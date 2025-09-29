Sous Fonseca, l’OL a le deuxième total de points en Ligue 1

Vainqueur de son cinquième match de la saison en Ligue 1, l’OL carbure et garde la cadence du PSG. Le club parisien est d’ailleurs le seul à avoir pris plus de points que la formation rhodanienne depuis la prise en mains de Paulo Fonseca.

Dimanche en fin d’après-midi, il a de nouveau pris place en tribunes pour observer la prestation de ses joueurs. Il a certes pu descendre dans les vestiaires à la pause, mais Paulo Fonseca doit encore et toujours prendre son mal en patience. Il lui reste désormais deux mois à tenir avant de retrouver le banc et d’avoir une influence pendant 90 minutes. Si l’OL a mal géré certaines situations sans son coach depuis le 5 mars dernier, à l’image des défaites à Strasbourg ou à Rennes, la formation rhodanienne a plutôt réussi à s’en sortir plus ou moins sans encombre depuis sept mois. Rien n’effacera le coaching contre Manchester United en Ligue Europa alors que le Portugais était présent sur le banc, mais en Ligue 1, difficile de faire vraiment mieux.

Aucun nul depuis l'arrivée du Portugais

Sur les vingt et une rencontres dirigées sur le banc ou des tribunes, les coéquipiers de Corentin Tolisso en ont remporté quatorze, dont la dernière dimanche à Lille (0-1). Sur cette période, l’OL n’a jamais fait un seul nul, portant ainsi à sept le nombre de défaites. Avec 42 points inscrits depuis le 2 février 2025, Paulo Fonseca possède le meilleur total de points sur cette période en Ligue 1 derrière l’indétrônable PSG de Luis Enrique. Critiqué à raison la saison passée, Fonseca a malgré tout eu un impact positif depuis son arrivée. Et certainement encore plus avec cet effectif moins talentueux que lors de son premier semestre.