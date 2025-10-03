Pavel Šulc attendra pour inscrire son deuxième but avec l'OL. Le Tchèque a raté un penalty jeudi face au RB Salzburg (2-0). Après Juninho et Alexandre Lacazette, il est le troisième Lyonnais à se manquer dans l'exercice en Europe.
C'était le premier de la saison pour l'Olympique lyonnais, et il a été manqué. Jeudi, face au RB Salzburg, il a rapidement pris les devants grâce à la réalisation de Martin Satriano, bien servi à la 11e minute par Adam Karabec. Il s'impose finalement 2 à 0, mais le score aurait pu être bien plus lourd. Notamment si Pavel Šulc avait transformé son penalty à la 7e minute.
Mais le milieu offensif a mal ajusté sa frappe, que le portier adverse a très facilement captée. Cela n'a pas porté préjudice sur cette rencontre, mais on espère pour l'OL que cette situation ne se reproduira pas trop souvent. Surtout qu'il n'est pas franchement coutumier du fait, particulièrement en coupe d'Europe.
Lacazette avait réussi le précédent pénalty
Le Tchèque est en effet le troisième joueur du club à se rater dans l'exercice dans une épreuve européenne. Avant lui, Juninho (face au Real Madrid en 2005) et Alexandre Lacazette (contre KAA Gent en 2015 et la Juventus Turin en 2016) avaient connu pareille mésaventure. Quatre tentatives, toutes arrêtées, sur vingt-cinq essais, toutes compétitions confondues sur le Vieux-Continent.
La saison passée, Lacazette, aujourd'hui en Arabie Saoudite, avait réussi son penalty à Manchester, lors de l'improbable revers 5-4 sur le terrain de United. Le but du 4-2, mais qui restera comme le symbole d'un espoir déçu quinze minutes plus tard.
Je pense que le pénalty raté par Juninho, face au Real Madrid, c'était en 2005 et non en 2025 !
Relisez-vous Gwendal, vous n'êtes pas infaillible !
Pavel a bien du mal à trouver ses marques , il semble un peu perdu sur le terrain et rate à peu près tout ce qu'il entreprend .
J'espère qu'il va se sortir de cette mauvaise passe car je reste persuadé qu'il vaut mieux que ça .
Découverte d'un nouveau championnat , d'une tactique de jeu précise ou il ne se retrouve pas , je ne sais pas , mais on attend beaucoup mieux de sa part .
A contrario on n'attendait pas grand chose de son collègue Karabec , mais il rayonne et régale par sa technique au dessus du lot .
On savait que ce dernier était meilleur techniquement que Sulc , mais que pavel était plus travailleur .
Le jeune Adam est encore une bonne surprise de ce mercato .
Ses passes en louche ou ses centres caviar sont un régal .
Dommage car ça aurait été très bon pour sa confiance. On sent qu'il veut bien faire et réussir, la joie sur son "but" contre l'OM le démontre. On sent que l'équipe a envie qu'il réussisse, ils ont bien célébré avec lui.
Idem hier soir, Tolisso lui laisse tirer le pénalty, on sent que Coco veut que Pavel soit à l'aise.
Derrière il va chercher bien trop compliqué avec cette course arrêtée qui lui enlève toute puissance, une frappe sèche et forte aurait largement fait le travail.
Dans le jeu, techniquement c'est pas très étoffé surtout pour un numéro 10. Quelques mois après Cherki et Almada, c'est sûr que ça pique. Mais tout de même, il joue souvent simple et vers l'avant. Il décroche beaucoup, hier soir il était sur toute la ligne d'attaque et comme toujours hyper impliqué sur le pressing et les retours défensifs. Si on a autant de solidité défensive par rapport à l'an dernier, c'est aussi grâce à lui, voir un offensif faire un sprint de 40 mètres à la 80ème pour aller presser un défenseur adverse comme il l'a fait hier, ça encourage les lignes arrières. C'est à mettre à son crédit.
Je pense pas qu'il soit là pour être notre numéro 10 titulaire, d'ailleurs on n'en a pas vraiment car on alterne entre Tolisso, Merah et Sulc à ce poste selon la tactique qui est décidée. Je trouve très bien d'ailleurs d'avoir toutes ces options. Tolisso quand il faut de l'impact et de la puissance, Merah quand il faut de la technique, et Sulc quand il faut presser, gêner l'adversaire, garder un score.
Donc pour moi ce ne sera pas le joueur autour duquel on va organiser l'équipe c'est sûr, ce n'est pas notre meneur de jeu c'est sûr (on a Morton pour ça) mais il va être un joueur très utile à de nombreux moments dans la saison, j'en suis persuadé.
Mais attention, pour moi Pavel n'est pas un numéro 10. Je trouve que c'est un joueur avec des caractéristiques très spécifiques. Il joue plutôt en tant que 9.5 qui prend la profondeur. Malheureusement il n'est jamais a un poste qui lui correspond. Je pense que la meilleur des choses pour lui actuellement est d'être un joker, qui rentre en fin de match.
Par contre il n'est pas bon contre les blocs bas (la plupart des matchs que l'on joue actuellement).
Malgré tout cela, je le trouve quand même très intéressant, à l'instar d'un Satriano. Ce sont des profils travailleurs et je pense que notre solidité défensive repose en partie sur leur travail ! Ce n'est pas a négliger. Un peu comme un Cavani, qui se dépensait énormément, mais qui était beaucoup critiqué pour son manque de justesse technique.
Tant que l'équipe gagne, c'est que l'équipe a bien travaillée, surtout lorsque le jeu repose sur le collectif comme actuellement.
Il n’y que ceux qui se présentent aux 6 mètres qui peuvent échouer au penalty. Bravo à lui d’avoir eu le courage d’y aller.
Pour le coup moi je le vois prendre une place assez importante dans l’équipe. Certes pour l’instant il est assez brouillon mais il montre énormément d’envie et il mouille vraiment le maillot (le genre de joueur qu’on réclame sans cesse à l’OL et qu’on préfère mille fois à un Tanguy N’Dombele). Mais surtout je sens qu’il lui manque pas grand chose pour avoir la justesse technique et le bon placement. Une fois que lui et Fonseca auront trouvé la bonne formule, il fera des étincelles, c’est certain !