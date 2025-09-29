Actualités
Le RB Salzbourg face au FC Porto en Ligue Europa
Le RB Salzbourg face au FC Porto en Ligue Europa (AFP)

Avant de se frotter à l’OL, Salzbourg retrouve la victoire

  • par David Hernandez

    • Battu à trois reprises, le RB Salzbourg a retrouvé quelques couleurs dimanche sur la pelouse du WSG Tirol. Le club autrichien a gagné 2-1 à quatre jours de venir à Décines pour affronter l’OL.

    Après une entame compliquée, mais réussie à Utrecht, l’OL va vouloir enchaîner en Ligue Europa. À l’image de la saison passée, plus les points sont pris rapidement, plus la qualification pour les barrages (a minima) sera très vite validée. Ainsi, Paulo Fonseca aura tout le loisir de pouvoir donner encore plus de temps de jeu aux jeunes joueurs et faire souffler les plus anciens. Il faudra faire le travail d’ici au match face au Betis Séville, autre cador de cette Ligue Europa, qui se tiendra le 6 novembre en Andalousie. Cela passe donc par une victoire ce jeudi pour la première européenne à la maison face au RB Salzbourg.

    Battu par Porto lors de la première journée

    Le club autrichien traîne derrière lui une réputation de club formateur, notamment pour le grand frère qu’est Leipzig, mais est quelque peu rentré dans le rang ces dernières années. Sur les deux dernières saisons, le club de la firme Red Bull a laissé échapper le titre après dix succès consécutifs. Cette saison, l’entame n’est pas de plus terribles. Actuellement quatrième de la saison régulière, la formation de Thomas Letsch restait sur trois revers de suite, toutes compétitions confondues. Fort heureusement, avant de se rendre à Décines, le RB Salzbourg a retrouvé quelques couleurs dimanche. Sur le terrain du WSG Tirol, que l’OL avait affronté en amical lors de la préparation estivale 2024, le club autrichien s’est imposé 2-1, pour une première victoire depuis un mois. En Ligue Europa, il avait trébuché à domicile face à Porto(0-1), pour la première journée.

