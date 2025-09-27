Après six matchs, deux Lyonnais ont marqué à deux reprises cette saison. Corentin Tolisso et Tanner Tessmann, tous deux milieux de terrain, sont les meilleurs buteurs de l'OL.

On le sait, cette année, l'OL aura bien du mal à disposer de deux, voire de trois garçons au-dessus des dix buts inscrits. Il faudra sans doute compter sur une menace plus diffuse, d'autant plus que hormis Malick Fofana, aucun des attaquants ne part avec un statut de titulaire. Alors les Lyonnais compteront aussi sur des milieux suffisamment offensifs pour faire la différence.

Pour l'instant, cela tient bon, avec cinq succès en six sorties, toutes compétitions confondues. Jusqu'à quand ? C'est une question à laquelle personne ne peut répondre actuellement. En attendant, après les six premières sorties, on constate que les Rhodaniens sont plus solides derrière qu'en feu offensivement.

8 buts en six matchs pour l'OL

Ils ont marqué à huit reprises, dont trois fois contre Metz. Pour le reste, ils suivent un rythme d'une réalisation par affiche. Parmi les meilleurs contributeurs, deux garçons qui n'avaient pas forcément vocation à se trouver à cette place. Certes capable de faire parler la poudre, Corentin Tolisso semble aujourd'hui avoir étoffé encore un peu plus sa palette.

La surprise Tanner Tessmann

Le champion du monde 2018 profite également de sa position plus avancée pour se poster dans la surface de vérité. Il compte deux buts à son actif, comme Tanner Tessmann. C'est une surprise de retrouver l'Américain à cette place, mais il prend confiance, comme le montre sa frappe à Utrecht (0-1), sa deuxième contribution à une victoire lyonnaise en quelques jours, après Angers (1-0).

Voilà ces deux joueurs tout au haut du classement, certes très provisoire, des meilleurs buteurs de l'OL. Ils devancent des éléments offensifs : Pavel Šulc, Adam Karabec et Malick Fofana, qui ont fait trembler les filets une fois chacun. Sans oublier Gorges Mikautadze, parti depuis à Villarreal.