Contre l’OL, Salzbourg devra faire sans son capitaine

Touché contre le WSG Tirol et sorti à la pause, Mads Bidstrup fera défaut au RB Salzbourg ce jeudi soir. Un coup dur pour les Autrichiens au moment d’affronter l’OL.

Pour le moment, tout tient bon à l’OL. Malgré un effectif restreint et des rotations limitées, Paulo Fonseca ne doit pas faire avec de gros pépins physiques. Abner et Rémy Descamps manquent certes à l’appel depuis plusieurs matchs, mais la trêve internationale devrait leur permettre de revenir dans le groupe face à Nice. Combien de temps tout cela va tenir ? C’est une question qui interpelle forcément les supporters lyonnais avec l’enchaînement des matchs. Mais ce jeudi soir, l’OL se présentera encore avec une équipe compétitive.

Un ancien Stéphanois dans l’effectif autrichien

Du côté de Salzbourg, l’objectif reste « les trois points » au Parc OL même si Thomas Letsch doit déplorer une absence de marque. L’entraîneur allemand doit faire sans son capitaine Mads Bidstrup, touché le week-end dernier et pas encore remis. Ce sera également le cas de Takumu Kawamura qui « n’est pas prêt », d’après son coach. Dans un dispositif en 4-4-2, le RB Salzbourg ne compte pas pour autant s’avouer vaincu à Décines. Un stade spécial pour Lucas Gourna-Douath, formé du côté de l’AS Saint-Étienne.