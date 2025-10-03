45 000 billets écoulés pour OL - Toulouse

L'OL attend au moins 50 000 spectateurs pour la réception de Toulouse dimanche (15 heures). Pour l'heure, 45 000 supporters ont pris leur billet pour ce dernier match avant la trêve.

Derniers efforts pour les joueurs de Paolo Fonseca avant de souffler un peu, sauf pour la quinzaine d'internationaux qui quitteront le Rhône. Après l'affiche de dimanche, face à Toulouse, il sera temps de couper, avec la trêve qui précèdera le voyage à Nice le samedi 18 octobre. Fort d'un bilan de sept victoires en huit matchs, toutes compétitions confondues, l'OL espère boucler ce nouveau temps de passage avec un bon résultat en Ligue 1.

Actuellement deuxièmes (15 points), à égalité avec le leader parisien, les coéquipiers de Moussa Niakhaté opposeront aux Toulousains (10es) une défense de fer et un froid réalisme, si possible. Il faudra tout de même se méfier de ce TFC capable d'embêter beaucoup d'équipe en championnat. Rendez-vous fixé à 15 heures pour cette 7e journées.

20 000 personnes de plus que jeudi

Les Rhodaniens comptent également sur le public, qui aura comme souvent un rôle de "12e homme" à jouer. À date, 45 000 places ont été achetées pour cette affiche. Le club rhodanien mise sur une affluence supérieure à 50 000 pour l'affrontement dominical. Jeudi, ils étaient 31 767 à suivre la première rencontre européenne de la saison à Décines contre le RB Salzburg (2-0).