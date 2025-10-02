Actualités
Le RB Salzbourg face au FC Porto en Ligue Europa
Le RB Salzbourg face au FC Porto en Ligue Europa (AFP)

Contre l’OL, Salzbourg devra faire sans son capitaine

  • par David Hernandez

    • Touché contre le WSG Tirol et sorti à la pause, Mads Bidstrup fera défaut au RB Salzbourg ce jeudi soir. Un coup dur pour les Autrichiens au moment d’affronter l’OL.

    Pour le moment, tout tient bon à l’OL. Malgré un effectif restreint et des rotations limitées, Paulo Fonseca ne doit pas faire avec de gros pépins physiques. Abner et Rémy Descamps manquent certes à l’appel depuis plusieurs matchs, mais la trêve internationale devrait leur permettre de revenir dans le groupe face à Nice. Combien de temps tout cela va tenir ? C’est une question qui interpelle forcément les supporters lyonnais avec l’enchaînement des matchs. Mais ce jeudi soir, l’OL se présentera encore avec une équipe compétitive.

    Un ancien Stéphanois dans l’effectif autrichien

    Du côté de Salzbourg, l’objectif reste « les trois points » au Parc OL même si Thomas Letsch doit déplorer une absence de marque. L’entraîneur allemand doit faire sans son capitaine Mads Bidstrup, touché le week-end dernier et pas encore remis. Ce sera également le cas de Takumu Kawamura qui « n’est pas prêt », d’après son coach. Dans un dispositif en 4-4-2, le RB Salzbourg ne compte pas pour autant s’avouer vaincu à Décines. Un stade spécial pour Lucas Gourna-Douath, formé du côté de l’AS Saint-Étienne.

    à lire également
    Le virage sud au Parc OL
    OL - RB Salzbourg : vers une faible affluence au Parc OL

    Laisser un commentaire

    Suivez le Live sur Score'n'co
    d'heure en heure
    Le RB Salzbourg face au FC Porto en Ligue Europa
    Contre l’OL, Salzbourg devra faire sans son capitaine 11:45
    Le virage sud au Parc OL
    OL - RB Salzbourg : vers une faible affluence au Parc OL 11:00
    Dominik Greif, gardien de l'OL
    Avant OL - Salzbourg, Greif a mis tout le monde d’accord 10:15
    Mathys De Carvalho au duel lors d'Utrecht - OL
    OL - RB Salzbourg : avant-match, horaire, diffusion TV 09:30
    Thomas Letsch, entraîneur du RB Salzbourg
    Salzbourg face à "un énorme challenge" contre l’OL 08:45
    Moussa Niakhaté (OL) face à l'OM
    Niakhaté (OL) : "Quand tout un groupe veut aller dans la même direction..." 08:00
    Malick Fofana face à Utrecht
    L’OL de retour en 4-2-3-1 face à Salzbourg 07:30
    Rachid Ghezzal lors d'Utrecht - OL
    OL - RB Salzbourg : pas encore prêt physiquement, Ghezzal absent du groupe 01/10/25
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    Le RB Salzbourg face au FC Porto en Ligue Europa
    À quoi doit s’attendre l'OL contre Salzbourg ? 01/10/25
    John Textor, propriétaire de l'OL et patron d'Eagle Football
    Après ceux de l’OL, les supporters de Botafogo chargent Textor 01/10/25
    Les joueurs de l'OL avec Fonseca
    Fonseca avant OL - Salzbourg : "Un groupe qui doit être une famille" 01/10/25
    Tanner Tessmann en conférence avant OL - RB Salzbourg
    Tessmann (OL) : "J'ai de plus en plus confiance" 01/10/25
    Martin Satriano lors d'OL - Angers
    OL - RB Salzbourg : Satriano enchaînera une 2e titularisation européenne 01/10/25
    Malick Fofana face à Utrecht
    Contre Salzbourg, l’OL affrontera son 100e adversaire européen 01/10/25
    Michele Kang et Jean-Michel Aulas lors d'un match de l'OL
    Aulas n’envisage pas un retour à l’OL 01/10/25
    Les joueurs de l'OL à l'entraînement avant Angers
    OL - RB Salzbourg : Tolisso de retour, Abner en séance individualisée 01/10/25
    Lacazette (OL) face aux Glasgow Rangers
    Un suspect interpelé pour le cambriolage de Lacazette lors d’OL - Angers 01/10/25
    Les joueurs de l'OL vainqueurs à Lille
    Ligue 1, Ligue Europa… le programme de l’OL en octobre 01/10/25
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut