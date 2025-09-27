Actualités
Corentin Tolisso lors d'OL - RWDM Brussels
Corentin Tolisso lors d’OL – RWDM Brussels (crédit David Hernandez / OetL)

Corentin Tolisso, Tanner Tessmann... À l'OL, les meilleurs buteurs sont milieux

  • par Gwendal Chabas

    • Après six matchs, deux Lyonnais ont marqué à deux reprises cette saison. Corentin Tolisso et Tanner Tessmann, tous deux milieux de terrain, sont les meilleurs buteurs de l'OL.

    On le sait, cette année, l'OL aura bien du mal à disposer de deux, voire de trois garçons au-dessus des dix buts inscrits. Il faudra sans doute compter sur une menace plus diffuse, d'autant plus que hormis Malick Fofana, aucun des attaquants ne part avec un statut de titulaire. Alors les Lyonnais compteront aussi sur des milieux suffisamment offensifs pour faire la différence.

    Pour l'instant, cela tient bon, avec cinq succès en six sorties, toutes compétitions confondues. Jusqu'à quand ? C'est une question à laquelle personne ne peut répondre actuellement. En attendant, après les six premières sorties, on constate que les Rhodaniens sont plus solides derrière qu'en feu offensivement.

    8 buts en six matchs pour l'OL

    Ils ont marqué à huit reprises, dont trois fois contre Metz. Pour le reste, ils suivent un rythme d'une réalisation par affiche. Parmi les meilleurs contributeurs, deux garçons qui n'avaient pas forcément vocation à se trouver à cette place. Certes capable de faire parler la poudre, Corentin Tolisso semble aujourd'hui avoir étoffé encore un peu plus sa palette.

    La surprise Tanner Tessmann

    Le champion du monde 2018 profite également de sa position plus avancée pour se poster dans la surface de vérité. Il compte deux buts à son actif, comme Tanner Tessmann. C'est une surprise de retrouver l'Américain à cette place, mais il prend confiance, comme le montre sa frappe à Utrecht (0-1), sa deuxième contribution à une victoire lyonnaise en quelques jours, après Angers (1-0).

    Voilà ces deux joueurs tout au haut du classement, certes très provisoire, des meilleurs buteurs de l'OL. Ils devancent des éléments offensifs : Pavel Šulc, Adam Karabec et Malick Fofana, qui ont fait trembler les filets une fois chacun. Sans oublier Gorges Mikautadze, parti depuis à Villarreal.

    à lire également
    Ada Hegerberg à l'échauffement avant Saint-Etienne - OL Lyonnes
    Ada Hegerberg (OL Lyonnes) : "Le PSG ? Il faut les battre à chaque fois"

    Laisser un commentaire

    Suivez le Live sur Score'n'co
    d'heure en heure
    Corentin Tolisso lors d'OL - RWDM Brussels
    Corentin Tolisso, Tanner Tessmann... À l'OL, les meilleurs buteurs sont milieux 08:00
    Ada Hegerberg à l'échauffement avant Saint-Etienne - OL Lyonnes
    Ada Hegerberg (OL Lyonnes) : "Le PSG ? Il faut les battre à chaque fois" 07:30
    Cédric Bakambu, joueur du Real Betis
    Ligue Europa : les futurs adversaires de l'OL n'ont pas brillé 26/09/25
    Les U17 de l'OL contre Saint-Priest le 25 janvier 2025
    OL académie : le programme du week-end 26/09/25
    Corentin Tolisso (OL) contre Lille
    L'OL peut-il mettre fin à cette grosse série de Lille ? 26/09/25
    Rémy Vercoutre, entraîneur des gardiens de l'OL
    Rémy Vercoutre reste amer vis-à-vis de l'OL 26/09/25
    Paulo Fonseca, entraîneur de l'OL contre Manchester United
    Lille - OL : Paulo Fonseca a-t-il la recette face à Bruno Genesio ? 26/09/25
    Les joueuses de l'OL Lyonnes félicitent Liana Joseph buteuse contre le Servette
    Première Ligue : l'OL Lyonnes recevra Nantes le samedi 18 octobre 26/09/25
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    Kenan Doganay, capitaine des U17 de l'OL
    OL académie : la France U17 avec Kenan Doganay en octobre 26/09/25
    La joie des joueurs de l'OL face à Metz.
    L'OL réalise son meilleur début de saison depuis 2009-2010 26/09/25
    Des heurts entre hooligans d'Utrecht et de l'OL en marge du match 26/09/25
    Corentin Tolisso lors d'OL - Nantes
    Ligue 1 : l'OL accueillera le FC Nantes le dimanche 30 novembre (20h45) 26/09/25
    Olivier Giroud à Lille
    Avant de recevoir l'OL, Lille s'en remet à Olivier Giroud 26/09/25
    Malick Fofana face à Utrecht
    L'OL réussit encore une fois son entrée européenne 26/09/25
    Les joueurs de l'OL avec Fonseca
    Utrecht - OL (0-1) : un quadruple changement qui change tout 26/09/25
    Malick Fofana lors d'OL - Auxerre
    Ligue 1 : l’OL ira à Auxerre le 23 novembre (15h) 26/09/25
    Mathys De Carvalho, milieu de l'OL
    Utrecht - OL (0-1) : Mathys De Carvalho applaudi par Paulo Fonseca 26/09/25
    Mathys De Carvalho au duel lors d'Utrecht - OL
    Utrecht - OL (0-1) : le top, le flop, ce qu'il faut retenir 25/09/25
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut