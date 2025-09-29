Lille - OL (0-1) : l’arbitrage pointé du doigt

Entre le carton rouge de Bruno Genesio et certaines décisions sur le terrain, Lille l’avait mauvaise après la défaite contre l’OL (0-1). Olivier Letang n’a pas manqué de critiquer l’arbitrage.

"Tous les week-ends, on a des problèmes avec l'arbitrage", a estimé le président du LOSC Olivier Létang, qui a appelé à "se mettre autour d'une table" après la défaite à domicile contre l'OL (0-1) dimanche en Ligue 1. De l'entraîneur au président, en passant par les joueurs, le camp lillois est sorti frustré de ce choc de la sixième journée de Ligue 1, haché, tendu, qu'il a dominé au nombre d'occasions sans jamais parvenir à marquer. "C'est un match, si on le rejoue dix fois on va le gagner neuf fois, donc il faut améliorer cet aspect-là", a d'abord commenté Olivier Létang.

Le président lillois s'est ensuite laissé aller pour fustiger l'arbitrage du championnat de France après la prestation de Mathieu Vernice à Pierre-Mauroy : "C'est un vrai questionnement, pas que pour nous, tous les week-ends, on a des problèmes avec l'arbitrage. Ce n’est plus possible. On nous demande, pour le spectacle, de mettre des caméras dans les vestiaires, dans les bus... Mais si sur le terrain, on a des contenus d'arbitrage comme ça... "

Genesio dénonce une exclusion "gaguesque"

Pointant du doigt notamment l’absence d’exclusion de Malick Fofana sur un tacle par-derrière, Olivier Letang n’a pas manqué de s’en prendre à Mickaël Landreau, nommé en 2024 conseiller sportif pour la préparation tactique et technique des arbitres de Ligue 1 par la FFF. "Il n'y a rien de personnel, a-t-il juré, mais on se demande tous ce qu'il fait à la Fédération parce qu'il n'y a aucun échange avec les clubs. Je suis triste pour le football français." Dans la foulée de son président, Bruno Genesio a considéré que son exclusion (72e) était "gaguesque". "C'est tellement risible... Je prends un carton jaune parce que j'ai tapé une bouteille suite à une occasion ratée de mon équipe". Déçu par le résultat, l'entraîneur a tout de même considéré que son équipe "méritait largement mieux, mais il faut savoir être efficace".