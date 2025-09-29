Lille - OL (0-1) : Morton, un retour marquant

Suspendu contre Angers lors de la dernière journée, Tyler Morton a retrouvé le onze titulaire à Lille. Le milieu anglais en a profité pour inscrire son premier but en Ligue 1.

À défaut d’avoir un attaquant de pointe qui joue et qui peut donc marquer des buts, l’OL peut compter sur des milieux de terrain obligés de se projeter et donc bien plus décisifs. Dans le sillage de Corentin Tolisso, capitaine par l’exemple, la formation lyonnaise peut compter sur un entrejeu bien plus rayonnant et impactant que la saison passée. Pourtant, sur le papier, Tanner Tessmann, Tyler Morton et Khalis Merah n’ont pas grand-chose en stock niveau expérience pour concurrencer ce qui se faisait avant. Mais, ils sont en partie garants de cet état d’esprit qui guide l’OL depuis sept matchs toutes compétitions confondues et de cette rigueur tactique qui permet de ne pas rompre. "L’entraîneur nous aide énormément sur la tactique, a confié Tyler Morton. Chacun sait exactement ce qu’il a à faire et quand il doit le faire."

393e buteur de l'histoire lyonnaise

Marquer des buts, ce n’est peut-être pas ce qu’il y avait inscrit en gros sur le contrat signé par l’Anglais cet été au moment de son arrivée à l’OL. Mais comme Tolisso et Tessmann, Morton a dû dépasser ses fonctions dimanche en fin d’après-midi. Grâce à un coup de tête bien senti, il a inscrit le seul but de la rencontre. Son premier sous les couleurs lyonnaises. "Nico (Tagliafico) m’a offert un centre incroyable, je suis très heureux. Je me suis aussi rappelé qu’il y avait les supporters, alors je suis allé célébrer devant eux." Ils étaient 800 au stade Pierre Mauroy, certains étant déjà présents à Utrecht, jeudi. Cela valait une célébration collective pour un joueur qui a signé un retour gagnant après son match de suspension face à Angers, il y a dix jours.