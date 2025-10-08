Actualités
Nicolas Tagliafico au duel avec Hamza Igamane lors de Lille - OL
Nicolas Tagliafico au duel avec Hamza Igamane lors de Lille – OL (Photo by Sameer Al-DOUMY / AFP)

Ligue 1 : l'OL, dernière équipe sans penalty

  Gwendal Chabas

    • Sur les sept premiers matchs de Ligue 1 joués jusqu'à présent, l'OL n'a obtenu aucun penalty. Elle est la seule formation du championnat dans ce cas.

    En ce 8 octobre 2025, nous avons dépassé les 1/5 de la Ligue 1 version 2025-2026. Pour l'instant, l'OL se débrouille plutôt bien, avec cinq victoires en sept journées. Le revers concédé devant Toulouse dimanche (1-2) à domicile laisse tout de même un goût amer.

    Un résultat qui vient aussi nous rappeler que l'équipe rencontrera sans doute des difficultés offensives, au moins sur la première partie de la saison. Car s'il a marqué à chaque match jusqu'à présent, l'Olympique lyonnais a bien du mal à creuser l'écart au tableau d'affichage.

    Un manqué en Ligue Europa

    Les menaces que représentaient Alexandre Lacazette, Rayan Cherki ou encore Georges Mikautadze ne sont plus là, et ça se voit. Une statistique, entre autres, peut illustrer cela. En 2025-2026, la formation rhodanienne est la dernière à n'avoir obtenu aucun penalty après sept rencontres. Pavel Šulc en a bien manqué un la semaine passée, mais c'était contre Salzburg en Ligue Europa (2-0).

    A contrario, Toulouse, le PSG, Monaco et Marseille en comptent déjà trois en leur faveur pour l'exercice en cours. Pour la comparaison, l'OL en avait tiré dix en championnat, pour huit tentatives réussies, en 2024-2025. À ce stade de la saison, il en avait déjà glané deux, tous ratés par Mikautadze (à Rennes) et Lacazette (face à l'OM).

    Aucun penalty contre l'OL

    Il faut aussi rappeler que de l'autre côté, l'Olympique lyonnais n'a concédé aucune faute dans sa surface. Comme les Marseillais, les Strasbourgeois et les Lensois. À l'inverse, l'ASM a déjà subi quatre penaltys, une phase de jeu qui rythme décidément les affiches des Monégasques.

    Globalement, les arbitres en ont accordé beaucoup sur ces premiers mois de compétition (32, soit 0,51 par duel), plus que dans les principaux championnats européens (26 en Liga, deuxième).

    Des supporters devant le Parc OL
    OL : la majorité des supporters vont au stade via les transports en commun

