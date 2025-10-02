Actualités
Dominik Greif, gardien de l'OL
Dominik Greif, gardien de l’OL (crédit : Anthony Ravas / OetL)

Avant OL - Salzbourg, Greif a mis tout le monde d’accord

  • par David Hernandez
  • 1 Commentaire

    • Titulaire depuis trois matchs, Dominik Greif n’a pas manqué ses débuts avec l’OL. Le gardien slovaque fait déjà l’unanimité et ne sera pas de trop jeudi contre le RB Salzbourg.

    A-t-il déjà réussi à faire oublier Lucas Perri ? Il est certainement encore un peu trop tôt pour le dire, mais Dominik Greif n’a pas manqué ses débuts avec l’OL. Ayant dû patienter un mois avant de connaitre une première titularisation, le Slovaque a sauté sur l’occasion pour tenter d’éteindre tout débat quant à une alternance avec Rémy Descamps. Si le numéro 2 a rendu de fiers services durant la préparation estivale puis lors des quatre premières journées de Ligue 1 avant de se blesser, son remplaçant n’a eu besoin que de 270 minutes pour se mettre les supporters dans la poche.

    Que ce soit face à AngersUtrecht et Lille, le gardien lyonnais a réalisé les arrêts qu’il fallait, au moment où il le fallait. Trois prestations XXL qui ont forcément donné lieu à des louanges. "Dominik a réalisé de beaux arrêts, mais il n'y a rien de surprenant. On connaît son talent. Tout comme Rémy (Descamps) qui a fait de bonnes choses. On n’a pas le temps sur le coup de réaliser ce qu’il a fait, mais après, quand on a regardé les vidéos dans le bus, on s'en est rendu compte, a assuré Tanner Tessmann ce mercredi. Il a réalisé de super parades. Ces grands arrêts sont importants pour l’équipe, mais il y a aussi un bon travail des défenseurs."

    Sur les traces de Lloris ?

    Avec trois clean-sheets en trois matchs, Dominik Greif est sur les traces d’Hugo Lloris qui avait porté à cinq le nombre de matchs sans prendre de but pour démarrer son aventure lyonnaise. Avec le RB Salzbourg jeudi soir (21h) puis Toulouse dimanche après-midi (15h), le Slovaque a la possibilité d’égaler le champion du monde 2018. Même si le plus important dans le football reste les trois points. Deux victoires qui mettraient l’OL dans de très bonnes dispositions pour l’après trêve internationale.

    à lire également
    Mathys De Carvalho au duel lors d'Utrecht - OL
    OL - RB Salzbourg : avant-match, horaire, diffusion TV
    1 commentaire
    1. Juni38
      Juni38 - jeu 2 Oct 25 à 10 h 18

      Je ne m'y attendais pas ; je pensais c'était un bon gardien mais rien de plus , et du même niveau que Descamps , d'ou un sentiment d'avoir recruté inutilement un gardien , pour remplacer perri .
      Et là on voit un joueur qui rappelle Hugo Lloris ( en plus grand ! ) et on croit rêver .

      Signaler

    Laisser un commentaire

    Suivez le Live sur Score'n'co
    d'heure en heure
    Dominik Greif, gardien de l'OL
    Avant OL - Salzbourg, Greif a mis tout le monde d’accord 10:15
    Mathys De Carvalho au duel lors d'Utrecht - OL
    OL - RB Salzbourg : avant-match, horaire, diffusion TV 09:30
    Thomas Letsch, entraîneur du RB Salzbourg
    Salzbourg face à "un énorme challenge" contre l’OL 08:45
    Moussa Niakhaté (OL) face à l'OM
    Niakhaté (OL) : "Quand tout un groupe veut aller dans la même direction..." 08:00
    Malick Fofana face à Utrecht
    L’OL de retour en 4-2-3-1 face à Salzbourg 07:30
    Rachid Ghezzal lors d'Utrecht - OL
    OL - RB Salzbourg : pas encore prêt physiquement, Ghezzal absent du groupe 01/10/25
    Le RB Salzbourg face au FC Porto en Ligue Europa
    À quoi doit s’attendre l'OL contre Salzbourg ? 01/10/25
    John Textor, propriétaire de l'OL et patron d'Eagle Football
    Après ceux de l’OL, les supporters de Botafogo chargent Textor 01/10/25
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    Les joueurs de l'OL avec Fonseca
    Fonseca avant OL - Salzbourg : "Un groupe qui doit être une famille" 01/10/25
    Tanner Tessmann en conférence avant OL - RB Salzbourg
    Tessmann (OL) : "J'ai de plus en plus confiance" 01/10/25
    Martin Satriano lors d'OL - Angers
    OL - RB Salzbourg : Satriano enchaînera une 2e titularisation européenne 01/10/25
    Malick Fofana face à Utrecht
    Contre Salzbourg, l’OL affrontera son 100e adversaire européen 01/10/25
    Michele Kang et Jean-Michel Aulas lors d'un match de l'OL
    Aulas n’envisage pas un retour à l’OL 01/10/25
    Les joueurs de l'OL à l'entraînement avant Angers
    OL - RB Salzbourg : Tolisso de retour, Abner en séance individualisée 01/10/25
    Lacazette (OL) face aux Glasgow Rangers
    Un suspect interpelé pour le cambriolage de Lacazette lors d’OL - Angers 01/10/25
    Les joueurs de l'OL vainqueurs à Lille
    Ligue 1, Ligue Europa… le programme de l’OL en octobre 01/10/25
    Les joueurs de l'OL à Lille lors de la 6e journée de Ligue 1.
    OL - Ligue 1 : des droits TV revus à la hausse ? 01/10/25
    Malick Fofana lors d'OL - Besiktas
    OL : le coup de pompe de Fofana 01/10/25
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut