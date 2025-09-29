Challenge Espoirs : gros test pour la réserve de l'OL au Paris FC

Après une première victoire acquise après les tirs au but contre l’OM, la réserve de l’OL enchaîne face au Paris FC ce lundi. Un beau duel puisque les Parisiens se sont facilement imposer lors de la première journée.

Des matchs le lundi, il faut désormais s’y faire pour la réserve de l’OL. Si elle avait l’habitude des confrontations en plein milieu de semaine depuis deux saisons avec la Premier League International Cup, la formation lyonnaise a quitté la compétition britannique pour se lancer dans l’aventure du Challenge Espoirs, créé par la FFF. Et comme le veut le règlement, pas de matchs le week-end mais le vendredi ou le lundi. Pour cette deuxième journée, ce sera donc ce lundi 29 septembre pour les joueurs de Gueïda Fofana avec un déplacement en région parisienne. Après l’OM il y a deux semaines à Décines, l’OL se rend à Paris pour affronter le PFC à 14h30.

Un bon test pour les jeunes Lyonnais, qui ont déjà deux points au compteur grâce à leur succès aux tirs au but contre l’Olympique de Marseille après le 2-2 à l’issue des 90 minutes. A Bonneuil sur Marne, l’adversité risque d’être différente puisque le Paris FC fait la course en tête. Pour sa première sortie, le club parisien n’avait fait qu’une bouchée de Nice avec un succès 3-0 dans le sud de la France. La réserve de l’OL est prévenue. Privée de descentes comme Molebe ou Gomes Rodriguez mais avec Barisic, il faudra être au niveau ce lundi après-midi.