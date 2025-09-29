Actualités
Jorge Maciel, entraîneur adjoint de l'OL
Maciel après Lille - OL (0-1) : "Des points qu’on n’aurait peut-être pas pris il y a un an"

  • par David Hernandez

    • Malgré une prestation collective en dedans, l’OL s’est imposé à Lille dimanche (0-1). Ce cinquième succès marque le sceau d’un état d’esprit fort pour Jorge Maciel.

    Pour la manière, il faudra repasser et personne ne s’en est caché dimanche soir. Au lendemain de la fin de la sixième journée de Ligue 1, l’OL est désormais le dauphin du PSG, simplement devancé par le club parisien à la question du goal-average (+8 contre +5). Ce début de saison presque parfait, la formation lyonnaise le doit avant tout à son état d’esprit collectif. Il lui permet de passer les zones de turbulence sans encombres, à l’image des 90 minutes au stade Pierre Mauroy de Lille.

    Si l’OL est reparti avec les trois points (0-1), le LOSC peut s’en mordre les doigts tant il a dominé et eu les occasions de revenir, voire de passer devant. Mais les dieux du football avaient choisi leur camp et il était rouge et bleu. "On prend trois points qu'on n'aurait certainement pas pris la saison dernière et il faut donner ce bénéfice aux joueurs, a déclaré Jorge Maciel. On a un vrai groupe qui aime travailler, avec des êtres humains agréables à entraîner. Quand c'est plus dur, tout le monde s'arrache, et on ne doit surtout pas perdre ça. Car c'est le danger qui nous guette, quand on gagne."

    "On a créé des relations avec les joueurs"

    Ne pas prendre la grosse tête pour s’éviter des désillusions futures, voilà le crédo lyonnais sur les prochaines échéances. Elles sont au nombre de deux d’ici à la trêve internationale avec les réceptions de Salzbourg, jeudi soir (21h) et de Toulouse, dimanche (15h). Deux matchs à bien gérer pour travailler avec encore un peu plus de sérénité pendant deux semaines. "C’est plus facile de bien travailler avec les victoires, mais il y a de la joie tous les jours à l’entraînement. Cela vient des relations qu’on a créées avec tous les joueurs. On sait qu’on a moins de joueurs de talent, mais on a un vrai esprit de groupe." Pour le moment, cette symphonie collective permet de passer les obstacles. Reste à savoir jusqu’à quand cela va durer.

