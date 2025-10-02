OL - RB Salzbourg : vers une faible affluence au Parc OL

Malgré le retour de la Ligue Europa à Décines, l’affiche entre l’OL et le RB Salzbourg ne risque pas d’attirer les foules. L’affluence ne devrait pas dépasser les 35 000 ce jeudi soir.

Il y a un an, le Parc OL avait dû faire avec certaines restrictions pour le retour de la coupe d’Europe à Décines. Entre la fermeture d’un virage suite à une sanction en 2022 puis la venue de Besiktas et donc un match à risques, l’enceinte décinoise n’avait pas forcément fait le plein. Le choc contre l’Eintracht Francfort avait permis de revenir à quelque chose de plus classique. Pour cette campagne 2025-2026, la faible affluence attendue ce jeudi soir n’aura rien à voir avec quelconques restrictions. Avec quelque 30 000 spectateurs, le Parc OL va sonner creux, la faute à la programmation, mais surtout au prestige de l’adversaire qu’est le RB Salzbourg.

Des billets à partir de 18€

Il est forcément plus facile de se motiver pour venir voir Manchester United un jeudi soir à 21h que le quatrième du championnat d’Autriche et cela peut se comprendre. Conscient que les affiches réservées à domicile cette saison n’allaient pas créer une grosse excitation, l’OL avait d’ailleurs lancé un pack quatre matchs à des tarifs attractifs. Seulement, ce jeudi soir, Salzbourg n’aura pas le droit au volcan que peut être le Parc OL quand il entre en éruption. Cependant, Paulo Fonseca et ses joueurs espèrent bien que les fans présents joueront leur rôle de 12e homme pour accrocher une deuxième victoire.