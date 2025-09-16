Actualités
OL Académie

OL Académie : Jason Nkelenda appelé avec l'équipe de France U16

  • par Antoine Lio

    • L'attaquant des U17 lyonnais, Jason Nkelenda, a été convoqué dans la liste du sélectionneur Johan Radet pour affronter la Suisse.

    Une jolie récompense pour Jason Nkelenda. Issu de la génération 2010, le joueur de 15 ans s'était illustré le week-end dernier en inscrivant un doublé dans le derby contre le FC Lyon (victoire 5-0). Depuis le début de la saison, le jeune Rhodanien se montre décisif avec cinq buts inscrits au compteur en quatre matchs de championnat. Sous les ordres de Samy Saci avec les U17, il a déjà fait trembler les filets face à Thionville (1-2), l'ASPTT Dijon (1-1), Strasbourg (2-4) et donc face au club lyonnais.

    Deux rencontres amicales prévues contre la Suisse

    Des performances prometteuses qui ont attiré les convoitises du sélectionneur de l'équipe de France U16, Johan Radet, ancien de l'AJ Auxerre (1996-2007). Jason Nkelenda posera ses valises à Clairefontaine le 22 septembre avant de faire le voyage en Suisse pour y affronter les Helvètes.

    Deux face à face amicaux prévus le mercredi 24 septembre (18h30) et le vendredi 26 septembre (9h30). Dans la liste des vingt-deux footballeurs convoqués, l'attaquant de l'OL tentera de poursuivre sur sa bonne dynamique avec les Bleuets.

    à lire également
    Corentin Tolisso buteur lors de Rennes - OL
    Ligue 1 : Corentin Tolisso, forte tête à l'OL

    Laisser un commentaire

    Suivez le Live sur Score'n'co
    d'heure en heure
    OL Académie : Jason Nkelenda appelé avec l'équipe de France U16 12:40
    Corentin Tolisso buteur lors de Rennes - OL
    Ligue 1 : Corentin Tolisso, forte tête à l'OL 11:50
    Rémy Descamps, gardien de l'OL
    Rennes - OL (3-1) : Rémy Descamps malheureux jusqu'au bout 11:00
    Samuel Umtiti
    Mercato : clap de fin pour Samuel Umtiti (ex-OL) 10:10
    Tyler Morton à l'échauffement avant OL - Getafe
    Rennes - OL (3-1) : exclusion valable pour Tyler Morton 09:25
    Les joueurs de l'OL à Rennes
    L'avant-centre, le dernier chaînon manquant à cet OL ? 08:40
    Clément Turpin choisi pour arbitrer OL - Angers vendredi 08:00
    Anthony Rouault, joueur de Rennes
    OL : le Rennais Anthony Rouault devait être exclu 07:30
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    Moussa Niakhaté face à Breel Embolo lors de Rennes - OL
    Retour sur terre pour l'OL, la VAR en panne ? 15/09/25
    Paulo Fonseca, coach de l'OL
    OL : Fonseca peut de nouveau avoir accès aux vestiaires 15/09/25
    Alexandre Lacazette célèbre son 200e but avec l'OL.
    Lacazette (ex-OL) débloque son compteur en Arabie saoudite 15/09/25
    Tyler Morton exclu lors de Rennes - OL
    OL : plus d’un match de suspension pour Morton ? 15/09/25
    OL Lyonnes : week-end victorieux pour les U19 et la réserve 15/09/25
    Tyler Morton lors de Rennes - OL
    Ligue 1 : Rennes ne réussit décidément pas à l'OL 15/09/25
    Florent Balmont, ancien milieu de l'OL, désormais entraîneur
    OL Académie : les U19 vainqueurs de Schiltigheim et sur le podium 15/09/25
    Khalis Merah lors d'OL - RWDM Brussels
    L’OL rit jaune sur la semelle reçue par Merah à Rennes 15/09/25
    Jorge Maciel, entraîneur adjoint de l'OL
    Rennes - OL (3-1) : Maciel n’a pas apprécié l’attitude de Beye 15/09/25
    Khalis Merah lors de Rennes - OL
    OL, arbitrage, Descamps, Greif… votre avis nous intéresse 15/09/25
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut