OL - RB Salzbourg : avant-match, horaire, diffusion TV

Avant-match, horaire et diffusion TV. Retrouvez les informations pratiques de la 2e journée de Ligue Europa entre l’OL et le RB Salzbourg.

Avant-match

Après une première compliquée, mais victorieuse à Utrecht jeudi dernier, l'OL enchaîne avec une nouvelle journée de Ligue Europa. Suite au déplacement aux Pays-Bas, les joueurs de Paulo Fonseca vont retrouver leur public ce jeudi soir pour la première européenne de cette nouvelle campagne à Décines. Le stade sera loin de faire le plein avec une jauge estimée à 30 000 spectateurs, mais vu les péripéties de l'été, voir la Coupe d'Europe au Parc OL est toujours un plaisir. Les coéquipiers de Corentin Tolisso ne le bouderont pas au moment de se frotter au RB Salzbourg. Après avoir empoché les trois points à Utrecht, l'OL veut surfer sur cette dynamique pour se mettre en bonne position. Avoir six points permettrait de voir l'avenir avec plus de sérénité, surtout avant d'affronter le FC Bâle et le Real Betis, les deux adversaires les plus coriaces du programme lyonnais.

Avant de penser si loin, l'OL a donc un match à gagner contre Salzbourg. Paulo Fonseca peut compter sur un groupe au complet, hormis les absents pour blessure des dernières semaines. Suspendu à Utrecht, Corentin Tolisso fait son retour dans le groupe, au contraire de Rachid Ghezzal, jugé hors du coup physiquement par son entraîneur. En face, le club de la galaxie Red Bull va devoir faire sans son capitaine Bidstrup, touché lors du match contre Tirol .

À quelle heure se joue OL - Salzbourg ?

Si le Parc OL ne fait pas le plein, c'est en raison du prestige de l'adversaire, mais aussi de l'horaire. Si certains matchs ont lieu à 18h45, cet OL - RB Salzbourg se joue à 21h et forcément, ce n'est pas un horaire qui aide à attirer les familles. Néanmoins, les joueurs lyonnais espèrent que les 30 à 35 000 spectateurs les aideront à obtenir les trois points au moment du coup d'envoi donné par M. Andris Treimanis, l'arbitre letton de ce match.

Sur quelle chaîne voir OL - Salzbourg ?

Comme la saison passée, Canal Plus est le diffuseur officiel de la Ligue Europa. Il faudra donc se brancher sur la chaîne principale. François Marchal et notre ancien milieu Clément Grenier assureront les commentaires, tandis que Laurent Paganelli sera en bord de terrain.