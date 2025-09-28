Actualités
Bojan Zeković, attaquant des U17 de l'OL
Bojan Zeković, attaquant des U17 de l’OL (crédit : David Hernandez)

OL académie : un samedi offensif pour les U17 et U19

  • par Gwendal Chabas

    • Belle réaction des U17 et U19 samedi après les défaites du week-end passé. Vainqueurs respectivement 6-1 et 4-2, ils se replacent dans les hauteurs des championnats.

    Le spectacle offensif était au rendez-vous à Meyzieu samedi entre 15 et 17 heures. Les U17 et U19 de l'OL jouaient en même temps, et à domicile, les matchs comptant pour la sixième journée de leur championnat respectif. À la clé, deux succès qui permettent de relever la tête après les revers du week-end précédent.

    Les U19 déjà, qui recevaient Troyes. Après un début de rencontre équilibré, mais des Troyens un peu plus dangereux devant les cages d'Axel Barreau, ce sont bien les Gones qui ont ouvert la marque. À la 19e minute, Walid Nechab a fait parler la foudre d'une splendide frappe au 20 mètres dans la lucarne (1-0).

    Fin de première période folle chez les U19

    De quoi lancer définitivement la partie, qui a pris un autre tournant à la 35e minute. L'ESTAC a égalisé, avant que les protégés de Florent Balmont ne marquent deux fois en trois minutes par Nechab, auteur d'un doublé (37e), et Haktan Sener (40e). On pensait alors qu'ils allaient rentrer aux vestiaires sur ce score de 3-1. Mais une dernière offensive de leur adversaire a fait mouche, portant le tableau d'affichage à 3-2 à la pause.

    Plus tendu et moins riche en buts, le deuxième acte est resté indécis jusqu'au bout. C'est le capitaine Kenan Doganay qui a délivré son équipe d'une tête sur corner à la 89e (4-2). Ce succès place les Lyonnais deuxièmes (13 points), à trois longueurs du leader clermontois.

    Les U17 déroulent

    Moins de suspense chez les plus jeunes, qui enregistraient notamment le retour du meilleur buteur de cette formation en 2024-2025. Blessé depuis fin mars, Bojan Zekovic a rejoué une trentaine de minutes. Sur le terrain, ses coéquipiers ont très rapidement pris à la gorge le FC Annecy, qui a eu du mal à exister.

    Après 20 minutes, l'OL menait 3 à 0 grâce à Ajdin Muminovic (13e), qui retrouvait son ancien club, Djibril Merouani (16e) et Nizard Moussa (20e). En deuxième période, Edwin Titalom s'est offert un doublé (51e et 69e), tout comme Muminovic pour clôturer la confrontation (78e). Les Annéciens ont réagi trop tardivement (réduction de l'écart à la 65e).

    Le groupe de Samy Saci prend ainsi les commandes, provisoirement en attendant les duels de ce dimanche, de la poule C (13 unités). Ils iront à Sochaux le 5 octobre prochain pour confirmer cette belle performance (15 heures). Dans le même temps, les U19 voyageront à Dijon, avec le même état d'esprit.

