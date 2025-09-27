Lille sans son gardien ni son capitaine face à l'OL

Bruno Genesio devra composer avec plusieurs absents face à l'OL. Notamment le gardien, Berke Özer, et le capitaine, Benjamin André. Le défenseur central Alexsandro aussi est forfait.

Quatre blessés à l'OL, un peu plus à Lille. Pour l'affiche de dimanche chez les Nordistes, Bruno Genesio devra composer avec beaucoup d'absences, dont certaines imprévues. À commencer par le gardien numéro 1, Berke Özer. Touché au psoas, le Turc a ressenti une douleur vendredi. Le club ne souhaite prendre aucun risque pour son portier. Il sera suppléé par Arnaud Bodart.

D'autres forfaits pourraient peser lourd dans la balance. Le défenseur central Alexsandro, déjà, alors que la charnière lilloise n'a pas rassuré dernièrement. Mais surtout, le LOSC composera à nouveau sans son capitaine et milieu de terrain, Benjamin André.

Perraud et Meunier également absents

L'ancien entraîneur lyonnais espérait un retour, mais il est encore trop juste. Idem pour le latéral gauche Romain Perraud, pas non plus remis à 100 % de son problème à la cheville consécutif au derby du week-end passé à Lens (3-0).

La liste comprend également un autre gardien, Marc-Aurèle Caillard, ou encore le défenseur Thomas Meunier. Un effectif amoindri donc, mais qui comptera sur son champion du monde Olivier Giroud, ou sur ses atouts offensifs Hamza Igamane et Matías Fernández-Pardo.