Lille - OL (0-1) : Morton, un retour marquant

Suspendu contre Angers lors de la dernière journée, Tyler Morton a retrouvé le onze titulaire à Lille. Le milieu anglais en a profité pour inscrire son premier but en Ligue 1.
À défaut d’avoir un attaquant de pointe qui joue et qui peut donc marquer des buts, l’OL peut compter sur des milieux de terrain obligés de se projeter et donc bien plus décisifs. Dans le sillage de Corentin Tolisso, capitaine par l’exemple, la formation lyonnaise peut compter sur un entrejeu bien plus rayonnant et impactant que la saison passée. Pourtant, sur le papier, Tanner Tessmann, Tyler Morton et Khalis Merah n’ont pas grand-chose en stock niveau expérience pour concurrencer ce qui se faisait avant. Mais, ils sont en partie garants de cet état d’esprit qui guide l’OL depuis sept matchs toutes compétitions confondues et de cette rigueur tactique qui permet de ne pas rompre. "L’entraîneur nous aide énormément sur la tactique, a confié Tyler Morton. Chacun sait exactement ce qu’il a à faire et quand il doit le faire."
393e buteur de l'histoire lyonnaise
Marquer des buts, ce n’est peut-être pas ce qu’il y avait inscrit en gros sur le contrat signé par l’Anglais cet été au moment de son arrivée à l’OL. Mais comme Tolisso et Tessmann, Morton a dû dépasser ses fonctions dimanche en fin d’après-midi. Grâce à un coup de tête bien senti, il a inscrit le seul but de la rencontre. Son premier sous les couleurs lyonnaises. "Nico (Tagliafico) m’a offert un centre incroyable, je suis très heureux. Je me suis aussi rappelé qu’il y avait les supporters, alors je suis allé célébrer devant eux." Ils étaient 800 au stade Pierre Mauroy, certains étant déjà présents à Utrecht, jeudi. Cela valait une célébration collective pour un joueur qui a signé un retour gagnant après son match de suspension face à Angers, il y a dix jours.
Très content pour les milieux, mais j'aime quand même pas du tout cette compo sans vrai 9. J'aurai préféré Merah a droite (on voit plus trop Karabec depuis quelques matchs) et Satriano (ou Molebe, ou AGR) dans l'axe
Karabec on n'a beau ne pas trop le voir, je pense qu'il a un rôle important dans ce 11. Il ne rechigne pas à faire les efforts, et joue quand même plutôt juste, même si sa technique n'est pas incroyable, et sa vitesse encore moins.
Ce n'est pas lui qui va faire la différence sur son côté, percuter, mais il est utile dans la construction, dans le bloc équipe ainsi que dans le pressing.
Avec un joueur comme Nuamah par exemple, on aura tout l'opposé (s'il retrouve son niveau). Ca peut être très intéressant en fin de match lorsque l'on veut encore chercher à marquer, mais pour garder le score comme hier, beaucoup moins.
Jouer sans avant-centre et avec un seul attaquant excentré, il ne faut pas s'étonner qu'on soit 10e au classement des attaques. Heureusement qu'une bonne défense permet toujours de marquer des points !
Bonjour OLV, le seul point positif que je trouve dans cette situation est que les défenseurs adverses sont déboussolés et ne savent pas trop qui prendre en charge. Je ne pense pas qu’un avant centre aurait eu la même liberté que Morton.
Bonjour Regard01.
Oui on l'a bien vu sur la tête de Morton, ils ne peuvent pas faire un marquage serré sur l'avant-centre, de fait ça donne de l'espace aux autres. Mais ça leur permet de se concentrer sur Fofana qui a du mal à s'exprimer avec au moins deux défenseurs sur lui. Il nous reste les victoires à l'italienne du siècle dernier, c'est assez efficace ! Et de toute façon ce n'est pas un choix, on n'a pas l'effectif pour être dominateur tout le temps.
Exactement, on voit que ça dédouble sur les côtés, avec le milieu, le latéral et l'ailier, pendant que de l'autre côté on va avoir des joueurs qui se rendent disponible pour réceptionner un centre. Plutôt ras de terre si réceptionné côté gauche (Fofana et Tagliafico), et plutôt sur une tête si côté droit (Karabec, Morton/Tolisso).