L’OL ou comment tirer le maximum avec le minimum

Vainqueur de son 5e match de la saison en Ligue 1, l’OL a plié, mais n’a pas rompu face à Lille. À défaut d’avoir livré un grand match de football, les Lyonnais misent sur un état d’esprit XXL et un brin de réussite pour s’offrir un début de saison de rêve.

Ces dernières saisons, les supporters de l’OL ont vécu avec cette sensation de ne pas être cardiaques pour pouvoir suivre avec un minimum de recul les prestations lyonnaises. Sous Pierre Sage, un 3-0 à dix minutes de la fin n’était pas synonyme de défaite, bien au contraire. Cette saison, les coéquipiers de Corentin Tolisso jouent encore et toujours avec le cardio de leurs fans, mais sans que cela donne lieu à une pléthore de buts et de scénarios fous.

Il y a bien eu ce déplacement à Rennes qui a laissé bien des regrets avec ces trois buts encaissés en dix minutes et une première défaite de la saison, mais cela ressemble presque à un épiphénomène. L’OL n’est pas flamboyant par moment depuis six matchs de Ligue 1, mais l’OL gagne. À Lille, ce dimanche en début de soirée, les Lyonnais ont plié sans rompre pour continuer à tenir la cadence du PSG. Avec quinze points sur dix-huit atteignables, ils sont les dauphins des champions en titre. Qui aurait pu le croire ? Pas grand-monde.

Un schéma imprévisible, mais avec ses limites

Dans cet été où le spectre de la Ligue 2 semble presque un lointain souvenir, l’OL a appris à faire avec les moyens du bord. Après un recrutement aux moyens limités, c’est désormais sur le terrain que la formation rhodanienne se contente d’optimiser au maximum ce qu’elle peut. Le succès face au LOSC a été un nouvel exemple de cet OL ultra-réaliste pour s’offrir une cinquième victoire 1-0 toutes compétitions confondues. Au goal-average, les hommes de Paulo Fonseca sont loin d’avoir la meilleure attaque, mais sur le papier, cela fait 15 points et personne ne peut s’en plaindre. Ou presque. L’euphorie de ce début de saison de rêve ne fait pas oublier le contenu.

Dans le nord de la France, la prestation lyonnaise a encore donné quelques sueurs froides à ses fidèles, malgré l’ouverture du score de Tyler Morton juste avant le quart d’heure de jeu. Avec cinq tirs en 90 minutes, l’absence d’un attaquant de pointe s’est encore fait ressentir. L’OL est imprévisible avec ce système en 4-2-4 à l’image du 1-0, mais sur l’entièreté d’un match, il manque de présence offensive. "La victoire, les trois points, c'est ce qu’on cherche, et on veut toujours l’associer avec le travail que l’on a fait dans la semaine, mais on doit être beaucoup plus dans la maîtrise du jeu, surtout avec le ballon, a constaté Jorge Maciel. On va parler encore aujourd’hui de ce nouveau 'clean sheet', même si l’on a concédé des occasions, et ça fait plaisir, mais on doit faire mieux dans le jeu."

Un état d’esprit qui fait toute la différence

L’entraîneur adjoint de Paulo Fonseca n’est pas le seul à avoir fait ce constat. En bon capitaine, Corentin Tolisso a livré un constat lucide sur la prestation de son équipe à Lille. L’OL optimise ses gains pour le moment, mais cela ne peut tenir sur la durée, si la formation ne fait pas mieux dans le jeu. L’OL ne pourra pas toujours compter sur une défense solide ou encore un Dominik Greif en état de grâce. Au Stade Pierre Mauroy, l’OL a plié sans jamais rompre, bien aidé par le manque de réalisme adverse. Tout l’inverse du club septuple champion de France qui a acquis trois points sur l’un de ses deux seuls tirs cadrés de la rencontre.

Faire le maximum avec le minimum de moyens, c’est la nouvelle doctrine entre Rhône et Saône et Fonseca fait pour le moment des miracles avec ce groupe. Le staff a réussi à inculquer un état d’esprit qui fait la différence au moment des vents contraires. Un point positif, même si tous attendent un mieux collectif dans le jeu. "Quand tu as moins de talent offensif, il faut pouvoir se dépasser comme on le fait lors de nos matchs. Si on garde cette recette jusqu’à la fin de la semaine prochaine, avant la trêve internationale, on sera très content, mais le plus important, c’est d’analyser les choses. Tout n’est pas parfait." Certes, mais l’OL n’aurait certainement pas pris 15 points sur 18 la saison passée avec les mêmes scénarios, et c’est déjà un petit exploit en soi.