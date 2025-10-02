OL - RB Salzbourg : avant-match, horaire, diffusion TV

Avant-match, horaire et diffusion TV. Retrouvez les informations pratiques de la 2e journée de Ligue Europa entre l’OL et le RB Salzbourg.
Avant-match
Après une première compliquée, mais victorieuse à Utrecht jeudi dernier, l'OL enchaîne avec une nouvelle journée de Ligue Europa. Suite au déplacement aux Pays-Bas, les joueurs de Paulo Fonseca vont retrouver leur public ce jeudi soir pour la première européenne de cette nouvelle campagne à Décines. Le stade sera loin de faire le plein avec une jauge estimée à 30 000 spectateurs, mais vu les péripéties de l'été, voir la Coupe d'Europe au Parc OL est toujours un plaisir. Les coéquipiers de Corentin Tolisso ne le bouderont pas au moment de se frotter au RB Salzbourg. Après avoir empoché les trois points à Utrecht, l'OL veut surfer sur cette dynamique pour se mettre en bonne position. Avoir six points permettrait de voir l'avenir avec plus de sérénité, surtout avant d'affronter le FC Bâle et le Real Betis, les deux adversaires les plus coriaces du programme lyonnais.
Avant de penser si loin, l'OL a donc un match à gagner contre Salzbourg. Paulo Fonseca peut compter sur un groupe au complet, hormis les absents pour blessure des dernières semaines. Suspendu à Utrecht, Corentin Tolisso fait son retour dans le groupe, au contraire de Rachid Ghezzal, jugé hors du coup physiquement par son entraîneur. En face, le club de la galaxie Red Bull va devoir faire sans son capitaine Bidstrup, touché lors du match contre Tirol .
À quelle heure se joue OL - Salzbourg ?
Si le Parc OL ne fait pas le plein, c'est en raison du prestige de l'adversaire, mais aussi de l'horaire. Si certains matchs ont lieu à 18h45, cet OL - RB Salzbourg se joue à 21h et forcément, ce n'est pas un horaire qui aide à attirer les familles. Néanmoins, les joueurs lyonnais espèrent que les 30 à 35 000 spectateurs les aideront à obtenir les trois points au moment du coup d'envoi donné par M. Andris Treimanis, l'arbitre letton de ce match.
Sur quelle chaîne voir OL - Salzbourg ?
Comme la saison passée, Canal Plus est le diffuseur officiel de la Ligue Europa. Il faudra donc se brancher sur la chaîne principale. François Marchal et notre ancien milieu Clément Grenier assureront les commentaires, tandis que Laurent Paganelli sera en bord de terrain.
Hier j'ai lu 30.000 ? 😠
C'est ce qui est écrit au début de l'article, puis 40000 à la fin 🫠
C'est 30000 selon la police, et 40000 selon les manifestants
Comment a-t-on pu recruter Rachid Ghezal? …sur quels critères ? Il n’est pas en phase avec l’état d’esprit d l’équipe actuelle !
c'est un panic buy de dernière minute , n'ayant pas trouvé d'ailier droit .
Avant, les panic buy nous coûtaient une blinde en transfert et en salaire
Guezzal est presque gratos 🤣 de ce côté là, les nouveaux dirigeants font mieux leur boulot
en même temps ils n'avaient pas le choix , terminé de jeter l'argent par la fenêtre avec des joueurs surcotés et chers .
Avec guezzal c'était zero risque , sur un malentendu ça peut marcher , on verra s'il retrouve un niveau physique adéquat pour pouvoir jouer .
Pour le moment il marche sur le terrain .
comme dit j.f.ol ... et Ghezzal a certainement voulu revenir vivre près de sa famille pour sa retraite sportive et nous coûte pas grand chose, s'il arrive à se mouler dans l'état d'esrpit du club qu'il n'a pas connu et dont il n'avait pas l'esprit pourquoi pas ?
Je pense il va préparer ici tranquillement son après carrière ; peut être il pourra jouer et donner un coup de main dans la saison , à voir s'il retrouve un niveau physique suffisant .