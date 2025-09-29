Lille - OL (0-1) : deux équipes emballantes, mais un match haché

Parmi les équipes proposant le meilleur spectacle en Ligue 1, Lille et l’OL ont surtout brillé par leur capacité à faire des fautes dimanche. Quarante-quatre au total, un record depuis cinq ans dans le championnat.

L’OL a beau ne pas jouer avec un attaquant de pointe sur les gros matchs, que ce soit contre l’OM, Rennes et Lille, dimanche, il reste une formation qui compte dans le paysage français. Depuis le début de la saison, la formation rhodanienne impressionne par sa compétence à se montrer clinique quand il le faut et à proposer des séquences de jeu plus prenantes les unes que les autres. Alors forcément, au moment de se présenter au stade Pierre Mauroy dimanche, les observateurs se disaient qu’un Lille - OL allait donner un beau spectacle. Le match a été plaisant, mais pas forcément comme cela avait été espéré. Les coéquipiers de Corentin Tolisso n’ont pas livré leur meilleure prestation de l’été, et ils en ont été conscients.

Un carton rouge oublié de chaque côté ?

En plus de ce rendu collectif loin d’être à la hauteur de certaines sorties d’août, l’OL a dû user de malice par moment pour tenir ce court avantage acquis à la 13e minute grâce à Tyler Morton. Si l’arbitrage de M. Vernice a fait couler beaucoup d’encre dans le camp lillois, le LOSC et Lyon ont rendu hachée cette affiche de la 6e journée de Ligue 1. L'arbitre central a sifflé pas moins de 44 fautes (20 pour Lille, 24 pour l’OL) sur les 90 minutes jouées. Un total qui n’avait plus été atteint en Ligue 1 depuis plus de cinq ans et demi, d'après Opta. Le 5 février 2020, Nîmes et Dijon avaient également brillé par cette capacité à casser le rythme du match.