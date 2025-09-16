L'attaquant des U17 lyonnais, Jason Nkelenda, a été convoqué dans la liste du sélectionneur Johan Radet pour affronter la Suisse.

Une jolie récompense pour Jason Nkelenda. Issu de la génération 2010, le joueur de 15 ans s'était illustré le week-end dernier en inscrivant un doublé dans le derby contre le FC Lyon (victoire 5-0). Depuis le début de la saison, le jeune Rhodanien se montre décisif avec cinq buts inscrits au compteur en quatre matchs de championnat. Sous les ordres de Samy Saci avec les U17, il a déjà fait trembler les filets face à Thionville (1-2), l'ASPTT Dijon (1-1), Strasbourg (2-4) et donc face au club lyonnais.

Deux rencontres amicales prévues contre la Suisse

Des performances prometteuses qui ont attiré les convoitises du sélectionneur de l'équipe de France U16, Johan Radet, ancien de l'AJ Auxerre (1996-2007). Jason Nkelenda posera ses valises à Clairefontaine le 22 septembre avant de faire le voyage en Suisse pour y affronter les Helvètes.

Deux face à face amicaux prévus le mercredi 24 septembre (18h30) et le vendredi 26 septembre (9h30). Dans la liste des vingt-deux footballeurs convoqués, l'attaquant de l'OL tentera de poursuivre sur sa bonne dynamique avec les Bleuets.