Actualités
Ibrahim Halilou lors du match de la réserve de l'OL face à Bourgoin
Ibrahim Halilou lors du match de la réserve de l’OL face à Bourgoin (FC_Bourgoin38)

Challenge Espoirs : gros test pour la réserve de l'OL au Paris FC

  • par David Hernandez

    • Après une première victoire acquise après les tirs au but contre l’OM, la réserve de l’OL enchaîne face au Paris FC ce lundi. Un beau duel puisque les Parisiens se sont facilement imposer lors de la première journée.

    Des matchs le lundi, il faut désormais s’y faire pour la réserve de l’OL. Si elle avait l’habitude des confrontations en plein milieu de semaine depuis deux saisons avec la Premier League International Cup, la formation lyonnaise a quitté la compétition britannique pour se lancer dans l’aventure du Challenge Espoirs, créé par la FFF. Et comme le veut le règlement, pas de matchs le week-end mais le vendredi ou le lundi. Pour cette deuxième journée, ce sera donc ce lundi 29 septembre pour les joueurs de Gueïda Fofana avec un déplacement en région parisienne. Après l’OM il y a deux semaines à Décines, l’OL se rend à Paris pour affronter le PFC à 14h30.

    Un bon test pour les jeunes Lyonnais, qui ont déjà deux points au compteur grâce à leur succès aux tirs au but contre l’Olympique de Marseille après le 2-2 à l’issue des 90 minutes. A Bonneuil sur Marne, l’adversité risque d’être différente puisque le Paris FC fait la course en tête. Pour sa première sortie, le club parisien n’avait fait qu’une bouchée de Nice avec un succès 3-0 dans le sud de la France. La réserve de l’OL est prévenue. Privée de descentes comme Molebe ou Gomes Rodriguez mais avec Barisic, il faudra être au niveau ce lundi après-midi.

    à lire également
    Nicolas Tagliafico au duel avec Hamza Igamane lors de Lille - OL
    Lille - OL (0-1) : deux équipes emballantes, mais un match haché

    Laisser un commentaire

    Suivez le Live sur Score'n'co
    d'heure en heure
    Ibrahim Halilou lors du match de la réserve de l'OL face à Bourgoin
    Challenge Espoirs : gros test pour la réserve de l'OL au Paris FC 12:40
    Nicolas Tagliafico au duel avec Hamza Igamane lors de Lille - OL
    Lille - OL (0-1) : deux équipes emballantes, mais un match haché 11:50
    Tyler Morton buteur lors de Lille - OL
    Lille - OL (0-1) : Morton, un retour marquant 11:00
    Mathieu Vernice, arbitre d'OL - Brest, a exclu Nicolas Tagliafico
    Lille - OL (0-1) : l’arbitrage pointé du doigt 10:15
    Jorge Maciel, entraîneur adjoint de l'OL
    Maciel après Lille - OL (0-1) : "Des points qu’on n’aurait peut-être pas pris il y a un an" 09:30
    Bruno Genesio, ancien entraîneur de Rennes
    Genesio estime que Lille "méritait mieux face à l’OL" 08:45
    La joie des joueurs de l'OL après la victoire à Lille.
    L’OL ou comment tirer le maximum avec le minimum 08:00
    Les joueurs de l'OL vainqueurs à Lille
    Ligue 1 : l'OL, 2e, garde le rythme du PSG 07:30
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    Corentin Tolisso (OL) et Nathan Ngoy (Lille)
    Après Lille (0-1), Corentin Tolisso invite l'OL "à faire plus, à faire mieux" 28/09/25
    Dominik Greif (OL) face à Olivier Giroud et Lille
    Lille - OL (0-1) : top, le flop, ce qu'il faut retenir 28/09/25
    Lille - OL : des Lyonnais bousculés, mais encore très solides (0-1) 28/09/25
    Adam Karabec lors de Rennes - OL
    L'OL se présente sans numéro 9 face à Lille 28/09/25
    Tyler Morton exclu lors de Rennes - OL
    OL - Discipline : Tyler Morton entame une longue période de sursis 28/09/25
    Tanner Tessmann buteur lors d'Utrecht - OL
    OL : Paolo Fonseca loue le travail de Tanner Tessmann 28/09/25
    Laurent Blanc lors d'OL - PSG
    Mercato : première défaite et limogeage pour Laurent Blanc (ex-OL) à Al-Ittihad 28/09/25
    Lille : Genesio souligne la "solidité" de l'OL, mais espère du "spectacle" 28/09/25
    Face à Lille, l'OL a inversé la tendance ces dernières années 28/09/25
    Khalis Merah (OL) face à Hamed Junior Traoré (OM)
    Lille - OL : des Lyonnais à nouveau sans avant-centre ? 28/09/25
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut