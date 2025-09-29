Actualités
Tyler Morton buteur lors de Lille - OL
Tyler Morton buteur lors de Lille – OL (Photo by Sameer Al-DOUMY / AFP)

Lille - OL (0-1) : Morton, un retour marquant

  • par David Hernandez
  • 6 Commentaires

    • Suspendu contre Angers lors de la dernière journée, Tyler Morton a retrouvé le onze titulaire à Lille. Le milieu anglais en a profité pour inscrire son premier but en Ligue 1.

    À défaut d’avoir un attaquant de pointe qui joue et qui peut donc marquer des buts, l’OL peut compter sur des milieux de terrain obligés de se projeter et donc bien plus décisifs. Dans le sillage de Corentin Tolisso, capitaine par l’exemple, la formation lyonnaise peut compter sur un entrejeu bien plus rayonnant et impactant que la saison passée. Pourtant, sur le papier, Tanner Tessmann, Tyler Morton et Khalis Merah n’ont pas grand-chose en stock niveau expérience pour concurrencer ce qui se faisait avant. Mais, ils sont en partie garants de cet état d’esprit qui guide l’OL depuis sept matchs toutes compétitions confondues et de cette rigueur tactique qui permet de ne pas rompre. "L’entraîneur nous aide énormément sur la tactique, a confié Tyler Morton. Chacun sait exactement ce qu’il a à faire et quand il doit le faire."

    393e buteur de l'histoire lyonnaise

    Marquer des buts, ce n’est peut-être pas ce qu’il y avait inscrit en gros sur le contrat signé par l’Anglais cet été au moment de son arrivée à l’OL. Mais comme Tolisso et TessmannMorton a dû dépasser ses fonctions dimanche en fin d’après-midi. Grâce à un coup de tête bien senti, il a inscrit le seul but de la rencontre. Son premier sous les couleurs lyonnaises. "Nico (Tagliafico) m’a offert un centre incroyable, je suis très heureux. Je me suis aussi rappelé qu’il y avait les supporters, alors je suis allé célébrer devant eux." Ils étaient 800 au stade Pierre Mauroy, certains étant déjà présents à Utrecht, jeudi. Cela valait une célébration collective pour un joueur qui a signé un retour gagnant après son match de suspension face à Angers, il y a dix jours.

    à lire également
    Mathieu Vernice, arbitre d'OL - Brest, a exclu Nicolas Tagliafico
    Lille - OL (0-1) : l’arbitrage pointé du doigt
    6 commentaires
    1. Avatar
      lekinslayer - lun 29 Sep 25 à 11 h 02

      Très content pour les milieux, mais j'aime quand même pas du tout cette compo sans vrai 9. J'aurai préféré Merah a droite (on voit plus trop Karabec depuis quelques matchs) et Satriano (ou Molebe, ou AGR) dans l'axe

      Signaler
      1. Avatar
        BadGone91 - lun 29 Sep 25 à 11 h 19

        Karabec on n'a beau ne pas trop le voir, je pense qu'il a un rôle important dans ce 11. Il ne rechigne pas à faire les efforts, et joue quand même plutôt juste, même si sa technique n'est pas incroyable, et sa vitesse encore moins.

        Ce n'est pas lui qui va faire la différence sur son côté, percuter, mais il est utile dans la construction, dans le bloc équipe ainsi que dans le pressing.

        Avec un joueur comme Nuamah par exemple, on aura tout l'opposé (s'il retrouve son niveau). Ca peut être très intéressant en fin de match lorsque l'on veut encore chercher à marquer, mais pour garder le score comme hier, beaucoup moins.

        Signaler
    2. OLVictory
      OLVictory - lun 29 Sep 25 à 11 h 11

      Jouer sans avant-centre et avec un seul attaquant excentré, il ne faut pas s'étonner qu'on soit 10e au classement des attaques. Heureusement qu'une bonne défense permet toujours de marquer des points !

      Signaler
      1. Avatar
        regard01 - lun 29 Sep 25 à 11 h 14

        Bonjour OLV, le seul point positif que je trouve dans cette situation est que les défenseurs adverses sont déboussolés et ne savent pas trop qui prendre en charge. Je ne pense pas qu’un avant centre aurait eu la même liberté que Morton.

        Signaler
        1. OLVictory
          OLVictory - lun 29 Sep 25 à 11 h 20

          Bonjour Regard01.
          Oui on l'a bien vu sur la tête de Morton, ils ne peuvent pas faire un marquage serré sur l'avant-centre, de fait ça donne de l'espace aux autres. Mais ça leur permet de se concentrer sur Fofana qui a du mal à s'exprimer avec au moins deux défenseurs sur lui. Il nous reste les victoires à l'italienne du siècle dernier, c'est assez efficace ! Et de toute façon ce n'est pas un choix, on n'a pas l'effectif pour être dominateur tout le temps.

        2. Avatar
          BadGone91 - lun 29 Sep 25 à 11 h 23

          Exactement, on voit que ça dédouble sur les côtés, avec le milieu, le latéral et l'ailier, pendant que de l'autre côté on va avoir des joueurs qui se rendent disponible pour réceptionner un centre. Plutôt ras de terre si réceptionné côté gauche (Fofana et Tagliafico), et plutôt sur une tête si côté droit (Karabec, Morton/Tolisso).

    Laisser un commentaire

    Suivez le Live sur Score'n'co
    d'heure en heure
    Tyler Morton buteur lors de Lille - OL
    Lille - OL (0-1) : Morton, un retour marquant 11:00
    Mathieu Vernice, arbitre d'OL - Brest, a exclu Nicolas Tagliafico
    Lille - OL (0-1) : l’arbitrage pointé du doigt 10:15
    Jorge Maciel, entraîneur adjoint de l'OL
    Maciel après Lille - OL (0-1) : "Des points qu’on n’aurait peut-être pas pris il y a un an" 09:30
    Bruno Genesio, ancien entraîneur de Rennes
    Genesio estime que Lille "méritait mieux face à l’OL" 08:45
    La joie des joueurs de l'OL après la victoire à Lille.
    L’OL ou comment tirer le maximum avec le minimum 08:00
    Les joueurs de l'OL vainqueurs à Lille
    Ligue 1 : l'OL, 2e, garde le rythme du PSG 07:30
    Corentin Tolisso (OL) et Nathan Ngoy (Lille)
    Après Lille (0-1), Corentin Tolisso invite l'OL "à faire plus, à faire mieux" 28/09/25
    Dominik Greif (OL) face à Olivier Giroud et Lille
    Lille - OL (0-1) : top, le flop, ce qu'il faut retenir 28/09/25
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    Lille - OL : des Lyonnais bousculés, mais encore très solides (0-1) 28/09/25
    Adam Karabec lors de Rennes - OL
    L'OL se présente sans numéro 9 face à Lille 28/09/25
    Tyler Morton exclu lors de Rennes - OL
    OL - Discipline : Tyler Morton entame une longue période de sursis 28/09/25
    Tanner Tessmann buteur lors d'Utrecht - OL
    OL : Paolo Fonseca loue le travail de Tanner Tessmann 28/09/25
    Laurent Blanc lors d'OL - PSG
    Mercato : première défaite et limogeage pour Laurent Blanc (ex-OL) à Al-Ittihad 28/09/25
    Lille : Genesio souligne la "solidité" de l'OL, mais espère du "spectacle" 28/09/25
    Face à Lille, l'OL a inversé la tendance ces dernières années 28/09/25
    Khalis Merah (OL) face à Hamed Junior Traoré (OM)
    Lille - OL : des Lyonnais à nouveau sans avant-centre ? 28/09/25
    Tyler Morton lors de Rennes - OL
    L'OL s'attend à être bousculé par le pressing de Lille 28/09/25
    Olivier Giroud à Lille
    Lille - OL : 8 blessés au LOSC, la menace Olivier Giroud 28/09/25
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut