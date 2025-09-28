Lille - OL : avant-match, horaire, diffusion TV

Avant-match, horaire et diffusion TV, retrouvez les informations pratiques avant l'affiche de la sixième journée entre Lille et l'OL.

Avant-match

Duel d'Européens ce dimanche dans le nord. Lille et l'OL se font face dans le cadre de la sixième journée de championnat. Deux formations qui ont plutôt bien entamé la compétition. Honneur à l'équipe qui reçoit, avec à son compteur dix unités. Les Lyonnais font encore mieux avec douze points dans la musette. Ces deux formations ont remporté en milieu de semaine lors première affiche de Ligue Europa.

Cette rencontre sera évidemment l'occasion pour Bruno Genesio et Paolo Fonseca de retrouver leur ancien club respectif. Mais ce qui animera sans doute les deux hommes en ce 28 septembre, c'est de frapper un bon coup face à un rival.

Pour cela, il faudra surmonter les absences, notamment pour le LOSC. Il est privé de son gardien Berke Özer, des défenseurs Alexsandro, Thomas Meunier et Romain Perraud, ainsi que de son capitaine Benjamin André. Côté rhodanien, quatre joueurs sont forfaits : Rémy Descamps, Abner, Orel Mangala et Ernest Nuamah.

À quelle heure se joue Lille - OL ?

Sous le commandement de l'arbitre Mathieu Vernice, le coup d'envoi de la partie sera donné à 17h15. Ce duel aura lieu en même temps que Metz - Le Havre et Angers - Brest, avec une petite subtilité.

Sur quelle chaîne voir Lille - OL ?

Contrairement aux habitudes, ce match sera visiblement non pas sur Ligue 1+, mais sur beIN Sports. Le deuxième diffuseur du championnat de France a le droit, quelques fois dans la saison, de déplacer son créneau afin d'obtenir une meilleure affiche. Rendez-vous donc sur la chaîne franco-qatarienne.