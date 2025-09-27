Actualités
Paulo Fonseca en discussion avec les joueurs de l'OL
Paulo Fonseca en discussion avec les joueurs de l’OL (crédit : David Hernandez)

OL : aucun nouvel absent avant Lille

  • par Gwendal Chabas
  • 1 Commentaire

    • Avant d'aller à Lille ce samedi en fin de journée, l'OL ne déplore aucune nouvelle absence au sein de son effectif. Quatre joueurs sont néanmoins toujours forfaits pour le match de dimanche.

    On ne peut pas dire que l'OL est épargné par les blessures, mais jusqu'ici, il a limité la casse. Dimanche, il affrontera Lille (17h15) avec une grande partie de ses cadres à disposition. Il a certes eu peu de temps pour travailler son prochain match, mais la rencontre de jeudi à Utrecht (0-1) n'a pas accouché d'un nouveau pépin physique.

    Tolisso de retour

    Le groupe verra donc le retour de Corentin Tolisso, suspendu en Ligue Europa. Le capitaine rhodanien sera sans doute très précieux dans la bataille du milieu qui attend l'Olympique lyonnais face au LOSC. Il pourrait être entouré de Tyler Morton et Tanner Tessmann. Même s'il faudra attendre de voir comment s'articule l'équipe en fonction du 11 de départ.

    L'infirmerie n'est pas vide pour autant. Rémy Descamps est sur le pré, mais il n'a pas encore le loisir d'utiliser ses mains. Il sera donc absent de ce déplacement comptant pour la 6e journée de Ligue 1. Abner, ainsi que les blessés de longue durée Orel Mangala et Ernest Nuamah, sont les trois autres garçons à manquer à l'appel.

    à lire également
    Lille sans son gardien ni son capitaine face à l'OL
    1 commentaire
    1. Avatar
      Cicinho2 - sam 27 Sep 25 à 13 h 55

      Est-ce que Paulo ne va pas avoir la tentation du retour au faux 9?

      Signaler

    Laisser un commentaire

    Suivez le Live sur Score'n'co
    d'heure en heure
    Lille sans son gardien ni son capitaine face à l'OL 14:35
    Paulo Fonseca en discussion avec les joueurs de l'OL
    OL : aucun nouvel absent avant Lille 13:50
    Paulo Fonseca lors de Montpellier - OL
    OL : Paulo Fonseca a privilégié le Milan à l'OM 13:30
    Martin Satriano lors d'OL - Angers
    OL : en deux apparitions, Martin Satriano a plus joué qu'en 2024-2025 12:35
    Nicolas Tagliafico (OL) et Rafa Silva (Besiktas)
    Lille - OL : une bataille de gauche ? 11:50
    Warmed Omari lors d'Hoffenheim - OL
    OL : Warmed Omari revient sur son passage dans le Rhône 11:00
    Tanner Tessmann buteur lors d'Utrecht - OL
    Utrecht - OL (0-1) : plus de 500 000 abonnés devant la rencontre 10:10
    Tanner Tessmann, Martin Satriano et Ainsley Maitland-Niles lors d'OL - Angers
    OL : un nouveau style qui permet de voyager ? 09:25
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    Bamba Dieng (Lorient) et Corentin Tolisso (OL)
    Ligue 1 : Lorient - OL aura lieu le 7 décembre à 20h45 08:40
    Corentin Tolisso lors d'OL - RWDM Brussels
    Corentin Tolisso, Tanner Tessmann... À l'OL, les meilleurs buteurs sont milieux 08:00
    Ada Hegerberg à l'échauffement avant Saint-Etienne - OL Lyonnes
    Ada Hegerberg (OL Lyonnes) : "Le PSG ? Il faut les battre à chaque fois" 07:30
    Cédric Bakambu, joueur du Real Betis
    Ligue Europa : les futurs adversaires de l'OL n'ont pas brillé 26/09/25
    Les U17 de l'OL contre Saint-Priest le 25 janvier 2025
    OL académie : le programme du week-end 26/09/25
    Corentin Tolisso (OL) contre Lille
    L'OL peut-il mettre fin à cette grosse série de Lille ? 26/09/25
    Rémy Vercoutre, entraîneur des gardiens de l'OL
    Rémy Vercoutre reste amer vis-à-vis de l'OL 26/09/25
    Paulo Fonseca, entraîneur de l'OL contre Manchester United
    Lille - OL : Paulo Fonseca a-t-il la recette face à Bruno Genesio ? 26/09/25
    Les joueuses de l'OL Lyonnes félicitent Liana Joseph buteuse contre le Servette
    Première Ligue : l'OL Lyonnes recevra Nantes le samedi 18 octobre 26/09/25
    Kenan Doganay, capitaine des U17 de l'OL
    OL académie : la France U17 avec Kenan Doganay en octobre 26/09/25
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut