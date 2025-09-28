Actualités
Ainsley Maitland-Niles lors d'OL - Lille
Ainsley Maitland-Niles lors d’OL – Lille (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

Lille - OL : avant-match, horaire, diffusion TV

  • par Gwendal Chabas

    • Avant-match, horaire et diffusion TV, retrouvez les informations pratiques avant l'affiche de la sixième journée entre Lille et l'OL.

    Avant-match

    Duel d'Européens ce dimanche dans le nord. Lille et l'OL se font face dans le cadre de la sixième journée de championnat. Deux formations qui ont plutôt bien entamé la compétition. Honneur à l'équipe qui reçoit, avec à son compteur dix unités. Les Lyonnais font encore mieux avec douze points dans la musette. Ces deux formations ont remporté en milieu de semaine lors première affiche de Ligue Europa.

    Cette rencontre sera évidemment l'occasion pour Bruno Genesio et Paolo Fonseca de retrouver leur ancien club respectif. Mais ce qui animera sans doute les deux hommes en ce 28 septembre, c'est de frapper un bon coup face à un rival.

    Pour cela, il faudra surmonter les absences, notamment pour le LOSC. Il est privé de son gardien Berke Özer, des défenseurs Alexsandro, Thomas Meunier et Romain Perraud, ainsi que de son capitaine Benjamin André. Côté rhodanien, quatre joueurs sont forfaits : Rémy Descamps, Abner, Orel Mangala et Ernest Nuamah.

    À quelle heure se joue Lille - OL ?

    Sous le commandement de l'arbitre Mathieu Vernice, le coup d'envoi de la partie sera donné à 17h15. Ce duel aura lieu en même temps que Metz - Le Havre et Angers - Brest, avec une petite subtilité.

    Sur quelle chaîne voir Lille - OL ?

    Contrairement aux habitudes, ce match sera visiblement non pas sur Ligue 1+, mais sur beIN Sports. Le deuxième diffuseur du championnat de France a le droit, quelques fois dans la saison, de déplacer son créneau afin d'obtenir une meilleure affiche. Rendez-vous donc sur la chaîne franco-qatarienne.

    à lire également
    Téo Barisic lors d'OL - RWDM Brussels
    Lille - OL : retour de Corentin Tolisso, Téo Barišić laisse sa place

    Laisser un commentaire

    Suivez le Live sur Score'n'co
    d'heure en heure
    Ainsley Maitland-Niles lors d'OL - Lille
    Lille - OL : avant-match, horaire, diffusion TV 07:30
    Kadidiatou Diani (OL Lyonnes) face au PSG
    Plus fringuant après la pause, l'OL Lyonnes bat largement le PSG (6-1) 27/09/25
    Wendie Renard savourant ce nouveau titre
    OL Lyonnes - PSG : Renard et Katoto font leur retour dans le 11 27/09/25
    Téo Barisic lors d'OL - RWDM Brussels
    Lille - OL : retour de Corentin Tolisso, Téo Barišić laisse sa place 27/09/25
    Les joueurs de l'OL ont rendu hommage à Lacombe face à l'OM
    À Lille, l'OL devra être vigilant jusqu'au bout 27/09/25
    Corentin Tolisso, milieu de l'OL
    OL : Paolo Fonseca évoque les cas Corentin Tolisso et Martin Satriano 27/09/25
    Moussa Niakhaté lors d'OL - Angers.
    L'OL "n'est pas obsédé par l'idée de ne pas prendre de but" 27/09/25
    Paulo Fonseca, ancien entraîneur de Lille au Parc OL
    OL : les confidences de Paolo Fonseca sur son retour à Lille et Olivier Giroud 27/09/25
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    Lille sans son gardien ni son capitaine face à l'OL 27/09/25
    Paulo Fonseca en discussion avec les joueurs de l'OL
    OL : aucun nouvel absent avant Lille 27/09/25
    Paulo Fonseca lors de Montpellier - OL
    OL : Paulo Fonseca a privilégié le Milan à l'OM 27/09/25
    Martin Satriano lors d'OL - Angers
    OL : en deux apparitions, Martin Satriano a plus joué qu'en 2024-2025 27/09/25
    Nicolas Tagliafico (OL) et Rafa Silva (Besiktas)
    Lille - OL : une bataille de gauche ? 27/09/25
    Warmed Omari lors d'Hoffenheim - OL
    OL : Warmed Omari revient sur son passage dans le Rhône 27/09/25
    Tanner Tessmann buteur lors d'Utrecht - OL
    Utrecht - OL (0-1) : plus de 500 000 abonnés devant la rencontre 27/09/25
    Tanner Tessmann, Martin Satriano et Ainsley Maitland-Niles lors d'OL - Angers
    OL : un nouveau style qui permet de voyager ? 27/09/25
    Bamba Dieng (Lorient) et Corentin Tolisso (OL)
    Ligue 1 : Lorient - OL aura lieu le 7 décembre à 20h45 27/09/25
    Corentin Tolisso lors d'OL - RWDM Brussels
    Corentin Tolisso, Tanner Tessmann... À l'OL, les meilleurs buteurs sont milieux 27/09/25
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut