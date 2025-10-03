Pavel Šulc attendra pour inscrire son deuxième but avec l'OL. Le Tchèque a raté un penalty jeudi face au RB Salzburg (2-0). Après Juninho et Alexandre Lacazette, il est le troisième Lyonnais à se manquer dans l'exercice en Europe.

C'était le premier de la saison pour l'Olympique lyonnais, et il a été manqué. Jeudi, face au RB Salzburg, il a rapidement pris les devants grâce à la réalisation de Martin Satriano, bien servi à la 11e minute par Adam Karabec. Il s'impose finalement 2 à 0, mais le score aurait pu être bien plus lourd. Notamment si Pavel Šulc avait transformé son penalty à la 7e minute.

Mais le milieu offensif a mal ajusté sa frappe, que le portier adverse a très facilement captée. Cela n'a pas porté préjudice sur cette rencontre, mais on espère pour l'OL que cette situation ne se reproduira pas trop souvent. Surtout qu'il n'est pas franchement coutumier du fait, particulièrement en coupe d'Europe.

Lacazette avait réussi le précédent pénalty

Le Tchèque est en effet le troisième joueur du club à se rater dans l'exercice dans une épreuve européenne. Avant lui, Juninho (face au Real Madrid en 2005) et Alexandre Lacazette (contre KAA Gent en 2015 et la Juventus Turin en 2016) avaient connu pareille mésaventure. Quatre tentatives, toutes arrêtées, sur vingt-cinq essais, toutes compétitions confondues sur le Vieux-Continent.

La saison passée, Lacazette, aujourd'hui en Arabie Saoudite, avait réussi son penalty à Manchester, lors de l'improbable revers 5-4 sur le terrain de United. Le but du 4-2, mais qui restera comme le symbole d'un espoir déçu quinze minutes plus tard.