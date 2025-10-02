Actualités
Thomas Letsch, entraîneur du RB Salzbourg
Thomas Letsch, entraîneur du RB Salzbourg

Salzbourg face à "un énorme challenge" contre l’OL

  • par David Hernandez

    • Battu à la dernière minute contre Porto, le RB Salzbourg espère relever la tête face à l’OL. Le challenge s’annonce grand pour Thomas Letsch, qui n’a pas manqué de saluer la dynamique lyonnaise.

    En gagnant contre Tirol dimanche en championnat, le RB Salzbourg a retrouvé un peu le sourire. Sur une série de trois défaites de suite toutes compétitions confondues, la formation autrichienne était clairement dans le dur. Encore plus après le revers frustrant à domicile contre le FC Porto lors de la première journée de Ligue Europa. Une entrée en matière qui reste encore en travers de la gorge de Thomas Letsch, l’entraîneur allemand du RBS. "On a perdu en encaissant le but sur la fin (90e + 3). On aurait dû faire le nul. Et je veux retenir la qualité de jeu démontrée contre Porto pour rivaliser avec l’OL." Malgré la 4e place dans le championnat domestique, Salzbourg ne vient pas en victime au Parc OL, même si le stade est un "temple du foot" et que les hommes de Paulo Fonseca représentent "un très bon adversaire".

    "Sur ce type de match, c'est no limit"

    Le RB Salzbourg est sûr de ses forces "malgré un début de saison compliqué" et a débarqué à Décines avec "l’ambition de ramener les trois points en Autriche". La tâche ne s’annonce pas facile car les Autrichiens sont au courant de la dynamique lyonnaise. Letsch n’a d’ailleurs pas manqué de saluer le parcours de l’OL dans ce début de saison et qui représente de ce fait "un énorme challenge". Mais pas de complexes d’infériorité à avoir "sur ce type de match, on doit s’afficher. Alors c’est no limit, il faut jouer si on veut entrer en concurrence avec Porto ou Lyon." Le message est clair pour les coéquipiers de Corentin Tolisso

