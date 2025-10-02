Avant OL - Salzbourg, Greif a mis tout le monde d’accord

Titulaire depuis trois matchs, Dominik Greif n’a pas manqué ses débuts avec l’OL. Le gardien slovaque fait déjà l’unanimité et ne sera pas de trop jeudi contre le RB Salzbourg.

A-t-il déjà réussi à faire oublier Lucas Perri ? Il est certainement encore un peu trop tôt pour le dire, mais Dominik Greif n’a pas manqué ses débuts avec l’OL. Ayant dû patienter un mois avant de connaitre une première titularisation, le Slovaque a sauté sur l’occasion pour tenter d’éteindre tout débat quant à une alternance avec Rémy Descamps. Si le numéro 2 a rendu de fiers services durant la préparation estivale puis lors des quatre premières journées de Ligue 1 avant de se blesser, son remplaçant n’a eu besoin que de 270 minutes pour se mettre les supporters dans la poche.

Que ce soit face à Angers, Utrecht et Lille, le gardien lyonnais a réalisé les arrêts qu’il fallait, au moment où il le fallait. Trois prestations XXL qui ont forcément donné lieu à des louanges. "Dominik a réalisé de beaux arrêts, mais il n'y a rien de surprenant. On connaît son talent. Tout comme Rémy (Descamps) qui a fait de bonnes choses. On n’a pas le temps sur le coup de réaliser ce qu’il a fait, mais après, quand on a regardé les vidéos dans le bus, on s'en est rendu compte, a assuré Tanner Tessmann ce mercredi. Il a réalisé de super parades. Ces grands arrêts sont importants pour l’équipe, mais il y a aussi un bon travail des défenseurs."

Sur les traces de Lloris ?

Avec trois clean-sheets en trois matchs, Dominik Greif est sur les traces d’Hugo Lloris qui avait porté à cinq le nombre de matchs sans prendre de but pour démarrer son aventure lyonnaise. Avec le RB Salzbourg jeudi soir (21h) puis Toulouse dimanche après-midi (15h), le Slovaque a la possibilité d’égaler le champion du monde 2018. Même si le plus important dans le football reste les trois points. Deux victoires qui mettraient l’OL dans de très bonnes dispositions pour l’après trêve internationale.