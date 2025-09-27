OL : aucun nouvel absent avant Lille

Avant d'aller à Lille ce samedi en fin de journée, l'OL ne déplore aucune nouvelle absence au sein de son effectif. Quatre joueurs sont néanmoins toujours forfaits pour le match de dimanche.

On ne peut pas dire que l'OL est épargné par les blessures, mais jusqu'ici, il a limité la casse. Dimanche, il affrontera Lille (17h15) avec une grande partie de ses cadres à disposition. Il a certes eu peu de temps pour travailler son prochain match, mais la rencontre de jeudi à Utrecht (0-1) n'a pas accouché d'un nouveau pépin physique.

Tolisso de retour

Le groupe verra donc le retour de Corentin Tolisso, suspendu en Ligue Europa. Le capitaine rhodanien sera sans doute très précieux dans la bataille du milieu qui attend l'Olympique lyonnais face au LOSC. Il pourrait être entouré de Tyler Morton et Tanner Tessmann. Même s'il faudra attendre de voir comment s'articule l'équipe en fonction du 11 de départ.

L'infirmerie n'est pas vide pour autant. Rémy Descamps est sur le pré, mais il n'a pas encore le loisir d'utiliser ses mains. Il sera donc absent de ce déplacement comptant pour la 6e journée de Ligue 1. Abner, ainsi que les blessés de longue durée Orel Mangala et Ernest Nuamah, sont les trois autres garçons à manquer à l'appel.