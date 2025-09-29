Actualités
OL Académie : les résultats du week-end

  • par David Hernandez

    • Quand les deux équipes masculines ont signé deux succès, celles de l’OL Lyonnes ont poursuivi l’invincibilité du week-end. Même si la réserve a dû se contenter d’un nul.

    Le week-end n’a pas pu être parfait pour l’OL Académie, mais elle n’est pas passée loin du sans-faute. Les U19 et les U17 garçons avaient montré la voie avec la manière dès samedi avec deux larges succès contre l’ESTAC Troyes et le FC Annecy. Il ne restait plus qu’aux filles à réaliser le même schéma pour espérer voir un week-end avec 100% de victoires. Il y a bien eu une invincibilité, seulement pour le 4 sur 4, il faudra repasser. La faute à la réserve de l’OL Lyonnes. Avec un sans-faute depuis le début de la saison, les Lyonnaises pouvaient s’avancer confiantes pour leur déplacement du côté de Rousset Sainte-Victoire, avec uniquement trois points en trois matchs.

    Malheureusement, tout ne s’est pas passé comme prévu malgré l’ouverture du score à la 4e minute de Sofia Bekhaled. Cela aurait dû amener l’OL Lyonnes vers un 4e succès en quatre matchs, mais contre toute attente, la réserve a concédé le nul (1-1) en encaissant un but à la 70e minute. Une contreperformance qui n’empêche pas les Lyonnaises de rester en tête, grâce au nul de Cannes dans le même temps.

    Triplé pour Wyart

    De première place, il en est aussi question pour les U19 lyonnaises. Ces dernières continuent leur sans-faute dans cette première phase du championnat avec douze points possibles sur douze. Pourtant, dimanche, elles se déplaçaient sur la pelouse du FC Fleury 91, qui avait la possibilité de recoller à l’OL en cas de succès. Finalement, il n’y a pas eu de match en région parisienne avec un très large succès lyonnais (6-1). Après avoir fait le plus dur à la pause avec un break d’avance, la réserve a passé la vitesse supérieure en deuxième grâce notamment à un triplé d’Aurélia Wyart. Entrée à la 66e minute, elle a inscrit trois buts en dix-neuf minutes. Une victoire nette et sans appel.

