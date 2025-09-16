Lopes (ex-OL) "était très ému" après l'hommage des supporters

En janvier dernier, le Parc OL avait rendu hommage à Lopes en déployant un tifo. Invité de Ligue 1+ dimanche soir, il en reste très ému.

C'était il y a plus de neuf mois déjà. À la fin de l'année 2024, Anthony Lopes rejoignait le FC Nantes après 489 matchs à arborer le maillot lyonnais. Lui qui était placé hors du groupe suite à l'avènement de Lucas Perri en numéro 1. Marginalisé à l'OL, le portier portugais avait fait le choix de rallier la Loire-Atlantique en janvier dernier.

Une première expérience hors du Rhône avec le FC Nantes qui permettra au portier de 34 ans d'atteindre la barre des 400 apparitions en Ligue 1 ce week-end avec les Canaris. Malheureusement pour lui, la rencontre s'est soldé par une défaite face à Nice (1-0).

"Je n'ai pas pu réellement leur dire au revoir"

Dimanche soir, il était l'invité de la nouvelle plateforme Ligue 1+ à cette occasion. Clin d'œil du destin, à quelques minutes de la partie de son ancienne équipe au Roazhon Park contre Rennes (revers 3-1). L'ex-gardien rhodanien est notamment revenu sur son départ de la capitale des Gaules et le tifo déployé par le virage Nord, en marge du nul face à Toulouse (0-0), le 18 janvier dernier.

"Je n'ai pas pu réellement leur dire au revoir. On ne m'a pas vraiment laissé la possibilité, regrette Anthony Lopes. Pour l'anecdote, on était en mise au vert avec Nantes, j'étais en train de me faire masser. Ils avaient mis un écran face aux tables de massage. Je n'ai pas pu parler pendant dix minutes, j'étais tellement ému. Même Alexandre Lacazette, qui ne jouait pas ce match-là, m'avait appelé en visio et on ne se parlait pas tellement ce moment était magique."