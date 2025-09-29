Actualités
Mathieu Vernice, arbitre d'OL - Brest, a exclu Nicolas Tagliafico
Mathieu Vernice, arbitre d’OL – Brest, a exclu Nicolas Tagliafico (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

Lille - OL (0-1) : l’arbitrage pointé du doigt

  • par David Hernandez
  • 5 Commentaires

    • Entre le carton rouge de Bruno Genesio et certaines décisions sur le terrain, Lille l’avait mauvaise après la défaite contre l’OL (0-1). Olivier Letang n’a pas manqué de critiquer l’arbitrage.

    "Tous les week-ends, on a des problèmes avec l'arbitrage", a estimé le président du LOSC Olivier Létang, qui a appelé à "se mettre autour d'une table" après la défaite à domicile contre l'OL (0-1) dimanche en Ligue 1. De l'entraîneur au président, en passant par les joueurs, le camp lillois est sorti frustré de ce choc de la sixième journée de Ligue 1, haché, tendu, qu'il a dominé au nombre d'occasions sans jamais parvenir à marquer. "C'est un match, si on le rejoue dix fois on va le gagner neuf fois, donc il faut améliorer cet aspect-là", a d'abord commenté Olivier Létang.

    Le président lillois s'est ensuite laissé aller pour fustiger l'arbitrage du championnat de France après la prestation de Mathieu Vernice à Pierre-Mauroy : "C'est un vrai questionnement, pas que pour nous, tous les week-ends, on a des problèmes avec l'arbitrage. Ce n’est plus possible. On nous demande, pour le spectacle, de mettre des caméras dans les vestiaires, dans les bus... Mais si sur le terrain, on a des contenus d'arbitrage comme ça... "

    Genesio dénonce une exclusion "gaguesque"

    Pointant du doigt notamment l’absence d’exclusion de Malick Fofana sur un tacle par-derrière, Olivier Letang n’a pas manqué de s’en prendre à Mickaël Landreau, nommé en 2024 conseiller sportif pour la préparation tactique et technique des arbitres de Ligue 1 par la FFF. "Il n'y a rien de personnel, a-t-il juré, mais on se demande tous ce qu'il fait à la Fédération parce qu'il n'y a aucun échange avec les clubs. Je suis triste pour le football français." Dans la foulée de son président, Bruno Genesio a considéré que son exclusion (72e) était "gaguesque". "C'est tellement risible... Je prends un carton jaune parce que j'ai tapé une bouteille suite à une occasion ratée de mon équipe". Déçu par le résultat, l'entraîneur a tout de même considéré que son équipe "méritait largement mieux, mais il faut savoir être efficace".

    à lire également
    Tyler Morton buteur lors de Lille - OL
    Lille - OL (0-1) : Morton, un retour marquant
    5 commentaires
    1. RBV
      RBV - lun 29 Sep 25 à 10 h 29

      Sur une saison ça s’équilibre (et ça glisse), on embrasse bien fort nos pleureuses lilloises (qui oublient qu’ils ont bien profités de l’arbitrage pour gagner contre Toulouse).
      Et on applaudit aussi bien fort la cohérence de l’arbitrage français, qui à chaque journée de championnat puise dans ses réserves d’incompétence pour dégoûter chaque équipe de Ligue 1 méthodiquement 😂

      Signaler
    2. Monark
      Monark - lun 29 Sep 25 à 10 h 47

      Excellente synthèse.👍

      Signaler
    3. Avatar
      lekinslayer - lun 29 Sep 25 à 10 h 57

      Il a totalement mérité son rouge vu l'ensemble du match, il ne peut pas se plaindre la dessus

      Signaler
    4. OLVictory
      OLVictory - lun 29 Sep 25 à 11 h 14

      On s'en fout un peu des jérémiades des adversaires qui perdent le match et leur dignité ensuite en interview

      Signaler
    5. Avatar
      JNDzeFirst - lun 29 Sep 25 à 11 h 32

      Sur ce match, l'arbitrage a été plutôt équilibré, Fofana aurait pu (du ?) prendre rouge mais Bouaddi également sur sa faute sur Mata en 1ère Mi-Temps !

      Quant au rouge de Genesio, il est entièrement mérité, il ne le prend pas pour la bouteille mais pour les insultes qui suivent, il nous joue du violon comme à son habitude !

      Signaler

    Laisser un commentaire

    Suivez le Live sur Score'n'co
    d'heure en heure
    Tyler Morton buteur lors de Lille - OL
    Lille - OL (0-1) : Morton, un retour marquant 11:00
    Mathieu Vernice, arbitre d'OL - Brest, a exclu Nicolas Tagliafico
    Lille - OL (0-1) : l’arbitrage pointé du doigt 10:15
    Jorge Maciel, entraîneur adjoint de l'OL
    Maciel après Lille - OL (0-1) : "Des points qu’on n’aurait peut-être pas pris il y a un an" 09:30
    Bruno Genesio, ancien entraîneur de Rennes
    Genesio estime que Lille "méritait mieux face à l’OL" 08:45
    La joie des joueurs de l'OL après la victoire à Lille.
    L’OL ou comment tirer le maximum avec le minimum 08:00
    Les joueurs de l'OL vainqueurs à Lille
    Ligue 1 : l'OL, 2e, garde le rythme du PSG 07:30
    Corentin Tolisso (OL) et Nathan Ngoy (Lille)
    Après Lille (0-1), Corentin Tolisso invite l'OL "à faire plus, à faire mieux" 28/09/25
    Dominik Greif (OL) face à Olivier Giroud et Lille
    Lille - OL (0-1) : top, le flop, ce qu'il faut retenir 28/09/25
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    Lille - OL : des Lyonnais bousculés, mais encore très solides (0-1) 28/09/25
    Adam Karabec lors de Rennes - OL
    L'OL se présente sans numéro 9 face à Lille 28/09/25
    Tyler Morton exclu lors de Rennes - OL
    OL - Discipline : Tyler Morton entame une longue période de sursis 28/09/25
    Tanner Tessmann buteur lors d'Utrecht - OL
    OL : Paolo Fonseca loue le travail de Tanner Tessmann 28/09/25
    Laurent Blanc lors d'OL - PSG
    Mercato : première défaite et limogeage pour Laurent Blanc (ex-OL) à Al-Ittihad 28/09/25
    Lille : Genesio souligne la "solidité" de l'OL, mais espère du "spectacle" 28/09/25
    Face à Lille, l'OL a inversé la tendance ces dernières années 28/09/25
    Khalis Merah (OL) face à Hamed Junior Traoré (OM)
    Lille - OL : des Lyonnais à nouveau sans avant-centre ? 28/09/25
    Tyler Morton lors de Rennes - OL
    L'OL s'attend à être bousculé par le pressing de Lille 28/09/25
    Olivier Giroud à Lille
    Lille - OL : 8 blessés au LOSC, la menace Olivier Giroud 28/09/25
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut