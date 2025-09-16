Ligue 1 : Corentin Tolisso, forte tête à l'OL

Auteur du seul but de l'OL à Rennes, Corentin Tolisso s'est illustré de la tête. Le sixième coup de casque sur ses huit dernières réalisations.

Un rôle "ingrat" mais efficace. Après le départ de Georges Mikautadze à Villarreal, Corentin Tolisso occupe une place désormais plus offensive. S'il était surtout placé dans le cœur du jeu au poste de numéro 8, le capitaine lyonnais endosse depuis le match face à l'OM un rôle de faux numéro 9. Reste à savoir si l'ancien du Bayern Munich devra s'habituer à ce dépassement de fonction. Notamment après l'arrivée de Martín Satriano, censé reprendre le flambeau de buteur à l'OL.

Oui, mais voilà, depuis l'arrivée de Paulo Fonseca, Corentin Tolisso est plus efficace offensivement. La preuve, depuis l'arrivée du technicien portugais, le natif de Tarare a fait trembler les filets à neuf reprises. À titre de comparaison, lors de la première partie de saison 2024-2025, sous l'ère Sage, le champion du monde 2018 affichait trois buts au compteur. Bien sûr, marquer n'est pas vraiment son devoir quand un Lacazette brillait offensivement.

Une réalisation tout en toucher à Rennes

Néanmoins, Corentin Tolisso est désormais le baromètre de cette formation lyonnaise. Celui sans qui, encore face à Rennes (défaite 3-1), l'OL n'aurait pas ouvert la marque. Décisif, le capitaine rhodanien a encore marqué de la tête. Une spécialité désormais puisque six de ses huit derniers buts l'ont été de cette manière. 1,80 m pour 78kg, cela suffit au numéro 8 lyonnais pour faire la différence. Bien que ce nouveau rôle ne lui plaise pas vraiment, Corentin Tolisso nous rappelle lors de chaque rencontre son apport si précieux pour la formation lyonnaise. Celui qui fait la différence quand les autres peinent à trouver la solution…