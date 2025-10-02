Actualités
Première Ligue, Ligue des champions… le calendrier de l’OL Lyonnes en octobre

  • par David Hernandez

    • Ce vendredi, l’OL Lyonnes se déplace à Lens pour la 4e journée de Première Ligue. Il sera ensuite temps de penser à la Ligue des champions, de retour au calendrier des Lyonnaises.

    C’est une correction qui a été infligée samedi dernier au Parc OL. Les supporters attendaient certainement que l’OL Lyonnes envoie un message face au PSG et ils ont été servis (victoire 6-1). Si la formation parisienne a tenu la distance en première période, les Fenottes ont appuyé sur l’accélérateur en seconde, à l’image de Korbin Shrader. Avec un sans-faute après trois journées, la formation rhodanienne est plus que jamais en tête avant de se rendre à Lens, ce vendredi (19h). Ce rendez-vous lance un mois d’octobre plutôt calme avec seulement quatre matchs. Mais le tout en quinze jours, avant une trêve internationale.

    Une première trêve à la fin du mois

    Surtout, ce mois d’octobre est synonyme de retour de la Ligue des champions. Recruté cet été, Jonatan Giraldez est forcément attendu dans cette compétition. Il n’y aura d'ailleurs pas de round d’observation avec la nouvelle formule. Le 7 octobre, les Fenottes se déplacent à Londres pour affronter Arsenal. La formation anglaise n'est autre que tenant du titre et avait éliminé l’OL Lyonnes en demies. Un parfum de revanche avant de recevoir deux fois de suite. D’abord Saint-Polten dans la compétition européenne le 15 octobre (18h45) puis le FC Nantes, trois jours plus tard en Première Ligue (21h).

