Genesio estime que Lille "méritait mieux face à l’OL"

Dominateur pendant presque l’entièreté de la rencontre, Lille a manqué de réalisme pour s’imposer face à l’OL (0-1). Bruno Genesio ne cachait pas sa déception après le coup de sifflet final.

Un dimanche à oublier sur toute la ligne. Battu dans le derby il y a une semaine, Lille espérait que la victoire aux forceps en Ligue Europa allait lui permettre de rectifier le tir en Ligue 1 avec la venue de l’OL à Pierre Mauroy. Il n’en a rien été puisque le LOSC s’est incliné pour la deuxième fois de suite en championnat (0-1). Le championnat est encore long, mais après six journées, les Dogues pointent à la sixième place, à cinq points de leur adversaire dominical et du PSG. Rien de rédhibitoire, mais Bruno Genesio avait logiquement la tête des mauvais jours après la défaite 1-0 de son équipe. "Ce dimanche soir, on ne peut pas être satisfaits, puisque c'est une deuxième défaite de suite en Championnat, face à une équipe qu'on aurait pu doubler ce (dimanche) soir en cas de victoire. Je pense qu'on a largement dominé les deux périodes. Mais on n'a pas réussi à concrétiser nos nombreuses occasions. Et face à une équipe qui défend très bien, on a concédé un but sur une des seules situations qu'ils se sont créées."

"L'OL a un effectif restreint et on sait pourquoi"

Quand Dominik Greif a fait des miracles dans son but, en même temps que les coéquipiers d’Olivier Giroud manquaient de précisions dans le dernier geste, l’OL n’a eu besoin que d’un de ses deux tirs cadrés pour faire mouche. Le but de Tyler Morton à la 13e minute a enlevé une vraie épine du pied à ses coéquipiers. Car, à côté de ça, l’OL s’est clairement montré inoffensif. Tout sauf une surprise pour l’ancien coach rhodanien. "Surpris, non. On connaît l'effectif de Lyon cette année. Ils ont un effectif qui est assez restreint. On sait tous pourquoi. Je crois qu'ils bonifient au maximum tous leurs matches. Encore une fois, ce dimanche soir, ils l'ont fait. C'est juste que les choix offensifs sont limités. Je ne m'attendais pas trop à un autre scénario de match, si ce n'est que j'espérais qu'on concrétise nos occasions."

Il y a des lendemains qui déchantent, mais ce ne sera pas le cas à Lyon. Un peu plus à Lille.