Genesio estime que Lille "méritait mieux face à l’OL"

Dominateur pendant presque l’entièreté de la rencontre, Lille a manqué de réalisme pour s’imposer face à l’OL (0-1). Bruno Genesio ne cachait pas sa déception après le coup de sifflet final.
Un dimanche à oublier sur toute la ligne. Battu dans le derby il y a une semaine, Lille espérait que la victoire aux forceps en Ligue Europa allait lui permettre de rectifier le tir en Ligue 1 avec la venue de l’OL à Pierre Mauroy. Il n’en a rien été puisque le LOSC s’est incliné pour la deuxième fois de suite en championnat (0-1). Le championnat est encore long, mais après six journées, les Dogues pointent à la sixième place, à cinq points de leur adversaire dominical et du PSG. Rien de rédhibitoire, mais Bruno Genesio avait logiquement la tête des mauvais jours après la défaite 1-0 de son équipe. "Ce dimanche soir, on ne peut pas être satisfaits, puisque c'est une deuxième défaite de suite en Championnat, face à une équipe qu'on aurait pu doubler ce (dimanche) soir en cas de victoire. Je pense qu'on a largement dominé les deux périodes. Mais on n'a pas réussi à concrétiser nos nombreuses occasions. Et face à une équipe qui défend très bien, on a concédé un but sur une des seules situations qu'ils se sont créées."
"L'OL a un effectif restreint et on sait pourquoi"
Quand Dominik Greif a fait des miracles dans son but, en même temps que les coéquipiers d’Olivier Giroud manquaient de précisions dans le dernier geste, l’OL n’a eu besoin que d’un de ses deux tirs cadrés pour faire mouche. Le but de Tyler Morton à la 13e minute a enlevé une vraie épine du pied à ses coéquipiers. Car, à côté de ça, l’OL s’est clairement montré inoffensif. Tout sauf une surprise pour l’ancien coach rhodanien. "Surpris, non. On connaît l'effectif de Lyon cette année. Ils ont un effectif qui est assez restreint. On sait tous pourquoi. Je crois qu'ils bonifient au maximum tous leurs matches. Encore une fois, ce dimanche soir, ils l'ont fait. C'est juste que les choix offensifs sont limités. Je ne m'attendais pas trop à un autre scénario de match, si ce n'est que j'espérais qu'on concrétise nos occasions."
Il y a des lendemains qui déchantent, mais ce ne sera pas le cas à Lyon. Un peu plus à Lille.
Une bonne douche de larme comme on les aime…
Franchement entre lui et Letang, un beau duo de pleureuses made in Ligue 1.
Quel kiff ! Sans ce match volé à Rennes, on serait premiers devant le PSG.
Cette saison commence vraiment bien.
Bien-sûr qu'ils méritaient mieux. Après ils n'ont pas réussi à concrétiser leurs occasions, je pense que plus le match avançait plus la pression montait, et ça ne les a pas aidé.
Sans parler de l'arbitrage qui a frustré tout le monde.
En tout cas s'ils continuent à jouer comme ça, avec le retour de leurs blessés (surtout Alexsandro), ils vont accrocher un très bonne place au classement.
On se fait voler a Rennes et on vole lille en gros on a. rééquilibrer un peu l'arbitrage anti lyonnais mais comme dit tolisso va falloir jouer un peu au ballon sinon ça va être compliqué
Hello ! Perso je ne trouve pas le match « volé », Lille n’a pas su concrétiser ses nombreuses occasions point barre.
Y’a pas de scandale comme à Rennes…
En tout cas contrairement a ce qu'il pense il a bien mérité son rouge lui, par rapport a tout ce qu'il a fait dans le match, sa véhémence et tout
Rien à voir avec un hold-up qui caractérise un match dans lequel une équipe largement dominée finit par marquer pour emporter le gain du match. C'est tout l'inverse ici, l'OL a su être efficace sur sa seule vraie occasion et ensuite, on a réussi à neutraliser des Lillois très maladroits. Des Lillois qui n'ont pas été aidés par leur entraineur qui pète un plomb en plein match. On sait ce que ça fait…