 juillet, le gardien est sous contrat avec le club rhodanien jusqu'en 2028.

Doublure du fils d'Olmeta

À 20 ans, le natif de Montbéliard participe donc à l'épreuve internationale, même si pour l'instant, il se contente du rôle de doublure. C'est Lisandru Olmeta qui a gardé les cages des Français sur les trois affiches de la phase de poules. Une première partie de tournoi durant laquelle la France a connu quelques difficultés.

Ils ont battu dans la douleur l'Afrique du Sud (2-1) grâce à une réalisation du Monégasque Lucas Michal à la 80e minute. Ensuite, ils ont lourdement chuté devant les États-Unis (3-0), encaissant trois buts à partir de la 85e. Dos au mur, les coéquipiers d'Elyaz Zidane ont dominé largement la Nouvelle-Calédonie pour se qualifier (6-0).

Choc face au Japon en 8es

Les Bleuets terminent finalement meilleurs troisièmes, étant devancés à la différence de buts par les Américains et les Sud-Africains. Leur 8e de finale s'annonce donc délicat. Ils affronteront le Japon, invaincu et meilleure nation comptablement de la Coupe du monde jusqu'à présent. Match prévu dans la nuit de mardi à mercredi (1 heure du matin).